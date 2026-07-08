/ఈ 5 రాశుల వారికి ఊహించని ధనలాభం.. బుధుడి సంచారంతో అదృష్టమే అదృష్టం!

Mercury Transit In Cancer 2026 Telugu: బుద్ధి, వివేకం, కమ్యూనికేషన్తో పాటు వ్యాపారానికి కారకుడిగా భావించే బుధ గ్రహం త్వరలోనే రాశి సంచారం చేయబోతోంది. 2026 ఆగస్టు నెలలో జరగబోయే ఈ గ్రహ మార్పు కొన్ని రాశుల వారికి అమితమైన లాభాలను చేకూర్చబోతోందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ఆగస్టు 5న బుధుడు తన మిత్రుడైన చంద్రుని రాశి అయిన కర్కాటక రాశిలోకి సంచారం చేయబోతోంది. ఈ నేపథ్యంలో 5 ప్రత్యేక రాశుల వారికి అదృష్ట ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.
గ్రహాలకు రాజుగా భావించే బుధుడు 2026 జూలై 7న తన సొంత రాశి అయిన మిథున రాశిలోకి సంచారం చేస్తాడు.. అక్కడ ఆగస్టు 5 వరకు సంచార దశలో ఉంటాడు.. అనంతరం 2026 ఆగస్టు 5న కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశించి.. ఆగస్టు 22 వరకు అంటే దాదాపు 18 రోజుల పాటు అక్కడే సంచార దశలో ఉంటాడు.. ఆ తర్వాత సింహ రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఈ 18 రోజుల వ్యవధిలో 5 రాశుల వారు కెరీర్, వ్యాపారంతో పాటు ఆర్థిక రంగాలలో అద్భుతమైన విజయాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.
మేష రాశి (Aries)
మేష రాశి వారికి బుధుడి సంచారం ప్రభావం కుటుంబ జీవితంలో అద్భుతమైన ఆనందాన్ని అందిస్తుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. భూమి, ఇల్లు లేదా కొత్త వాహనం కొనుగోలు చేసే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి.. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన గృహ సంబంధిత పనులు ఇప్పుడు వేగం పుంజుకునే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య బంధాలు మరింత బలపడే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. ఇంటి వాతావరణం ప్రశాంతంగా మారడమే కాకుండా వ్యాపారంలో మంచి లాభాలు కూడా కలిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి..
మకర రాశి (Capricorn)
మకర రాశి వారికి వ్యక్తిగత, వృత్తిపరమైన జీవితంలో ఈ సంచారం ఎన్నో సానుకూల మార్పులను తీసుకు వస్తుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. జీవిత భాగస్వామితో ఉన్న విభేదాలు, అభిప్రాయభేదాలు ఎంతో సులభంగా తొలగిపోతాయి.. భాగస్వామ్య (Partnership) వ్యాపారాలు చేసేవారికి ఈ 18 రోజులు భారీ లాభాలు కలుగుతాయి. వీరు తప్పకుండా లాభదాయకమైన వ్యాపార ఒప్పందం కూడా కుదుర్చుకుంటారు.
తులా రాశి (Libra)
తులా రాశి వారికి పనిలో తమ ప్రతిభను నిరూపించుకోవడానికి ఇది సరైన సమయంగా భావించవచ్చు.. మీ కష్టానికి తగిన పూర్తి ప్రతిఫలం కూడా లభించే ఛాన్స్ కూడా ఉంది. ఉన్నతాధికారులతో పాటు బాస్లు మీ పనితీరును అభినందించే ఛాన్స్లు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. ఈ సమయంలో ప్రమోషన్ లేదా జీతం పెరిగే బలమైన అవకాశాలు ఉన్నాయి. అలాగే పెద్ద, ప్రతిష్టాత్మకమైన ప్రాజెక్ట్ బాధ్యతలు కూడా సులభంగా పొందుతారు. దీనివల్ల సమాజంలో మీ గౌరవ మర్యాదలు కూడా విపరీతంగా పెరుగుతాయి.
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