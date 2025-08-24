Mercury And Ketu Conjunction: 18 ఏళ్ల తర్వాత బుధుడు, కేతువుల మహాద్భుతం.. రాశుల వారికి బంపర్ బెనిఫిట్స్.. అబ్బబ్బ డబ్బే డబ్బు..

Mercury And Ketu Conjunction Effect On Zodiac: వేద జ్యోతిష శాస్త్రం ప్రకారం.. ప్రతి గ్రహం ఏదో ఒక సమయంలో తప్పకుండా రాశి మారుతూ ఉంటుంది. ఇలా మారడాన్ని జ్యోతిష్య పరిభాషలో రాశి సంచారంగా చెప్పుకుంటారు. కొన్ని గ్రహాలైతే ప్రతి నెల ఒక రాశి నుంచి మరొక రాశికి తప్పకుండా సంచారం చేస్తాయి. ఆగస్టు 30వ తేదీన గ్రహ పాలకుడిగా చెప్పుకునే బుధుడు సింహరాశిలోకి సంచారం చేయబోతున్నాడు. కేతు ఇప్పటికే అదే రాశిలో సంచార దశలో ఉంది. దీని కారణంగా సూర్య, కేతువు గ్రహాల కలయిక జరుగుతుంది. దీంతో కొన్ని రాశుల వారికి ఈ సమయం నుంచి గోల్డెన్ డేస్ ప్రారంభం కాబోతున్నాయి. దాదాపు 18 ఏళ్ల తర్వాత ఆగస్టు 30వ తేదీన ఈ రెండు గ్రహాల కలయిక జరగబోతోంది. దీని కారణంగా ఈ క్రింది రాశుల వారికి అనుకున్న పనులు అనుకున్నట్లుగా జరుగుతాయి. అంతేకాకుండా ఆర్థికపరమైన ఇబ్బందులు కూడా పూర్తిగా తొలగిపోబోతున్నాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.
ధనస్సు రాశి
బుధుడి సంచారం వల్ల ధనస్సు రాశి వారికి ఈ సమయం సానుకూలంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఈ రెండు గ్రహాల సంయోగంతో వీరికి అదృష్టం కలిసి రాబోతోంది. అంతేకాకుండా ధనస్సు రాశి వారికి మతపరమైన కార్యక్రమాలపై ఆసక్తి కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. అలాగే చిన్న చిన్న తీర్థయాత్రలకు కూడా వెళ్లగలుగుతారు. ఈ సమయంలో కుటుంబ సభ్యులతో ఎంతో ఆనందంగా గడిపేందుకు ప్రయత్నిస్తారు. అలాగే వ్యాపారాలు చేసే వారికి కొత్త భాగస్వాములతో చాలావరకు కలిసి రాబోతోంది. సామాజికమైన కార్యక్రమాలు అద్భుతమైన సహకారం పొందుతారు. ఏ పనులు చేసిన అన్ని రంగాల్లో అద్భుతమైన విజయాలు సాధిస్తారు.
కర్కాటక రాశి
కేతువు బుధుడు కలయిక కారణంగా చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా వీరికి డబ్బు పరంగా ఎన్నో రకాల లాభాలు కలుపుతాయి. అలాగే సంపాదన కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. ఆకస్మికంగా ఆర్థిక లాభాలు కూడా భారీగా పొందగలుగుతారు. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో డబ్బును ఆదా చేయడం కారణంగా కొన్ని ప్రయోజనాలు కూడా పొందుతారు. వ్యాపారాలపరంగా ఈ సమయంలో మంచి పురోగతి కూడా లభిస్తుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.. ఈ సమయంలో కుటుంబ పరంగా కూడా ఎన్నో రకాల ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అనుకున్న పనులు అనుకున్నట్లుగా ఎంతో సులభంగా చేయగలుగుతారు.
వృశ్చిక రాశి
వృశ్చిక రాశి వారికి కేతువు, బుధుల కలయిక కారణంగా చాలా లాభదాయకంగా ఉంటుంది. వీరికి ప్రతి పనిలో ఊహించని లాభాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగాలు లభించే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. ఇప్పటికే ఉద్యోగాలు చేస్తున్న వారు తోటి ఉద్యోగులతో మంచి స్నేహం ఏర్పరచుకొని అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారు. ముఖ్యంగా వీరికి ఈ సమయంలో భౌతిక సుఖాలు పెరగడం ప్రారంభమవుతాయి. సౌకర్యం కూడా బాగా పెరిగి ఊహించని లాభాలు పొందుతారు. అలాగే జీవితంలో ఎన్నడు పొందలేని లాభాలు పొందుతారని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అంతేకాకుండా ఆరోగ్యపరంగా కూడా అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి.
