Mauni Amavasya Date 2026: మౌనీ అమావాస్య ఎప్పుడు..?... ఈ రోజు తప్పకుండా ఆచరించాల్సిన నియమాలు ఏంటో తెలుసా.?..

Mauni Amavasya Date 2026 Tradition and pitrudosh nivaran remedies: చాలా మంది జీవితంలో అనేక రకాల సమస్యలు ఎదుర్కొంటారు. కొంత మంది ఉద్యోగాలు, వైవాహిక జీవితంలో అనేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటారు. కొంత మంది ఎంత కష్టపడ్డ వారికి సరైన గుర్తింపు ఉండదు. వివాహలు కుదరవు. అదే విధంగా మరికొంత మందికి పెళ్లి జరిగిన కూడా వారికి సంతానం ఉండదు. వైవాహిక జీవితంలో గొడవలు ఉంటాయి. చాలా రకాల సమస్యల్ని భరిస్తు కాలం వెల్లదీస్తారు. అయితే.. ఇలాంటి వాటికి పూర్వీకుల దోషాలు కారణంగా చెప్తారు. మనం ఎలా అయితే మన పెద్దల ఆస్తులను తీసుకుంటామో.. అదే విధంగా వారు చేసిన కర్మలు కూడా మనకు వస్తాయి. ఇక చనిపోయిన మన పూర్వీకులకు సరైన విధంగా శ్రాద్దకర్మాదికాలు చేయకుంటే అనేక దోషాలు చుట్టుకుంటాయి.
ముఖ్యంగా జీవితంలో ఎలాంటి ఎదురు బొదుగు ఉండదు. అందుకే చాలా మంది పితృ దోషం గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటారు. ఈ క్రమంలో పూర్వీకుల శాపాలు లేదా పితృ దోషాల నుంచి నివారణకు అమావాస్య ఎంతో ముఖ్యమైనదిగా చెప్తారు. అందులో కూడా మౌనీఅమావాస్యను అత్యంత శక్తివంతమైందని అంటారు.
మనం ఈసారి మౌనీ అమావాస్యను ఆదివారం రోజున జనవరి 18న జరుపుకుంటాం. ఈరోజు మధ్యాహత్నం 11 నుంచి 2 గంటల వరకు పితృ దోష నివారణ కోసం శ్రాద్దకర్మలకు, దానధర్మాలకు మంచి దని పండితులు సూచిస్తున్నారు.
ఈరోజున చనిపోయిన మనపూర్వీకుల కోసం నదీ తీరంలో శ్రాద్దకర్మాదికాలు చేయించుకొవాలి. వారికి ఇష్టమైన పదార్థాలు, వస్తువులను పండితులకు దానంగా ఇవ్వాలి. అంతే కాకుండా కాకులకు, ఆవులకు, శునకాలను ఏదైన పదార్థాలను తిన్పించాలి. చనిపోయిన వారి ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని అమావాస్య రోజున యథాశక్తి ప్రకారం అన్నదానాలు నిర్వహించాలి.
ఇంట్లోని వారంతా ఒకచోటకు చేరుకుని అమావాస్య వేళ చేసే పూజలు,పూర్వీకుల కోసం చేసే శ్రాధ్దకర్మాదికాలు గొప్ప మేలు చేస్తాయని పండితులు చెబుతారు.అదే విధంగా జీవితంలోని అన్ని సమస్యలు కూడా పూర్వీకుల చల్లని చూపుల వల్ల దూరమౌతాయని పండితులు చెబుతున్నారు.
