  • Telugu News
  • ఆధ్యాత్మికం
  • Mercury Retrograde 2026: బుధుడి తిరోగమనం ఎఫెక్ట్‌.. ఈ రాశులవారికి ఊహించని జాక్‌ఫాట్!

Mercury Retrograde 2026: బుధుడి తిరోగమనం ఎఫెక్ట్‌.. ఈ రాశులవారికి ఊహించని జాక్‌ఫాట్!

Mercury Retrograde 2026: బుధుడి తిరోగమనం ప్రభావంతో 2026 సంవత్సరంలో ఈ క్రింది రాశుల వారికి చాలా మేలు జరగబోతోంది. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో ఆర్థికంగా కలిసి రావడమే కాకుండా బోలెడు ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అలాగే అనుకున్న పనులు వెంటవెంటనే చేయగలుగుతారు.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Jan 10, 2026, 11:57 AM IST

Mercury Retrograde 2026 Effect On Zodiac Telugu: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం గ్రహ కదలికలు వ్యక్తి జీవితంలో ఆలోచనలతో పాటు నిర్ణయాలను ప్రభావితం చేస్తాయి. అంతేకాకుండా ఆర్థికంగా కూడా అనేక మార్పులు తీసుకొస్తాయి. అందుకే గ్రహ సంచారాలకు ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. 2026 సంవత్సరంలో అనేక గ్రహాలు సంచారం చేయబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా ప్రారంభంలోనే కొన్ని గ్రహాలు కూడా సంచారం చేస్తాయి. గ్రహాలకు రాకుమారుడు గా భావించే బుధుడు ఈ ఏడాది మూడుసార్లు తిరోగమనలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఈ గ్రహం ఒక్కసారి తిరోగమనంలోకి వెళ్తే.. దాదా 69 రోజులపాటు అలాగే ఉంటుంది. 

జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం బుధుడిని తెలివితేటలు, జ్ఞానం, విద్య, రచన, ప్రసంగం, గణిత నైపుణ్యం, వ్యాపారం స్టాక్ మార్కెట్, ఊహాగానాలు, ఆర్థిక వ్యవస్థకు కారకుడిగా భావిస్తారు. అందుకే జాతకంలో ఈ గ్రహం శుభస్థానంలో ఉంటే దేనికి లోటు ఉండదు. ఆర్థికంగా కూడా చాలా వరకు కలిసి వస్తుంది. అనుకున్న పనులు కూడా ఎంతో సులభంగా చేయగలిగే అవకాశాలుంటాయి. ఇలాంటి గ్రహం త్వరలోనే కదలికలు జరపబోతోంది. దీనివల్ల ఈ క్రింది రాశుల వారి జీవితాల్లో మార్పులు వస్తాయి.

ఈ రాశులవారికి బంపర్‌ జాక్‌పాట్‌:  
కుంభ రాశి 
బుధుడి సంచార ప్రభావంతో కుంభరాశి వారికి ఊహించని ఆర్థిక లాభాలు కలుగుతాయి. అలాగే ఈ సమయంలో లాటరీ క్రిప్టో స్టాక్ మార్కెట్లలో పెట్టుబడులు పెట్టాలనుకుంటున్న వ్యక్తులకు చాలా లాభదాయకంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా కొన్ని అద్భుతమైన నిర్ణయాలు తీసుకోగలిగే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. అలాగే ఏదైనా నిర్ణయాలు తీసుకునే సమయంలో ఆలోచన తప్పనిసరి. కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించాలనుకుంటున్న వ్యక్తులు ఈ సమయంలో అద్భుతమైన విజయాలు సాధించగలుగుతారు. నిలిచిపోయిన డబ్బులు కూడా తిరిగి పొందుతారు. 

వృషభ రాశి 
బుధుడు తిరోగమన ప్రభావంతో వృషభ రాశి వారికి అసలైన అదృష్టం ప్రారంభమవుతుంది ముఖ్యంగా వీరికి ఆన్లైన్ గేమింగ్ పై ఆసక్తి విపరీతంగా పెరిగి దీని నుంచి భారీ మొత్తంలో డబ్బులు కూడా పొందగలుగుతారు. అలాగే ఈ సమయంలో లాటరీలు కూడా కొనుగోలు చేస్తారు. సకాలంలో ఆర్థిక నిర్ణయాలు తీసుకోవడం వల్ల బోలెడు ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ఉద్యోగులకు బోనస్ కూడా విపరీతంగా లభించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అదనపు ఆదాయ వనరులు కూడా పొందగలుగుతారు.

మిథున రాశి 
మిథున రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా బుధుడి ప్రభావంతో ఎక్కువ లాభాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా దీనికి వ్యూహాత్మక ఆలోచన పెరిగి.. కొన్ని పనులు ఎంతో సులభంగా చేయగలుగుతారు దీని వల్ల భారీ మొత్తంలో ఆర్థికంగా కూడా డబ్బులు సంపాదించగలుగుతారు. అలాగే మీరు ఈ సమయంలో లాటరీలు కొనుగోలు చేస్తే భారీ మొత్తంలో డబ్బులు కూడా సొంతం చేసుకోగలుగుతారు. స్టాక్ మార్కెట్లలో పెట్టుబడులు పెట్టాలనుకుంటున్న వ్యక్తులకు ఈ సమయం చాలా అద్భుతమైన అవకాశాలను అందిస్తుంది. 

Also Read: Mars Transit: సంక్రాంతి రెండు రోజులకు.. మకరంలోకి కుజుడు.. ఈ రాశులకు ఎనలేని సంపద!
బుధుడి తిరోగమన ప్రభావంతో మిథున రాశి వారికి గతంలో ఉన్న చిక్కులన్నీ తొలగిపోతాయి. ముఖ్యంగా స్టాక్ మార్కెట్లలో పెట్టుబడును పెడితే రెట్టింపు ఆదాయాన్ని పొందగలుగుతారు. అలాగే వ్యాపారాలు చేస్తున్న వ్యక్తులకు ఈ సమయం ఎంతో లాభదాయకంగా ఉంటుంది. కమ్యూనికేషన్ రంగానికి ముడిపడి ఉన్న వ్యక్తులకు అద్భుతమైన అవకాశాలు కూడా లభిస్తాయి. అలాగే అన్ని పనుల్లో అద్భుతమైన విజయాలు సాధించగలుగుతారు.

Also Read: Mars Transit: సంక్రాంతి రెండు రోజులకు.. మకరంలోకి కుజుడు.. ఈ రాశులకు ఎనలేని సంపద!

Mercury RetrogradeAstrologyMercury EffectMercury Retrograde ZodiacMercury Zodiac

