/ఈ రోజు నుంచి బుధ ఎఫెక్ట్‌.. ఈ 4 రాశుల వారికి అదృష్ట యోగం.. ధన లాభం ఖాయం!

Mercury Transit Effect On Zodiac: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహరాజుగా బుధుడిని చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. వాక్చాతుర్యం, వ్యాపారానికి అధిపతిగా భావించే బుధ గ్రహం తన సంచారంలో ఒక పెద్ద మార్పుకు సిద్ధమవుతోందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. జూలై 24 బుధ గ్రహం వక్రగతి నుంచి నేరుగా సంచారం దశలోకి రాబోతోంది. వేద జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. ఏదైనా కీలక గ్రహం వక్ర స్థితి నుంచి సక్రమార్గంలోకి వెళ్లినప్పుడు దాని ప్రభావం ద్వాదశ రాశుల జీవితాలపై నేరుగా పడుతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.
బుధ గ్రహం వక్రంలో ఉన్న సమయంలో చాలామంది కమ్యూనికేషన్ సమస్యలతో పాటు వ్యాపారంలో అడ్డంకులు, సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోలేకపోవడం, మానసిక అయోమయానికి గురవుతూ ఉంటాడు.. అయితే, జూలై 24 నుంచి బుధ గ్రహం సక్రమ మార్గంలోకి.. రావడంతో గందరగోళ పరిస్థితులు పూర్తిగా తొలగిపోతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.. ముఖ్యంగా స్పష్టత, సరైన నిర్ణయాధికార శక్తి పెరుగుతాయి. ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగాల్లో పెండింగ్లో ఉన్న పనులు సానుకూల ఫలితాలను కూడా అందిస్తాయి.
అదృష్ట రాశులు ఇవే..
సింహ రాశి (Leo)
సింహ రాశి వారికి కొత్త ఆదాయ మార్గాలు తెరుచుకుంటాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. వృత్తిపరంగా మీరు తీసుకునే వ్యూహాత్మక నిర్ణయాలు, చేసే పెట్టుబడులు భారీ లాభాలను తెచ్చిపెడతాయి.. కొత్తగా చేసుకునే ఒప్పందాలు (Deals) వ్యాపారంలో విశేషమైన ఆర్థిక లాభాలను చేకూరుస్తాయి.
మిథున రాశి (Gemini)
బుధుడి సక్రమ మార్గంలోకి వెళ్లడం వల్ల మిథున రాశి వారికి అత్యంత అనుకూల ఫలితాలను అందిస్తుంది. వ్యాపార రంగంలో ఉన్నవారికి అనూహ్యమైన అభివృద్ధి కనిపిస్తుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. కొత్త ఆస్తి, భూమి లేదా సొంత వాహనం కొనుగోలు చేయడానికి ఇది సువర్ణ సమయంగా భావించవచ్చు. ఆర్థిక నిల్వలు గణనీయంగా పెరుగుతాయి..
కన్యా రాశి (Virgo)
కన్యా రాశి జాతకులకు సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు, ప్రశంసలు ఊహించని స్థాయిలో లభిస్తాయి. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి పదోన్నతి (Promotion) లభించే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. ఆఫీసులో కీలక బాధ్యతలు చేపట్టడం వల్ల మీ గుర్తింపు మరింత ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.
మేష రాశి (Aries)
మేష రాశి వారికి ఈ సమయం ఆత్మవిశ్వాసాన్ని ఊహించని స్థాయిలో అందిస్తుంది. మీ సంభాషణ శైలి అందరినీ ఆకట్టుకుంటుంది.. సమాజంలో మీ మాటలకు విలువ విపరీతంగా పెరుగుతుంది. అయితే, ఏ విషయంలోనూ తొందరపడి నిర్ణయాలు తీసుకోకుండా.. కాస్త ఓర్పు వహించడం మంచిదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు..
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