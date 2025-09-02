English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Mercury Favourite Zodiac: బుధుడికి ఇష్టమైన రాశులు ఇవే.. వీరికి ఊహించని ధన లాభాలతో పాటు అష్టైశ్వర్యాలు సొంతం..

Mercury Favourite Zodiac Sign: అన్ని గ్రహాల్లోకెల్లా అత్యంత చిన్న గ్రహం బుధుడు.. ఆయన అనుగ్రహం ఎల్లప్పుడూ కొన్ని రాశుల వారికి లభిస్తుంది. దీనివల్ల మీరు ఊహించని ధన లాభాలు పొందుతారు. అంతేకాకుండా జీవితాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తారు.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Sep 2, 2025, 06:27 AM IST

Trending Photos

BSNL: బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్‌ బడ్జెట్‌ ఫ్రెండ్లీ ప్లాన్‌.. ఒక్కసారి రీఛార్జీ చేస్తే 365 రోజులు వ్యాలిడిటీ..
5
BSNL budget plan
BSNL: బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్‌ బడ్జెట్‌ ఫ్రెండ్లీ ప్లాన్‌.. ఒక్కసారి రీఛార్జీ చేస్తే 365 రోజులు వ్యాలిడిటీ..
School Holiday Tomorrow: బిగ్ బ్రేకింగ్.. సెప్టెంబర్ నెల మొదటి రోజే స్కూల్ పిల్లలకు సెలవు.. ఎక్కడెక్కడ అంటే..!
8
School Holiday tomorrow
School Holiday Tomorrow: బిగ్ బ్రేకింగ్.. సెప్టెంబర్ నెల మొదటి రోజే స్కూల్ పిల్లలకు సెలవు.. ఎక్కడెక్కడ అంటే..!
Allu Ayaan Shocking Video: శవం పైన పూలమాల తీసి మెడలో వేసుకున్న అల్లు అర్జున్ కొడుకు..వీడియో వైరల్.. ఇదేం తీటా!
5
Allu Ayaan Shocking Behaviour
Allu Ayaan Shocking Video: శవం పైన పూలమాల తీసి మెడలో వేసుకున్న అల్లు అర్జున్ కొడుకు..వీడియో వైరల్.. ఇదేం తీటా!
8th Pay Commission Latest News: CGHS పథకం స్థానంలో ఉద్యోగులకు కొత్త హెల్త్ స్కీమ్..? కొత్త పే కమిషన్ నిర్ణయం ఏంటి..?
5
8th Pay Commission
8th Pay Commission Latest News: CGHS పథకం స్థానంలో ఉద్యోగులకు కొత్త హెల్త్ స్కీమ్..? కొత్త పే కమిషన్ నిర్ణయం ఏంటి..?
Mercury Favourite Zodiac: బుధుడికి ఇష్టమైన రాశులు ఇవే.. వీరికి ఊహించని ధన లాభాలతో పాటు అష్టైశ్వర్యాలు సొంతం..

Mercury Favourite Zodiac Sign Telugu: సౌర కుటుంబంలో అత్యంత చిన్న గ్రహమే బుధుడు.. అందుకే ఈ గ్రహానికి చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. అన్ని గ్రహాల్లోకెల్లా ఈ గ్రహం చాలా శుభప్రదమైనదిగా చెప్పుకుంటారు. అందుకే ఈ గ్రహం సంచారం చేసిన ప్రతిసారి అన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో అద్భుతమైన మార్పులు వస్తూ ఉంటాయి. ఈ గ్రహాన్ని జ్యోతిష్య శాస్త్రం పరంగా వ్యాపారం, తెలివితేటలు, వాక్చాతుర్యం, స్పృహ, నైపుణ్యానికి సూచికగా భావిస్తారు.. కాబట్టి ఈ శుభప్రదమైన గ్రహం సంచారం చేయడం వల్ల అన్ని రాశుల వారి వ్యక్తిగత జీవితాల్లో అద్భుతమైన మార్పులతో పాటు ఊహించని ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా జాతకంలో బుధుడు బలమైన స్థానంలో ఉన్న రాశుల వారికి ఎప్పుడు అద్భుతమైన ధన లాభాలు కలుగుతూనే ఉంటాయి. అంతేకాకుండా జీవితంలో దేనికి నోటు ఉండదు.. అయితే, ఈ గ్రహ శుభ ప్రభావం వల్ల కొన్ని రాశుల వారి ఎల్లప్పుడూ అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారు. ముఖ్యంగా కన్యా రాశితో పాటు మిధున, ఇతర రాశుల వారికి బుధుడి అనుగ్రహం చేత విశేషమైన లాభాలు పలుకుతాయి. 

