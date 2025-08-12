Mercury Favorite Zodiac: బుధుడికి చాలా ఇష్టమైన రాశులు ఇవే.. వీరికి ఎల్లప్పుడు ఊహించని డబ్బు..

Mercury Favorite Zodiac Signs Telugu: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో బుధుడు కీలకమైన పాత్ర పోషిస్తాడు. సౌర వ్యవస్థలో అతి చిన్న గ్రహంగా కూడా బుధుడిని చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. బుధ గ్రహం అన్ని గ్రహాలతో పోలిస్తే చాలా శుభ్రమైన గ్రహంగా పరిగణిస్తూ ఉంటారు. దీనిని తెలివితేటలు వ్యాపారం స్పృహ నైపుణ్యానికి చిహ్నంగా చెప్పుకుంటారు. వ్యక్తి జాతకంలో బుధుడు శుభస్థానంలో ఉన్న రాశుల వారికి ఎల్లప్పుడూ చాలా మేలు జరుగుతూనే ఉంటుంది. అలాగే ఆనందం విపరీతంగా పెరుగుతుంది అందుకే ఈ గ్రహాన్ని శుభగ్రహంగా చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. అయితే బుధుడి అనుగ్రహం కొన్ని రాశుల వారికి ఎల్లప్పుడూ ఉంటుంది ఈ రాశిల వారు ఎప్పుడూ విపరీతమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారు.
బుధుడి అనుగ్రహం ఉన్న రాశులు ఎల్లప్పుడు అదృష్టాన్ని పొందడమే కాకుండా ఆర్థికంగా కూడా బలపడే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా ఎన్నో రకాలుగా కలిసి వస్తుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. అయితే కొన్ని రాశుల వారికి ఎల్లప్పుడూ బుధుడి అనుగ్రహం కలుగుతుందట. వీరు ఎల్లప్పుడు ఆయన ఆశీస్సులతో అదృష్టాన్ని పొంది.. అద్భుతమైన విజయాలు సాధిస్తారట. ముఖ్యంగా మిధున రాశి తో పాటు కన్యారాశుల వారికి ఎల్లప్పుడూ బుధుడి అనుగ్రహం కలుగుతుంది. వీరు అనుకున్న పనులు సులభంగా చేయగలుగుతారు. అంతేకాకుండా ఆరోగ్యం కూడా చాలా వరకు మెరుగుపడి అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా కన్యా రాశి వారికి బుధుడికి దగ్గర సంబంధం ఉంటుంది. కాబట్టి ఆయన అనుగ్రహంతో జీవితంలో గొప్ప గొప్ప విజయాలు సాధించగలుగుతారు.
కన్య రాశి
బుధుడు ఎల్లప్పుడూ కన్య రాశి వారికి అధిపతిగా వ్యవహరిస్తూ ఉంటాడు. దీనివల్ల ఈ రాశి వారికి గ్రహానికి దగ్గర సంబంధం ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు ఎల్లప్పుడూ బుధుడి అనుగ్రహం కలుగుతుంది. అంతేకాకుండా డబ్బు పరంగా అదృష్టం పొంది అపారమైన సంపద పొందగలుగుతారు. అలాగే వీరి వీధి రాత పూర్తిగా మారి అనేక రకాల ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా వృత్తి రంగాల్లో స్థిరపడిన వ్యక్తులు బుధుడి అనుగ్రహం చేత అపారమైన విజయాలు సాధించగలుగుతారు. మంచి పనితీరుతో జీవితాన్ని ముందుకు నడుపుతారు. కుటుంబ జీవితం కూడా వీరికి ఎల్లప్పుడూ సంతోషంగానే ఉంటుంది. దీంతోపాటు కుటుంబ సభ్యులతో అద్భుతమైన సమయాన్ని గడపగలుగుతారు. కన్యా రాశి వారికి ఆరోగ్యపరంగా కూడా చాలా బాగుంటుంది. బుధుడి అనుగ్రహం చేత మీరు సంపూర్ణ ఆరోగ్యం పొందుతారు.
మిథున రాశి
మిథున రాశి వారికి కూడా బుధుడు అధిపతిగా వ్యవహరిస్తాడు. కాబట్టి వీరికి ఎల్లప్పుడూ ఆకర్షణ తెలివితేటలు విపరీతంగా పెరుగుతూ ఉంటాయి. అంతేకాకుండా ఈ రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులు బుధుడి అనుగ్రహం చేత చాలా ఉల్లాసంగా జీవితాన్ని గడుపుతారు. అంతేకాకుండా జీవితం కూడా ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది. మీరు ఎక్కువగా పర్యాటక పరిశ్రమల్లో పనిచేస్తారు. కాబట్టి ఆయన అనుగ్రహం చేత కమ్యూనికేషన్ నైపుణ్యం మరింత మెరుగుపడుతుంది. మిధున రాశి వారికి డబ్బు పరంగా కూడా చాలా వరకు కలిసి వస్తుంది. జీవిత భాగస్వామి సపోర్టుతో అనుకున్న పనులు వెంట వెంటనే చేయగలుగుతారు. విద్యారంగానికి సంబంధించిన వ్యక్తులు ఎల్లప్పుడూ విశేషమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారు. కళారంగానికి సంబంధించిన వారికి కూడా అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ఆరోగ్యపరంగా కూడా వీరికి చాలా బాగుంటుంది.
