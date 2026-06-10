Budha Gochar 2026 Effect On Zodiac: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహాల సంచారాలతో పాటు నక్షత్ర మార్పులకు చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. ఎందుకంటే అవి ఒక వ్యక్తి జీవితంతో పాటు ఆలోచనలు విధిపై ప్రత్యక్షమైన ప్రభావాన్ని చూపుతూ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా తెలివితేటలతో పాటు వాక్చాతుర్యం వ్యాపారానికి కారకుడిగా భావించే బుధుడు త్వరలో సంచారం చేయబోతున్నాడు. జూన్ 11వ తేదీ ఉదయం 11 గంటల సమయంలో బుధుడు ఆరుద్ర నక్షత్రాన్ని వదిలిపెట్టి పునర్వాసు నక్షత్రంలోకి సంచారం చేస్తాడు. ఆ తర్వాత బుధుడు జులై 8వ తేదీ వరకు అదే నక్షత్రంలో ఉండి అనంతరం ఇతర నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తాడు. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. బుధుడు, గురుడు నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించడం చాలా శుభప్రదంగా భావిస్తూ ఉంటారు. దీని కారణంగా కొన్ని రాశుల వారందరికీ పురోగతి లభించడమే కాకుండా సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు అద్భుతమైన విజయాలు సాధించే అవకాశాలున్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో వివిధ రాజయోగాలు ఏర్పడే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. దీంతో ఆయారాశుల వారికి దిమ్మతిరిగే ధన లాభాలు కలుగుతాయి. అయితే, ఈ సమయంలో ఏ రాశుల వారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
ఈ రాశులవారికి బంపర్ జాక్పాట్..
మిథున రాశి
బుధ గ్రహం సంచారం కారణంగా మిథున రాశి వారికి ఈ సమయం ఎంతో శుభప్రదంగా ఉండబోతుంది ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో వీరి మానసిక సమస్యలు పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. అలాగే ఒత్తిడి కూడా తగ్గి ఆందోళన వంటి సమస్యలు దూరం అవుతాయి.. ముఖ్యంగా దీనివల్ల కొన్ని అద్భుతమైన నిర్ణయాలు తీసుకోగలుగుతారు. వృత్తిలో అనేక మార్పులు రావడం కారణంగా విశేషమైన లాభాలు కూడా పొందగలుగుతారు. అలాగే ఆఫీసుల్లో ప్రశంసలు కూడా లభిస్తాయి. మీతోటి ఉద్యోగులతో సమన్వయంగా మెరుగ్గా ఉండగలుగుతారు. విద్యారంగంలో కూడా పురోగతికి సంకేతాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఏదైనా ప్రభుత్వ పని నిలిచిపోయి ఉంటే ఈ సమయంలో తప్పకుండా పూర్తవుతుంది. అలాగే వైవాహిక జీవితంలో మాధుర్యం కూడా కనిపిస్తుంది.
సింహరాశి
సింహరాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులందరికీ ఈ సమయంలో ఆత్మవిశ్వాసం విపరీతంగా పెరుగుతుంది. విజయాలు పొందడమే కాకుండా సమాజంలో మంచి గౌరవాన్ని పొందగలుగుతారు. వ్యాపారాలు చేస్తున్న వ్యక్తులందరికీ ఆకస్మిక ఆర్థికల లాభాలు కలిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఉద్యోగాల కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారికి కోరుకున్న కోరికలు కూడా నెరవేరుతాయి. అలాగే వివిధ రంగాల్లో పనులు చేస్తున్న ఉద్యోగస్తులకు తప్పకుండా ఈ సమయంలో విశేషమైన లాభాలు కలుగుతాయి. ఐటీ లేదా టెక్నాలజీ రంగాలకు చెందిన వారికి మంచి పదోన్నతులు కూడా కలిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా కుటుంబ జీవితంలో తోబుట్టులతో సంబంధాలు మెరుగుపడతాయి. కొంతమందికి ఈ సమయంలో విదేశాలకు వెళ్లే ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తాయి.
తులారాశి
తులారాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులందరికీ జీవితంలో సామాజికంగా ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. బుధుడు శక్తివంతమైన ప్రభావంతో మాటలకు ఆదరణ కూడా పెరుగుతుంది. అంతేకాకుండా సామాజిక స్థాయిలో వీరికి అద్భుతమైన గుర్తింపు లభిస్తుంది. రాజకీయ రంగాల్లో లేదా ఏదైనా సామాజిక రంగాల్లో చెరుకుగా ఉంటే ప్రజాదరణ కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. ముఖ్యంగా వృత్తి జీవితం కొనసాగిస్తున్న వ్యక్తులందరికీ అద్భుతమైన విజయాలు కలిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. కొత్త ఉద్యోగాలు లేదా వ్యాపారాలు ప్రారంభించాలనుకునే వ్యక్తులు తప్పకుండా ఈ సమయంలో విజయాలు సాధించగలుగుతారు. అలాగే మతపరమైన కార్యకలాపాలపై కూడా విపరీతమైన ఆసక్తి పెరుగుతుంది. ఈ సమయంలో ఆర్థికంగా కూడా ఎంతో బలపడతారు. కాబట్టి డబ్బులు కూడా ఎక్కువగా సంపాదించి బ్యాంకు బ్యాలెన్స్ పెంచుకునే అవకాశాలు కలిగి ఉంటారు.
గమనిక.. ఇక్కడ అందించిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలతో పాటు సమాచారం పై ఆధారపడి ఉంటుంది. దీనిని జీ తెలుగు న్యూస్ అస్సలు ధ్రువీకరించరు..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook