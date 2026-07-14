/Mercury Direct 2026: జూలై 24 తర్వాత ఈ రాశుల జాతకం మారిపోతుంది.. అపార ధనలాభం!

Mercury Margi In Gemini 2026 Telugu: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో బుధ గ్రహానికి అత్యంత ప్రాధాన్యత ఉంటుంది.. బుధుడిని బుద్ధితో పాటు జ్ఞానం, వ్యాపారం, కమ్యూనికేషన్, వాక్కుకు కారకుడిగా భావిస్తూ ఉంటారు.. జాతకంలో బుధుడు బలంగా ఉంటే.. వారి వ్యాపారం, సంతోషానికి చాలా అద్భుతంగా ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.. ఇదిలా ఉంటే.. జూలై 24న పెద్ద గ్రహ సంచారం జరగబోతోంది. గత కొంతకాలంగా వక్రగతిలో నడుస్తున్న బుధుడు.. జూలై 24న తన సొంత రాశి అయిన మిథునరాశిలోకి ప్రవేశించి సక్రమార్గంలోకి కొనసాగుతాడు..
ఏదైనా ఒక గ్రహం వక్రదశను వదిలి నేరుగా సంచారం చేసినప్పుడు.. దాని శుభ ప్రభావం పదింతలు పెరుగుతుందని జ్యోతిష్య నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా మీడియా, రైటింగ్, మార్కెటింగ్, బ్యాంకింగ్తో పాటు విద్యా రంగాలలో ఉన్నవారికి ఈ సమయం చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుందని చెబుతున్నారు. గత కొన్ని ఉన్న మానసిక గందరగోళం సులభంగా తొలగిపోతుంది. ఈ బుధుడు సక్రమార్గంలోకి ప్రవేశించడం వల్ల ప్రధానంగా 4 రాశుల వారికి ఈ సమయం చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.
ఈ రాశులవారికి బంపర్ జాక్పాట్:
సింహ రాశి (Leo)
సింహ రాశి వారికి జూలై 24 తర్వాత చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది.. బుధుడి అనుగ్రహంతో మీ వ్యక్తిత్వంలో ప్రత్యేకమైన ఆకర్షణ మొదలవుతుంది. ఇది సహోద్యోగులను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. కొత్త ఉద్యోగం కోసం చూస్తున్న వారికి మల్టీనేషనల్ కంపెనీల నుంచి అద్భుతమైన ఆఫర్లు కూడా లభిస్తాయి. పాత పెట్టుబడులతో పాటు పూర్వీకుల ఆస్తి నుంచి ఆకస్మిక ధనలాభం కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.
మిథున రాశి (Gemini)
బుధుడు తన సొంత రాశి అయిన మిథునరాశిలోనే సక్రమ మార్గంలోకి వెళ్లడం కారణంగా ఈ సమయం అత్యంత సానుకూల ప్రభావం పడుతుంది. విద్యార్థులకు ఇది నిజంగా సువర్ణ కాలంగా భావించవచ్చు. పోటీ పరీక్షల్లో అద్భుతమైన ఫలితాలు సాధించే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. కుటుంబ జీవితంలో శాంతితో పాటు సంతోషాలు విపరీతంగా పెరుగుతాయి.. అంతేకాకుండా, ఆదాయానికి కొత్త మార్గాలు కూడా సులభంగా తెరుచుకుంటాయి. దీర్ఘకాలికంగా ఉన్న అప్పుల బాధల నుంచి మిథున రాశి వారు విముక్తి లభిస్తుంది.
మేష రాశి (Aries)
మేష రాశివారికి బుధుడి ప్రత్యేకమైన ప్రభావంతో ఈ సమయం అత్యంత శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా చాలా కాలంగా ఆఫీసుల్లో వస్తున్న సమస్యలు కూడా తొలగిపోతాయి. ముఖ్యంగా ఉన్నతాధికారుల నుంచి ప్రశంసలు కూడా లభిస్తాయి. అలాగే ఈ సమయంలో తప్పకుండా ప్రమోషన్స్ కూడా లభిస్తాయి. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన ముఖ్యమైన ప్రాజెక్టులు మళ్లీ వేగం పుంజుకునే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించాలనుకునే వారికి ఇది సరైన సమయం..
కన్యా రాశి (Virgo)
కన్యా రాశికి అధిపతి స్వయంగా బుధుడే కావడం వల్ల.. బుధుడు ప్రభావంతో ఈ రాశి వారికి లాటరీ తగిలినట్లే ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా వ్యాపారస్తులకు ఈ సమయం అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు పొందే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. ఏదైనా కొత్త రంగంలో పెట్టుబడి పెట్టాలనుకునేవారికి ఈ సమయంలో రెట్టింపు లాభాలు కులుగాయి.. భాగస్వామ్య వ్యాపారాల్లో ఉన్న పాత విభేదాలు తొలగిపోయే ఛాన్స్లు ఉన్నాయి. మార్కెట్లో చిక్కుకుపోయిన డబ్బు అకస్మాత్తుగా లభిస్తుంది.
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