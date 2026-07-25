/Mercury Transit: పుష్య నక్షత్రంలోకి బుధుడు.. ఆగస్టు 8 నుంచి ఈ 4 రాశులకు తిరుగులేని అదృష్టం..

Mercury Transit In Pushya Nakshatra Telugu: గ్రహాల రాశి, నక్షత్ర సంచారాలకు చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. ఈ సంచారాల కారణంగా ఏర్పడే ప్రభావం మానవ జీవితాలపై, ముఖ్యంగా వివిధ రాశులవారిపై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపుతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. బుద్ధి, వాక్కు, వ్యాపారానికి కారకుడిగా భావించే బుధ గ్రహం ఆగస్టు 8న అత్యంత కీలకమైన నక్షత్ర సంచారం చేయబోతోంది. ఆగస్టు 8న ఉదయం 07:23 గంటలకు బుధుడు, శని గ్రహానికి సంబంధించిందిన పుష్య నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. ఆగస్టు 16 వరకు బుధుడు ఇదే నక్షత్రంలో సంచార దశలో ఉండబోతున్నాడు.
జ్యోతిష్య నిపుణుల ప్రకారం.. శని నక్షత్రమైన పుష్య నక్షత్రంలోకి వ్యాపార కారకుడైన బుధుడు ప్రవేశించడం వల్ల అత్యంత శుభప్రదమైన యోగం ఏర్పడే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ గ్రహ సంచారం కారణంగా 4 రాశుల వారికి జాతకం అద్భుతంగా మారబోతోందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. వీరి ఉద్యోగ, వ్యాపారాలలో ఊహించని ప్రగతి కనిపించడమే కాకుండా.. ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుంచి సులభంగా ఉపశమనం లభిస్తుంది.
ఈ రాశులవారికి బంపర్ లాభాలు..
కన్యా రాశి:
కన్యా రాశికి అధిపతిగా భావించే బుధుడు నక్షత్ర మార్పు చేయడం వీరికి అదృష్టాన్ని అందిస్తుంది.. ముఖ్యంగా వీరికి ఆదాయం ఒక్కసారిగా పెరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. కెరీర్లో సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడం భవిష్యత్తుకు బలమైన పునాదిని అందించే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. దీర్ఘకాలికంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులు పూర్తవుతాయి. ఇంట్లో సంతోషకర వాతావరణం నెలకొంటుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.
మేష రాశి:
పుష్య నక్షత్రంలో బుధుడి సంచారం మేష రాశి వారికి అత్యంత లాభదాయకంగా ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ఉద్యోగ ప్రయత్నాల్లో ఉన్నవారికి.. ఉద్యోగంలో పురోగతి లభించే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. మీలో ఆత్మవిశ్వాసం, సరైన నిర్ణయాలు తీసుకునే సామర్థ్యం విపరీతంగా పెరుగుతుంది.. ఫలితంగా కార్యాలయంలో ప్రశంసలతో పాటు పదోన్నతి, జీతం పెరుగుదల ఉండే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. వ్యాపారవేత్తలకు పెద్ద ప్రాజెక్టులు దక్కే సూచనలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. నిలిచిపోయిన డబ్బు చేతికి అంది.. ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుంచి విముక్తి కలుగుతుంది..
మిథున రాశి:
మిథున రాశివారికి ఈ సమయం సువర్ణాధ్యాయం లాంటిదని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ఆర్థిక సమస్యలు పూర్తిగా తొలగిపోయి.. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు సుగమం అవుతాయి. ఉద్యోగంలో పదోన్నతులు పొందే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. వ్యాపార రంగానికి చెందిన వారికి ఆర్థికంగా బాగా కలసివస్తుంది. పెట్టిన పెట్టుబడుల నుంచి ఆశించిన దానికంటే ఎక్కువ లాభాలు అందుతాయి.
వృషభ రాశి:
వృషభ రాశి వారికి ఈ సంచారం ఎన్నో రకాల శుభఫలితాలను అందిస్తుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ఆత్మవిశ్వాసంతో చేపట్టిన ప్రతీ పనిలో విజయం తప్పకుండా కలుగుతుంది.. ఉద్యోగస్తులకు కొత్త జాబ్ ఆఫర్ లెటర్లు వచ్చే అవకాశం ఉందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. చాలా కాలంగా పూర్తికాకుండా నిలిచిపోయిన పనులు ఈ సమయంలో సులభంగా పూర్తయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. వ్యాపారంలో ఊహించని రీతిలో లాభాలు కూడా కలుగుతాయి. కుటుంబంలో సంతోషం కూడా రెట్టింపు అవుతుంది. పాత గొడవలు సర్దుమణిగి బంధాలు బలపడే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి..
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