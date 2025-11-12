English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఆధ్యాత్మికం
  • Mercury Favorite Zodiac Signs: బుధుడు ప్రత్యేకంగా ఇష్టపడే రాశులు ఇవే.. వీరు మామూలు అదృష్టవంతులు కారు.. బంపర్ జాక్పాట్..

Mercury Favorite Zodiac Signs: బుధుడు ప్రత్యేకంగా ఇష్టపడే రాశులు ఇవే.. వీరు మామూలు అదృష్టవంతులు కారు.. బంపర్ జాక్పాట్..

Mercury Favorite Zodiac Signs: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం బుధ గ్రహానికి కొన్ని రాశులు అంటే ఎంతో ఇష్టం. ఈ రాశుల వారిపై ఎల్లప్పుడూ వరాల జల్లు కురిపిస్తూ ఉంటాడు. అంతేకాకుండా ఆర్థికంగా కూడా ఉన్నత స్థాయికి ఎదగెలా చేస్తాడు.. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Nov 12, 2025, 11:13 AM IST

Trending Photos

Chiranjeevi 10th Marks: చిరంజీవి 10th క్లాస్ సర్టిఫికేట్ వైరల్..మెగాస్టార్ మార్కులు తెలుసా..మరి అంత ఘోరమా.!
5
Chiranjeevi 10th Class Marks
Chiranjeevi 10th Marks: చిరంజీవి 10th క్లాస్ సర్టిఫికేట్ వైరల్..మెగాస్టార్ మార్కులు తెలుసా..మరి అంత ఘోరమా.!
Motorola G96: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో రూ.999కే Motorola G96 5G మొబైల్.. ఎలా కొనుగోలు చేయాలో మీకు తెలుసా?
6
Motorola G96 5G
Motorola G96: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో రూ.999కే Motorola G96 5G మొబైల్.. ఎలా కొనుగోలు చేయాలో మీకు తెలుసా?
Top 5 Best Stocks To Buy: ఈ 5 కంపెనీల స్టాక్స్ కొంటే లాభాల పంటే.. ఇక్కడి నుంచి 40 శాతం పెరిగే అవకాశం..బైరేటింగ్ ఇచ్చిన షేర్ ఖాన్..!!
6
Stocks to buy
Top 5 Best Stocks To Buy: ఈ 5 కంపెనీల స్టాక్స్ కొంటే లాభాల పంటే.. ఇక్కడి నుంచి 40 శాతం పెరిగే అవకాశం..బైరేటింగ్ ఇచ్చిన షేర్ ఖాన్..!!
Delhi Blast : ఢిల్లీని కుదిపేసిన భారీ పేలుళ్లు.. 8 మంది మృతి.. కలచివేస్తున్న ఫోటోలు..!!
10
Delhi blast
Delhi Blast : ఢిల్లీని కుదిపేసిన భారీ పేలుళ్లు.. 8 మంది మృతి.. కలచివేస్తున్న ఫోటోలు..!!
Mercury Favorite Zodiac Signs: బుధుడు ప్రత్యేకంగా ఇష్టపడే రాశులు ఇవే.. వీరు మామూలు అదృష్టవంతులు కారు.. బంపర్ జాక్పాట్..

Mercury Favorite Zodiac Signs Telugu: సౌర గ్రహంలో బుధ గ్రహాన్ని అత్యంత చిన్న గ్రహంగా చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. అందుకే ఈ గ్రహానికి చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. అలాగే శుభప్రదమైన గ్రహంగా కూడా పరిగణిస్తారు. ఇంతటి ప్రాముఖ్యత కలిగిన బుధ గ్రహం జాతకంలో శుభ స్థానంలో ఉన్న రాశుల వారు సులభంగా ఎలాంటి పనుల్లోనైనా విజయాలు సాధించగలుగుతారు. అలాగే వీరికి ఉన్నట్టుండి తెలివితేటలు పెరిగి విజయాలు సాధించేందుకు అనుకూలమైన అదృష్టాన్ని సొంతం చేసుకోగలుగుతారు. ఇంతటి ప్రాముఖ్యత కలిగిన బుధ గ్రహం ప్రతినెల తప్పకుండా ఒక రాశి నుంచి మరొక రాశికి సంచారం చేస్తుంది. అంతేకాకుండా అప్పుడప్పుడు తిరోగమన నక్షత్ర సంచారం కూడా చేస్తుంది. అలాగే కొన్ని రాశుల వారికి ఈ గ్రహం ఏ రాశిలో ఉన్నప్పటికీ.. విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. జ్యోతిష్య శాస్త్రం పరంగా బుధ గ్రహానికి కొన్ని రాశులు అంటే చాలా ఇష్టం. ఈ రాశుల వారికి ఎల్లప్పుడూ విశేషమైన ప్రయోజనాలను కలిగిస్తూ ఉంటాడు. 

