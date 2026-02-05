Mercury Transit 2026: ఈ 3 రాశుల వారికి గడ్డు కాలం..ఆర్థిక, ఆరోగ్య విషయాల్లో తస్మాత్ జాగ్రత్త!

Mercury Transit Horoscope: ఫిబ్రవరి నెలలో జరగబోయే గ్రహ సంచారం కొన్ని రాశుల వారికి సవాళ్లను తీసుకురానుంది. ముఖ్యంగా మేధస్సుకు, వ్యాపారానికి కారకుడైన బుధుడు కుంభ రాశిలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. ఇదే సమయంలో అక్కడ ఇప్పటికే ఉన్న శని, రాహువులతో బుధుడు కలవబోతుండటం వల్ల "త్రిగ్రహ కూటమి" ఏర్పడనుంది.
ఈ గ్రహాల స్థితి మార్పు వల్ల ఈ మూడు రాశుల వారు వచ్చే కొన్ని వారాల పాటు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. బుధుడు కుంభ రాశిలోకి ప్రవేశించడం వల్ల ఏర్పడే ప్రతికూల ప్రభావం ఈ క్రింది రాశులపై ఎక్కువగా ఉండనుందని సూచిస్తున్నారు.
1) కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశి వారికి ఈ సంచారం వల్ల మానసిక ప్రశాంతత తగ్గే అవకాశం ఉంది. ఏ నిర్ణయమైనా తొందరపడి తీసుకోవద్దు. ముఖ్యంగా పెట్టుబడుల విషయంలో ఆచితూచి వ్యవహరించాలి. కొత్త వ్యాపారాలు లేదా ప్రాజెక్టులు ప్రారంభించడానికి ఇది సరైన సమయం కాదు. అనవసర గొడవలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది.
2) మీన రాశి (Pisces)
మీన రాశి వారు ఈ కాలంలో భవిష్యత్తు గురించి అనవసర ఆందోళనకు గురయ్యే అవకాశం ఉంది. ఖర్చులు అదుపు తప్పవచ్చు, కాబట్టి పొదుపుపై దృష్టి పెట్టండి. ప్రస్తుతం చేస్తున్న ఉద్యోగంలోనే కొనసాగడం ఉత్తమం. కొత్త ప్రయత్నాలు ఇప్పుడే సత్ఫలితాలను ఇవ్వకపోవచ్చు. చిన్నపాటి ఆరోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు, నిర్లక్ష్యం చేయకండి.
3) తుల రాశి (Libra)
తులారాశి వారికి ఈ ఫిబ్రవరి మాసం పెద్ద సవాళ్లను విసరనుంది. అనుకోని ఖర్చుల వల్ల ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు ఎదురుకావచ్చు. చేపట్టిన ముఖ్యమైన పనులు మధ్యలోనే ఆగిపోయే సూచనలు ఉన్నాయి. పై అధికారులతో లేదా సహోద్యోగులతో విభేదాలు రాకుండా జాగ్రత్త పడాలి. మానసిక ఒత్తిడి పెరగకుండా యోగా లేదా ధ్యానం వంటివి పాటించడం మంచిది.
పరిష్కార మార్గాలు..
గ్రహ దోష నివారణకు జ్యోతిష్య నిపుణులు కొన్ని సూచనలు చేస్తున్నారు. ప్రతిరోజూ హనుమాన్ చాలీసా పఠించడం వల్ల శని, రాహువుల ప్రభావం తగ్గుతుంది. బుధుడి అనుగ్రహం కోసం పేద విద్యార్థులకు పుస్తకాలు లేదా విద్యా సామాగ్రిని దానం చేయండి. పక్షులకు ఆహారం, నీరు అందించడం శుభప్రదం.
(గమనిక: జ్యోతిష్య శాస్త్రం అనేది నమ్మకం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. వ్యక్తిగత జాతక చక్రంలోని గ్రహ స్థితులను బట్టి ఫలితాల్లో మార్పులు ఉండవచ్చు. దీన్ని అనుసరించ ముందు సంబంధిత నిపుణుడి సలహా, సూచనలు తీసుకోవడం ఉత్తమం. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)
