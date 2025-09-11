English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Mercury And Sun: సెప్టెంబర్ 13న బుధ, సూర్య గ్రహాల మహా అద్భుతం.. ఈ రాశుల వారికి బంపర్ జాక్పాట్.. అబ్బబ్బ డబ్బే డబ్బు!

Mercury And Sun Transit Effect On Zodiac: సెప్టెంబర్ 13వ తేదీన రెండు గ్రహాలు నక్షత్ర సంచారం చేయబోతున్నాయి. దీని కారణంగా కొన్ని రాశుల వారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఆర్థిక సమస్యలు పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Sep 11, 2025, 11:37 AM IST

Trending Photos

Pooja Hegde Boyfriend: స్టార్ క్రికెటర్‌తో పూజా హెగ్డే డేటింగ్.. బుట్టబొమ్మ బాయ్‌ఫ్రెండ్ ఎవరంటే..?
5
Pooja Hegde
Pooja Hegde Boyfriend: స్టార్ క్రికెటర్‌తో పూజా హెగ్డే డేటింగ్.. బుట్టబొమ్మ బాయ్‌ఫ్రెండ్ ఎవరంటే..?
EPFO Pension: కనీస పెన్షన్ నెలకు రూ.7,500 పెన్షన్.. మోదీ సర్కారు కీలక నిర్ణయం?
7
EPS Pension
EPFO Pension: కనీస పెన్షన్ నెలకు రూ.7,500 పెన్షన్.. మోదీ సర్కారు కీలక నిర్ణయం?
OnePlus Nord CE5 Price: అమెజాన్‌లో రూ.1,947కే OnePlus Nord CE5 స్మార్ట్‌ఫోన్.. ఇప్పుడు ఇలా కొనుగోలు చేయండి!
5
OnePlus Nord CE
OnePlus Nord CE5 Price: అమెజాన్‌లో రూ.1,947కే OnePlus Nord CE5 స్మార్ట్‌ఫోన్.. ఇప్పుడు ఇలా కొనుగోలు చేయండి!
School Holidays: దసరా సెలవుల్లో మార్పు? మరో 2 రోజులు స్కూళ్లకు సెలవులు పొడగింపు!
5
Dussehra holidays 2025
School Holidays: దసరా సెలవుల్లో మార్పు? మరో 2 రోజులు స్కూళ్లకు సెలవులు పొడగింపు!
Mercury And Sun: సెప్టెంబర్ 13న బుధ, సూర్య గ్రహాల మహా అద్భుతం.. ఈ రాశుల వారికి బంపర్ జాక్పాట్.. అబ్బబ్బ డబ్బే డబ్బు!

Mercury And Sun Transit Effect On Zodiac Telugu: 2025 సంవత్సరం సెప్టెంబర్ 13 ఎంతో ప్రత్యేకతను కలిగి ఉంది. ముఖ్యంగా ఈ ప్రత్యేకమైన రోజున గ్రహాలకు రాజుగా భావించే సూర్యుడు.. గ్రహాలకు యువరాజు బుధుడు సంచారం చేయబోతున్నాయి. రెండు గ్రహాలు నక్షత్ర సంచారం చేస్తాయి. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం రెండు గ్రహాలు నక్షత్ర సంచారం చేయడం చాలా ప్రత్యేకమైనదిగా భావించవచ్చు. ఈ రెండు గ్రహాలు ఉత్తరపాల్గుణి నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తాయి. దీనికి అధిపతి సూర్యుడుగా వ్యవహరిస్తాడు. అలాగే ఈ సమయంలోనే సూర్య గ్రహంతో పాటు బుధ గ్రహాలు రెండు సింహరాశిలో కలిసి ఉంటాయి. దీనికి అధిపతి సూర్యదేవుడు. దీంతో సూర్యుడు బుధుడు సంచార కలయిక కొన్ని రాశుల వారికి విశేషమైన ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది.  ఎన్నో రకాల ఆర్థిక లాభాలను అందిస్తుందని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే సెప్టెంబర్ 13వ తేదీ నుంచి ఏయే రాశుల వారికి మేలు జరుగుతుందో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.

Add Zee News as a Preferred Source

జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. సెప్టెంబర్ 13వ తేదీ మధ్యాహ్నం 3 గంటల సమయంలో సింహరాశి నుంచి సూర్యగ్రహం ఉత్తర ఫల్గుణి నక్షత్రంలోకి సంచారం చేస్తాడు. అలాగే సాయంత్రం నాలుగు గంటలకు బుధుడు అదే సింహరాశి నుంచి ఉత్తర ఫల్గుణి నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తుంది. దీనివల్ల కొన్ని రాశుల వారికి చాలా మేలు జరుగుతుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.. అంతేకాకుండా జీవితంలో ఊహించని తన లాభాలు కూడా పొందగలుగుతారు.

తుల రాశి 
గ్రహాలకు రాజు సూర్యుడు యువరాజు బుద్ధుడు బుధుడి ఆశీస్సులు తులా రాశి వారికి లభించబోతున్నాయి ముఖ్యంగా సెప్టెంబర్ 13వ తేదీ నుంచి జీవితంలో ఊహించని ఆనందం పొందబోతున్నారు అలాగే కెరీర్ పరంగా కూడా విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలిగే అవకాశాలున్నాయి సామాజికంగా కీర్తి, ప్రతిష్టలు పెరగడమే కాకుండా సంతోషం విపరీతంగా పెరుగుతుంది. అనుకున్న పనుల్లో కూడా అద్భుతమైన విజయాలు సాధించగలుగుతారు.

మేషరాశి
సెప్టెంబర్ 13వ తేదీ నుంచి ఈ రెండు గ్రహాల నక్షత్ర సంచారం కారణంగా మేష రాశి వారికి ఎన్నో రకాల లాభాలు రావడం ప్రారంభమవుతాయి. ముఖ్యంగా వీరికి జీవితాల్లో ఆనందం విపరీతంగా పెరుగుతుంది. అలాగే ఖర్చులు కూడా పెరుగుతూ వస్తాయి. కానీ ఈ సమయంలో భారీ మొత్తంలో ఆదాయం రావడం ప్రారంభమవుతుంది. అంతేకాకుండా ఏవైనా సమస్యలు కూడా సులభంగా పరిష్కారం అవుతాయి. వివాహ ప్రతిపాదనలు కూడా వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.

కర్కాటక రాశి 
కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రెండు గ్రహాల సంచారం వల్ల ఆత్మవిశ్వాసం విపరీతంగా పెరుగుతుంది. అంతేకాకుండా డబ్బు సమస్యలు పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. ముఖ్యంగా వీరికి కొత్త ఆదాయ వనరులు కూడా లభిస్తాయి. కుటుంబ సంబంధాల్లో ఉన్న అపార్ధాలు కూడా తొలగిపోయే అవకాశాలున్నాయి. కుటుంబ సభ్యుల సంబంధాలు మరింత మెరుగు పడొచ్చని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. దీంతోపాటు ఏవైనా సమస్యలుంటే కూడా పరిష్కారం అవుతాయి.

Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్‌ అవుతారు!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Mercury In TransitAstrologyMercury transitTransit Of Mercurytelugu news

Trending News