Mercury And Sun: సెప్టెంబర్ 13న బుధ, సూర్య గ్రహాల మహా అద్భుతం.. ఈ రాశుల వారికి బంపర్ జాక్పాట్.. అబ్బబ్బ డబ్బే డబ్బు!

Mercury And Sun Transit Effect On Zodiac Telugu: 2025 సంవత్సరం సెప్టెంబర్ 13 ఎంతో ప్రత్యేకతను కలిగి ఉంది. ముఖ్యంగా ఈ ప్రత్యేకమైన రోజున గ్రహాలకు రాజుగా భావించే సూర్యుడు.. గ్రహాలకు యువరాజు బుధుడు సంచారం చేయబోతున్నాయి. రెండు గ్రహాలు నక్షత్ర సంచారం చేస్తాయి. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం రెండు గ్రహాలు నక్షత్ర సంచారం చేయడం చాలా ప్రత్యేకమైనదిగా భావించవచ్చు. ఈ రెండు గ్రహాలు ఉత్తరపాల్గుణి నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తాయి. దీనికి అధిపతి సూర్యుడుగా వ్యవహరిస్తాడు. అలాగే ఈ సమయంలోనే సూర్య గ్రహంతో పాటు బుధ గ్రహాలు రెండు సింహరాశిలో కలిసి ఉంటాయి. దీనికి అధిపతి సూర్యదేవుడు. దీంతో సూర్యుడు బుధుడు సంచార కలయిక కొన్ని రాశుల వారికి విశేషమైన ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. ఎన్నో రకాల ఆర్థిక లాభాలను అందిస్తుందని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే సెప్టెంబర్ 13వ తేదీ నుంచి ఏయే రాశుల వారికి మేలు జరుగుతుందో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. సెప్టెంబర్ 13వ తేదీ మధ్యాహ్నం 3 గంటల సమయంలో సింహరాశి నుంచి సూర్యగ్రహం ఉత్తర ఫల్గుణి నక్షత్రంలోకి సంచారం చేస్తాడు. అలాగే సాయంత్రం నాలుగు గంటలకు బుధుడు అదే సింహరాశి నుంచి ఉత్తర ఫల్గుణి నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తుంది. దీనివల్ల కొన్ని రాశుల వారికి చాలా మేలు జరుగుతుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.. అంతేకాకుండా జీవితంలో ఊహించని తన లాభాలు కూడా పొందగలుగుతారు.
తుల రాశి
గ్రహాలకు రాజు సూర్యుడు యువరాజు బుద్ధుడు బుధుడి ఆశీస్సులు తులా రాశి వారికి లభించబోతున్నాయి ముఖ్యంగా సెప్టెంబర్ 13వ తేదీ నుంచి జీవితంలో ఊహించని ఆనందం పొందబోతున్నారు అలాగే కెరీర్ పరంగా కూడా విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలిగే అవకాశాలున్నాయి సామాజికంగా కీర్తి, ప్రతిష్టలు పెరగడమే కాకుండా సంతోషం విపరీతంగా పెరుగుతుంది. అనుకున్న పనుల్లో కూడా అద్భుతమైన విజయాలు సాధించగలుగుతారు.
మేషరాశి
సెప్టెంబర్ 13వ తేదీ నుంచి ఈ రెండు గ్రహాల నక్షత్ర సంచారం కారణంగా మేష రాశి వారికి ఎన్నో రకాల లాభాలు రావడం ప్రారంభమవుతాయి. ముఖ్యంగా వీరికి జీవితాల్లో ఆనందం విపరీతంగా పెరుగుతుంది. అలాగే ఖర్చులు కూడా పెరుగుతూ వస్తాయి. కానీ ఈ సమయంలో భారీ మొత్తంలో ఆదాయం రావడం ప్రారంభమవుతుంది. అంతేకాకుండా ఏవైనా సమస్యలు కూడా సులభంగా పరిష్కారం అవుతాయి. వివాహ ప్రతిపాదనలు కూడా వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.
కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రెండు గ్రహాల సంచారం వల్ల ఆత్మవిశ్వాసం విపరీతంగా పెరుగుతుంది. అంతేకాకుండా డబ్బు సమస్యలు పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. ముఖ్యంగా వీరికి కొత్త ఆదాయ వనరులు కూడా లభిస్తాయి. కుటుంబ సంబంధాల్లో ఉన్న అపార్ధాలు కూడా తొలగిపోయే అవకాశాలున్నాయి. కుటుంబ సభ్యుల సంబంధాలు మరింత మెరుగు పడొచ్చని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. దీంతోపాటు ఏవైనా సమస్యలుంటే కూడా పరిష్కారం అవుతాయి.
