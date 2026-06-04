Mercury And Venus Conjunction Effect On Zodiac: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. బుధవారం చంద్రుడు పూర్వాషాడ నక్షత్రం నుంచి గురు రాశి అయిన ధనస్సులోకి ప్రవేశించాడు. అక్కడి నుంచి చంద్రుడు, శుక్రుడు, బుధుల కలయిక కారణంగా ఎంతో శక్తివంతమైన సమసప్తక యోగాన్ని ఏర్పాటు చేశాయి. మరోవైపు బుధవారం బుధుడు మిథున రాశిలో సంచారం చేయడం వల్ల ఎంతో శక్తివంతమైన భధ్ర భద్రరాజయోగం కూడా ఏర్పడింది. ఆదనంగా శుక్ర బుధ కలయిక వల్ల లక్ష్మీనారాయణ రాజయోగం ఏర్పడింది. ఇలా ఎన్నో ప్రధాన రాజయోగాలు ఏర్పడ్డాయి. దీని కారణంగానే జూన్ మూడవ తేదీ నుంచి కొన్ని రాశుల వారికి దిమ్మతిరిగే ధన లాభాలు కలుగుతాయి. ఆర్థికంగా ఎంతో మేలు జరుగుతుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. అయితే, ఈ సమయంలో ఏ రాశుల వారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
ఈ రాశులవారికి బంపర్ జాక్పాట్:
మేషరాశి
ఎంతో శక్తివంతమైన రాజయోగాల కారణంగా మేష రాశి వారికి అదృష్టం విపరీతంగా పెరుగుతుంది. నాలుగవ స్థానంలో చంద్రుడి సంచారం జరగడం కారణంగా విశేషమైన లాభాలు కలుగుతాయి. అలాగే కుటుంబంలో తల్లిదండ్రుల నుంచి అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారు. పాత పరిచయస్తుల నుంచి స్నేహితుల నుంచి మంచి సపోర్టు లభిస్తుంది. కొత్త వాహనాలు కొనుగోలు చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంటే.. మీరు అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారు. దూర ప్రయాణాలు చేయడం కూడా సాధ్యమవుతుంది. అలాగే అదృష్టం 91శాతం వరకు మీకు అనుకూలంగా ఉంటుంది.
వృషభ రాశి
వృషభ రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు శుక్రుడు రెండవ స్థానంలో సంచారం చేయడం చాలా శుభప్రదం. వ్యాపారాలతో పాటు ఆఫీసుల్లో విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా వస్త్ర వ్యాపారాలు చేస్తున్న వ్యక్తులందరికీ అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. అలాగే బహుమతులు కూడా పొందే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా వినోదంతో పాటు ఆనందాన్ని కూడా సులభంగా ఆస్వాదించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. దీర్ఘకాలికంగా పెట్టుబడులు పెట్టాలనుకునే వ్యక్తులకు ఈ సమయం లాభదాయకంగా ఉండబోతుంది. అలాగే విద్యా రంగాల్లో అద్భుతమైన విజయాలు సాధిస్తారు. శుక్ర, బుధ గ్రహాల సంచారం ప్రేమ వ్యవహారాల్లో కూడా అనుకూలంగా ఉండబోతోంది. అదృష్టం వీరికి ఈ సమయంలో 93 శాతం వరకు తోడుంటుంది.
మిథున రాశి
జూన్ మూడవ తేదీ నుంచి మిథున రాశి వారికి కూడా ఎన్నో రకాల ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. వీరికి ఈ సమయంలో వాక్చాతుర్యం కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది. ఆర్థికంగా కూడా ఎన్నో రకాల లాభాలు పొందుతారు. కొత్త ప్రాజెక్టులపై పనులు ప్రారంభించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. దీంతోపాటు మతపరమైన విషయాలపై ఆసక్తి కూడా పెరుగుతుంది. అంతేకాకుండా వినోదం పట్ల ముగ్గు చూపి విశేషమైన లాభాలు పొందుతారు. ఆరోగ్యం కూడా చాలా వరకు బాగుంటుంది. అనుకున్న పనుల్లో విజయాలు సాధించి మంచి గుర్తింపు పొందే అవకాశాలున్నాయి. వీరికి ఈ సమయంలో అదృష్టం 89 శాతం వరకు అనుకూలంగా ఉంటుంది.
కన్యా రాశి
బుధ, శుక్ర గ్రహాల కలయిక కారణంగా కన్య రాశి వారికి కూడా ఈ సమయంలో చాలా లాభదాయకంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా బంధువులు లేదా స్నేహితుల నుంచి అద్భుతమైన శుభవార్తలు వింటారు. పాత స్నేహితులను కలుసుకునే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. అలాగే తెలివైన ప్రణాళికలతో మంచి లాభాలు పొందుతారు. ఆర్థిక పరిస్థితులు కూడా చాలావరకు అనుకూలంగా ఉండి విశేషమైన లాభాలు పొందుతారు. ముఖ్యంగా కొన్ని రకాల కొనుగోలు జరిపే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. దీంతోపాటు తల్లిదండ్రుల నుంచి ఆశించిన సపోర్టు లభించి కోరికలు నెరవేర్చుకునే అవకాశాలున్నాయి. వీరికి ఈ సమయంలో అదృష్టం 93 శాతం వరకు అనుకూలంగా ఉండబోతుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు..
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