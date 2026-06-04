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Mercury Venus Conjunction: జూన్ 3 నుంచి ఈ 4 రాశుల వారికి బంపర్ జాక్‌పాట్.. తిరుగులేని ధనలాభం!

Mercury And Venus Conjunction: బుధ, శుక్ర గ్రహాల కలయిక ఈ సమయంలో కొన్ని రాశుల వారికి చాలా లాభదాయకంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఆర్థికంగా కూడా ఎంతో మేలు జరుగుతుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. కోరుకున్న కోరికలు నెరవేరడమే కాకుండా పనుల్లో అద్భుతమైన విజయాలు సాధించగలుగుతారు..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 04, 2026, 09:42 AM IST|Updated: Jun 04, 2026, 09:42 AM IST
Mercury Venus Conjunction: జూన్ 3 నుంచి ఈ 4 రాశుల వారికి బంపర్ జాక్‌పాట్.. తిరుగులేని ధనలాభం!
Image Credit: Souce: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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