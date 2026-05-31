Adhika Jyeshtha Purnima 2026: నేడు అధిక జ్యేష్ఠ పౌర్ణమి + ఆదివారం పవర్‌ఫుల్ కాంబో.. ఈ చిన్న దీపం వెలిగిస్తే ధనలక్ష్మి మీ ఇంట్లోనే!

Adhika Jyeshtha Purnima: ఈరోజు ఆదివారం.. అంతేకాకుండా పౌర్ణమి కూడా.. అది కూడా జ్యేష్ఠ పౌర్ణమి. అందుకే ఈరోజుకి చాలా విశిష్టత ఉంది. సూర్యచంద్రుల అనుగ్రహం కలిగించే ఒక శక్తివంతమైన మహా యోగం అంటున్నారు పండితులు. ఈ ఆదివారం సూర్యుడికి, పౌర్ణమి మహాలక్ష్మికి ప్రీతిపాత్రమైన రోజులు. కనుక ఈరోజు పూజ చేసుకుని కొన్ని ప్రత్యేక పరిహారాలు పాటిస్తే.. మీ జీవితంలోని సమస్యలన్నీ తీరిపోయి అఖండ రాజయోగం కలుగుతుందని.. మీ ఇంట కనకవర్షం కురుస్తుందని పండితులు అంటున్నారు. 
Written ByAruna Maharaju
Published: May 31, 2026, 07:23 AM IST|Updated: May 31, 2026, 07:23 AM IST
Image Credit: May 31 Adhika Jyeshtha Purnima And Sunday Follow These Remedies

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. స్పోర్ట్స్, లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

