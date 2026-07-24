Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /ఆధ్యాత్మికం
  • /ఈ రోజు నుంచి బుధ ఎఫెక్ట్‌.. ఈ 4 రాశుల వారికి అదృష్ట యోగం.. ధన లాభం ఖాయం!

ఈ రోజు నుంచి బుధ ఎఫెక్ట్‌.. ఈ 4 రాశుల వారికి అదృష్ట యోగం.. ధన లాభం ఖాయం!

Mercury Transit Effect: బుధ గ్రహం సక్రమ మార్గంలోకి రావడం వల్ల ఈ కింది రాశులవారికి ఎంతో లాభదాయకంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఈ రోజు నుంచి ఆర్థిక ధన లాభాలు కూడా కలుగుతాయి. కోరుకున్న కోరికలు కూడా సులభంగా నెరవేరుతాయి.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 24, 2026, 11:32 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 11:32 AM IST
ఈ రోజు నుంచి బుధ ఎఫెక్ట్‌.. ఈ 4 రాశుల వారికి అదృష్ట యోగం.. ధన లాభం ఖాయం!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
లోకేష్ కనగరాజ్ హీరోగా ఎందుకు మారాడు..? ఎందుకు దర్శకులు హీరోలుగా మారుతున్నారు..
Lokesh Kanagaraj3 min ago
2
Sreeleela6 min ago
3
Toxic Charecter in Nayanthara10 min ago
4
Mercury transit12 min ago
5
anti paper leak law india18 min ago