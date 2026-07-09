/బుధుడి వక్ర గమనం.. రాబోయే 30 రోజులు ఈ 4 రాశుల వారికి కాసుల వర్షమే!

Mercury Retrograde In Gemini Telugu: జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో వ్యాపారంతో పాటు బుద్ధి, వాక్కుకు కారకుడైన బుధ గ్రహ గమనంలో మార్పు రాబోతోంది. అయితే, దీనిని అత్యంత శుభప్రదమైనదిగా భావిస్తారు. జూలై 7 మంగళవారం రోజున గ్రహాల యువరాజు భావించే.. బుధుడు తన సొంతం రాశి అయిన మిథునరాశిలో వక్రగతిలోకి వెళ్లాడు. జ్యోతిష్య నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం.. సొంతం రాశిలో బుధుడి ఈ తిరోగమనం మొత్తం 12 రాశులపై ప్రభావం చూపుతుంది.. ముఖ్యంగా 4 రాశుల జాతకులకు మాత్రం రాబోయే ఒక నెల రోజుల పాటు ఊహించని ధనలాభాలతో పాటు అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి.
రాబోయే ఆగస్టు 5 వరకు బుధుడు ఇదే మిథునరాశిలో వక్ర స్థితిలోనే కొనసాగబోతున్నాడు.. ఈ 30 రోజల్లో కెరీర్, వ్యాపారంతో పాటు ఆర్థిక రంగాలలో ఊహించని పురోగతి లభించబోతోంది. అయితే, ఈ సమయంలో అదృష్టం పొందే 4 రాశులవారికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
సింహ రాశి (Leo)
సింహ రాశివారికి బుధుడి ఈ వక్రగతి ప్రభావంతో ఈ సమయం అత్యంత లాభదాయకంగా ఉండబోతోందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. కెరీర్లో ముందుకు సాగడానికి అనేక సువర్ణ అవకాశాలు లభిస్తాయి. ముఖ్యంగా విదేశీ ప్రయాణాలు చేయాలనుకునే వారికి లేదా విదేశీ వ్యాపారాలతో సంబంధం ఉన్నవారికి వీసా.. ఇతర చట్టపరమైన ఇబ్బందులు క్షణాల్లో పరిష్కరం లభిస్తుంది. కొత్త ఉద్యోగం కోసం వెతుకుతున్న వారికి కూడా ఈ సమయం ఎంతో సానుకూలంగా ఉంటుంది.
మిథున రాశి (Gemini)
బుధుడు ఇదే రాశిలో వక్ర గమనంలోకి వెళ్లడం వల్ల వీరికి ఈ సమయంలో తప్పకుండా ఆత్మవిశ్వాసం ఒక్కసారిగా భారీగా పెరుగుతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. దీర్ఘకాలంగా మీరు పడుతున్న కష్టానికి మంచి ఫలితాలు దక్కే సమయం లభిస్తుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ఉద్యోగస్తులకు కార్యాలయంలో ఉన్నతాధికారుల నుంచి పూర్తి సపోర్ట్ లభిస్తుంది. ప్రమోషన్ లేదా జీతాలు విపరీతంగా పెరిగే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. అయితే, పెద్ద మొత్తంలో ఆర్థిక లావాదేవీలు చేసేటప్పుడు ఇతరుల సలహా తీసుకోవడం మంచిదని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.
ధనుస్సు రాశి (Sagittarius)
వక్ర మార్గంలోకి బుధుడి ప్రవేశం వల్ల ధనుస్సు రాశి వారి ఆర్థిక స్థితిలు గతంలో కంటే చాలా బలంగా మారబోతున్నాయని జ్యోతిష్యలు తెలుపుతున్నారు. ఆదాయానికి సంబంధించిన విషయాల్లో ఊహించని ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి.. కొత్త వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించాలని ఆలోచిస్తున్న వారికి ఈ నెల రోజుల్లోనే ఊహించని ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. వీరికి ఈ సమయంలో తప్పకుండా లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం లభించి.. ఊహించని ప్రయోజనాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.
తులా రాశి (Libra)
తులా రాశి వారి జీవితంలో ఈ సమయం ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటుంది. గతంలో వేధిస్తున్న మానసిక, ఆర్థిక ఇబ్బందులు క్రమంగా తొలగిపోతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. వీరు తప్పకుండా శత్రువులపై విజయాలు సాధించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఆస్తి లేదా భూమికి సంబంధించిన పాత వివాదాలు ఏవైనా ఉంటే.. అవి మీకు అనుకూలంగా పరిష్కారమయ్యే అవకాశం ఉందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. వీరు తప్పకుండా కుటుంబంలో శుభకార్యాల ప్లాన్ చేస్తారు. సంతానానికి సంబంధించి శుభవార్తలు కూడా వినే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి.
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