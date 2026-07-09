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బుధుడి వక్ర గమనం.. రాబోయే 30 రోజులు ఈ 4 రాశుల వారికి కాసుల వర్షమే!

Mercury Retrograde In Gemini: జూలై 7న బుధుడు మిథన రాశిలో వక్రగతిలోకి వెళ్లాడు. దీని కారణంగా ఈ కింది రాశులవారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఆర్థికంగా బోలెడు లాభాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా నెల రోజులు ఊహించని ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 09, 2026, 09:24 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 09:24 AM IST
బుధుడి వక్ర గమనం.. రాబోయే 30 రోజులు ఈ 4 రాశుల వారికి కాసుల వర్షమే!
Image Credit: Zee Telugu NewsSource: Bureau

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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