Add Zee News as a Preferred Source

బుధుడి అనుగ్రహం పొందే రాశులు..
మిధున రాశి 
ముఖ్యంగా బుధుడి అనుగ్రహం మిధున రాశి వారు ఎల్లప్పుడూ పొందుతారని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా వీరికి ఆకర్షణ తెలివితేటలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. దీంతో ఈ రాశి వారికి ఎల్లప్పుడూ ప్రయోజనాలు కలుగుతూ ఉంటాయి. అలాగే ఎలాంటి వ్యాపారాలు చేసిన అద్భుతమైన విజయాలు సాధించగలుగుతారు. ముఖ్యంగా వివాహితులు ఎక్కువగా సంతోషంగా ఉంటారు. ఈ రాశి వారికి కుటుంబ జీవితం కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. బుధుడి అనుగ్రహం వల్ల మిధున రాశి వారికి విద్యారంగంలో కూడా మంచి లాభాలు కలుగుతాయి. జీవితంలో ఎప్పుడూ ఊహించని సంపాదన పొందే అవకాశాలుంటాయి. ముఖ్యంగా డబ్బు పరంగా వీరికి ఎల్లప్పుడూ విశేషమైన లాభాలు కలుగుతూనే ఉంటాయి. వీరు ఎల్లప్పుడూ గణేశుడు తో పాటు హనుమంతుడిని పూజించడం వల్ల అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా వీరు జీవితంలో కూడా ఎంతో సులభంగా ముందుకెళ్లగలుగుతారు.

కన్యా రాశి 
కన్య రాశి వారికి కూడా బుధుడి అనుగ్రహం ఎల్లవేళలా ఉంటుంది. దీనివల్ల వీరు ఎల్లప్పుడు అత్యధిక లాభాలు పొందుతూనే ఉంటారు. అంతేకాకుండా వ్యాపారాలు చేసే వారికి విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా ఉద్యోగాలు చేయడమే కాకుండా వీరు వ్యాపారాలు చేసి విశేషమైన ప్రయోజనాలు ఉండగలుగుతారు. డబ్బు పరంగా వీరికి అదృష్టం చాలా వరకు కలిసి వస్తుంది. కుటుంబ సభ్యులతో మంచి సమయాన్ని గడుపుతూ జీవితాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తారు. అలాగే ఆరోగ్యం కూడా వీరికి ఎల్లప్పుడూ చాలా బాగుంటుంది. అందుకే ఎంతో ఉల్లాసంగా ఉత్సాహంగా జీవితాన్ని గడుపుతారు. కన్యారాశి వారు ఉద్యోగాల్లో కూడా చాలా బాగా రాణించగలుగుతారని.  వీరికి కొన్ని అద్భుతమైన ఆలోచనలు ఉండడం వల్ల వాటితో జీవితంలో ఉన్నత శిఖరాలకు చేరుతారు.. కన్యా రాశి వారికి ఎల్లప్పుడు ఎలాంటి కష్టాల్లో నుంచైనా పరిష్కారం లభిస్తుంది.

Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్‌ అవుతారు!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Mercury ZodiacMercury Zodiac RemediesMercury Favourite ZodiacMercury Favourite Zodiac LeaderMercury Favourite Zodiac Traits

Trending News