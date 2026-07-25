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Mercury Transit: పుష్య నక్షత్రంలోకి బుధుడు.. ఆగస్టు 8 నుంచి ఈ 4 రాశులకు తిరుగులేని అదృష్టం..

Mercury Transit In Pushya Nakshatra: పుష్య నక్షత్రంలోకి బుధుడు ప్రవేశించడం వల్ల ఈ కింది రాశులవారికి ఎన్నో రకాల లాభాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా దీర్ఘకాలిక సమస్యలు కూడా దూరమవుతాయి. అలాగే అనుకున్న పనుల్లో అద్బుతమైన విజయాలు సాధిస్తారు.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 25, 2026, 11:07 AM IST|Updated: Jul 25, 2026, 11:07 AM IST
Mercury Transit: పుష్య నక్షత్రంలోకి బుధుడు.. ఆగస్టు 8 నుంచి ఈ 4 రాశులకు తిరుగులేని అదృష్టం..
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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Mercury Transit: పుష్య నక్షత్రంలోకి బుధుడు.. ఆగస్టు 8 నుంచి ఈ 4 రాశులకు తిరుగులేని అదృష్టం..
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