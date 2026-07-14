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Mercury Direct 2026: జూలై 24 తర్వాత ఈ రాశుల జాతకం మారిపోతుంది.. అపార ధనలాభం!

Mercury Margi In Gemini 2026: జూలై 24న బుధుడు సక్రమార్గంలోకి ప్రవేశించడం వల్ల ఈ కింది 4 రాశులవారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా దీర్ఘకాలికంగా వస్తున్న సమస్యలు కూడా పూర్తిగా తొలగిపోతాయి.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 14, 2026, 11:19 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 11:19 AM IST
Mercury Direct 2026: జూలై 24 తర్వాత ఈ రాశుల జాతకం మారిపోతుంది.. అపార ధనలాభం!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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Mercury Direct 2026: జూలై 24 తర్వాత ఈ రాశుల జాతకం మారిపోతుంది.. అపార ధనలాభం!
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