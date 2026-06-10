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Budha Gochar 2026: జూన్ 11న బుధుడి సంచారం.. ఈ 3 రాశుల వారికి దిమ్మతిరిగే ధన లాభం, బంపర్ జాక్‌పాట్!

Budha Gochar 2026 Effect On Zodiac: జూన్ 11వ తేదీ ఉదయం 11 గంటల సమయంలో బుధుడు పునర్వాసు నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. ఈ నక్షత్రాన్ని గురుడి నక్షత్రంగా పరిగణిస్తారు. అయితే, ఇందులోకి సంచారం చేయడం కారణంగా కొన్ని రాశుల వారికి ఊహించని ధన లాభాలు కలగబోతున్నాయి.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 10, 2026, 10:26 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 10:26 AM IST
Budha Gochar 2026: జూన్ 11న బుధుడి సంచారం.. ఈ 3 రాశుల వారికి దిమ్మతిరిగే ధన లాభం, బంపర్ జాక్‌పాట్!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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జూన్ 11న బుధుడి సంచారం.. ఈ 3 రాశుల వారికి దిమ్మతిరిగే ధన లాభం, బంపర్ జాక్‌పాట్!
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