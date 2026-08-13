/Mercury And Jupiter: ఆగస్టు 15న అరుదైన బుధ-గురు గ్రహాల ఎఫెక్ట్.. ఈ 4 రాశుల వారికి ఇక పండగే!

Mercury And Jupiter Conjunction Telugu: జోతిష్య శాస్త్రంలో అత్యంత శుభప్రదమైన గ్రహాల్లో బుధ గ్రహం ఒకటి.. దీనికి ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. గురు గ్రహానికి కూడా ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఉంటుందని మనందరికీ తెలిసిందే.. ఈ శ్రావణ మాసంలో సరిగ్గా ఆగస్టు 15 సాయంత్రం 4:51 గంటలకు బుధ, గురు గ్రహాలు సరిగ్గా 0 డిగ్రీల వద్దకు రాబోతున్నాయి. ఇలా రావడం చాలా అరుదని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతూ ఉంటారు. దీని కారణంగా యుతి దృష్టి యోగం ఏర్పడబోతోంది.
వ్యాపారంతో పాటు మేధస్సుకు సూచికగా భావించే బుధుడు.. జ్ఞానం, అదృష్టంతో పాటు ధర్మానికి అధిపతిగా భావించే గురుడు ఒకే స్థితిలోకి రావడం వల్ల ఏర్పడే ఈ శక్తివంతమైన యోగం కొన్ని రాశుల వారి భాగ్యరేఖలను మర్చేందుకు క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తుందని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. ఈ పవిత్ర కలయికతో నాలుగు రాశుల వారికి అష్టైశ్వర్యాలు లభించడమే కాకుండా.. అద్బుతమైన రోజులు మొదలవుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.
ఈ రాశులవారికి లాభాలే, లాభాలు..
వృషభ రాశి (Taurus)
వృషభ రాశి వారికి ఈ యోగం అత్యంత శుభప్రదంగా ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ఉద్యోగస్తులకు ప్రమోషన్లు, జీతాల పెంపు వంటి శుభవార్తలు కూడా తప్పకుండా వింటారు.. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు లభించడమే కాకుండా.. ఊహించని ధనలాభాలు కూడా కలిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. కుటుంబంలో ఆనందోత్సాహాలు కూడా రెట్టింపు అవుతాయి. ఆర్ధిక స్థితిగతులు కూడా మెరుగుపడే ఛాన్స్లు కనిపిస్తున్నాయి. డబ్బు పొదుపు చేసే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి.
మకర రాశి (Capricorn)
మకర రాశి వారి కెరీర్లో బంపర్ లాభాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.. వ్యాపారంలో పెద్ద ఒప్పందాలు (Deals) కుదురుకునే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. సమాజంలో హోదాతో పాటు గౌరవ మర్యాదలు విపరీతంగా పెరుగుతాయి. అనవసర ఖర్చులు తగ్గి.. బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ విపరీతంగా పెరుగుతాయి. ప్రతి పనిలో విజయాలు కూడా సాధించే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి.
ధనుస్సు రాశి (Sagittarius)
ధనుస్సు రాశి వారికి అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి.. ఆర్థిక ఇబ్బందులన్నీ ఎంతో సులుభంగా తొలగిపోతాయి. విపరీతంగా ధన లాభాలు కూడా కలుగుతాయి. ప్రేమ వ్యవహారాలలో విజయాలు కూడా సులభంగా సాధించే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఆర్థిక సమస్యలు ఉన్నవారికి లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం సులభంగా లభిస్తుంది.. చేతినిండా డబ్బుతో సంతోషకరమైన జీవితాన్ని గడిపే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు..
మీన రాశి (Pisces)
మీన రాశి వారికి అదృష్టం విపరీతంగా పెరుగుతుంది.. అన్ని రకాల సమస్యల నుంచి విముక్తి లభించడమే కాకుండా.. రాబడులు కూడా భారీగా తిరిగి పొందుతారు. ఒక్కసారిగా పెద్ద మొత్తంలో ధనం చేతికి అందే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. కుటుంబంలో శాంతి, సౌఖ్యాలు విపరీతంగా పెరుగుతాయి.. ఆరోగ్యం, మానసిక ప్రశాంతత విపరీతంగా పెరిగి అనుకున్న పనుల్లో ఊహించని విజయాలు సాధించే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి..
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