Add Zee News as a Preferred Source

కన్య రాశి
ముఖ్యంగా బుధుడు ఎంతో ఇష్టపడే రాశుల్లో కన్యారాశి ఒకటి. ఈ రాశి వారికి ఎల్లప్పుడూ బుధుడి అనుగ్రహం లభిస్తూ ఉంటుంది దీని కారణంగా అన్ని పనుల్లో ఎంతో బాగా రాణించగలుగుతారు అలాగే ఆర్థికంగా కూడా చాలా వరకు ఎదుగుతారు కుటుంబ జీవితంలో ఏవైనా సమస్యలు ఉంటే ఎంతో సులభంగా పరిష్కారం అవుతాయి అలాగే ఆరోగ్యం కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది దీనికి కారణంగా మానసికంగా కూడా చాలా బాగా ఎదగగలుగుతారు. ఇక వృత్తిపరమైన జీవితంలో కూడా అద్భుతమైన విజయాలు సాధిస్తారు. ఎల్లప్పుడు వీరు ఎంతో యాక్టివ్ గా ఉండి పనిచేయడం వల్ల ఉన్నత శిఖరాలకు చేరుతారని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. 

మేషరాశి 
మేషరాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా ఎల్లప్పుడూ బుధుడి అనుగ్రహం లభిస్తుంది దీని కారణంగా వీరు ఉద్యోగాల్లో చాలా బాగా రాణించగలుగుతారు. ముఖ్యంగా దీర్ఘకాలిక సమస్యలతో ఎదుర్కొంటున్న వ్యక్తులకు బుధుడి అనుగ్రహం లభించి విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి అలాగే వీరికి ఆదాయం కూడా గణనీయంగా పెరుగుతుంది. జీవితంలో సానుకూలమైన మార్పులు రావడం ప్రారంభమవుతాయి ప్రతి పనిలో అధికారుల సపోర్టు లభించి వారి సహాయం పొందగలుగుతారు. అంతేకాకుండా కుటుంబ సభ్యుల సపోర్టుతో విద్యలో కూడా చాలా బాగా రాణించగలుగుతారు. ఇక వీరికి అదృష్టం సహకరించి ఎలాంటి పనులైనా ఎంతో సులభంగా చేయగలుగుతారు. 

Also Read: Shani Dev Effects: నవంబర్‌లో శని ప్రత్యక్ష కదలికలు.. ఈ రాశుల వారికి బిగ్ జాక్పాట్.. ఊహించని ఆదాయం!

మిథున రాశి 
మిథున రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా బుధుడి అనుగ్రహం ఎల్లప్పుడూ లభిస్తుంది దీనివల్ల వీరు ఎల్లప్పుడూ సానుకూలమైన ఫలితాలను పొందగలుగుతారు అంతేకాకుండా వీరు కొత్త ఇండ్లతో పాటు వాహనాలు కూడా కొనుగోలు చేసే అవకాశాలుంటాయి అలాగే తల్లిదండ్రుల సపోర్టుతో ఆదాయాన్ని కూడా సంపాదించగలుగుతారు. వృద్ధిపరమైన జీవితం కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగాలు చేసేవారు కార్యాలయాల్లో పెద్ద పెద్ద పదవులు పొందగలుగుతారు. అంతేకాకుండా అధికారుల మధ్య మంచి సంబంధాలు ఏర్పడి కొన్ని పనులు ఎంతో సులభంగా చేయగలుగుతారు. అలాగే వీరికి ఆరోగ్యం కూడా చాలా వరకు సహకరించి విశేషమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారు. 

నోట్: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం నమ్మకాలపై మాత్రమే ఆధారపడి ఉంటుంది. దీనిని మా జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించదు.

Also Read: Shani Dev Effects: నవంబర్‌లో శని ప్రత్యక్ష కదలికలు.. ఈ రాశుల వారికి బిగ్ జాక్పాట్.. ఊహించని ఆదాయం!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Mercury transitMercury Favorite ZodiacMercury Favorite Zodiac TeluguAstrologyMercury Transit Effect

Trending News