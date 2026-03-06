Mercury Transits 2026: కక్ష్యలో దిశ మార్చుకోబోతున్న బుధుడు.. ఈ రాశుల వారికి ఊహించని డబ్బు!

Mercury Transits 2026 Effect On Zodiac Telugu: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. కొన్ని గ్రహాలు మానవుల జీవితంలో ఎన్నో రకాల మార్పులను తీసుకొస్తూ ఉంటాయి. గ్రహాల కదలికలు, సంయోగాలను బట్టి మార్పులు చోటు చేసుకుంటూ ఉంటాయి. జాతకంలో ఏదైనా గ్రహం శుభస్థానంలో ఉంటే దేనికి లోటు ఉండదు. అంతేకాకుండా ఆర్థికంగా కూడా చాలా మేలు జరుగుతూ ఉంటుంది. ముఖ్యంగా బుధుల్లాంటి గ్రహం శుభస్థానంలో ఉంటే నెలరోజుల పాటు అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ఇదిలా ఉంటే మార్చి 25వ తేదీన ఉదయం ఆరు గంటల సమయంలో బుధుడు తన కక్ష్యలో దిశను మార్చుకుని దక్షిణం వైపు కదులుతాడు. జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో ఈ మార్పుకు చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది.
ముఖ్యంగా బుధుడిని తెలివితేటలతో పాటు వ్యాపారం, కమ్యూనికేషన్, ఆర్థిక లావాదేవీలకు సూచికగా పరిగణిస్తూ ఉంటాం. అలాంటివి ఈ గ్రహం కదలికల కారణంగా కెరీర్, వ్యాపారం, ఆర్థిక పరిస్థితుల పరంగా అనేకమైన మార్పులను తీసుకువచ్చే అవకాశాలున్నాయి. అంతేకాకుండా ఈ సమయంలో నాలుగు రాశుల వారికి ఎంతో మేలు జరగబోతోంది. దీంతోపాటు అదృష్టాన్ని కూడా తెచ్చి పెడుతుంది..
వృషభరాశి
ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో వృషభ రాశి వారికి ఎంతో మేలు జరగబోతోంది. కెరీర్తో పాటు వ్యాపారంపరంగా మరుగుదల కనిపించబోతోంది. అంతేకాకుండా చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు కూడా ఈ సమయంలో పూర్తవుతాయి. అలాగే డబ్బులు కూడా భారీ మొత్తంలో తిరిగి పొందుతారు. కొత్త పెట్టుబడుల నుంచి భారీ మొత్తంలో లాభాలు తిరిగి పొందుతారు. ముఖ్యంగా ఉద్యోగాలు చేస్తున్న వ్యక్తులు పదోన్నతులు పొందడమే కాకుండా జీతాన్ని కూడా భారీగా పెంచుకుంటారు. అంతేకాకుండా కుటుంబంలో ఆనందంతో పాటు సామాజికంగా గౌరవం కూడా పెరుగుతుంది.
కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు ఈ సమయంలో మంచి ఫలితాలు రావడం ప్రారంభమవుతాయి. ముఖ్యంగా ఉద్యోగాలు చేసే వారికి కొత్త కొత్త అవకాశాలు కూడా లభిస్తాయి. ఈ సమయంలో వీరు తప్పకుండా శుభవార్తలు కూడా వింటారు. వ్యాపారవేత్తలకు కావలసిన విజయాలు కూడా లభించే అవకాశాలున్నాయి. దీంతోపాటు వ్యక్తిగత ఖ్యాతి కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఏవైనా వివాదాలుంటే ఈ సమయంలో తప్పకుండా తొలగిపోతాయి. చదువుతో సంబంధం ఉన్న వ్యక్తులకు చాలావరకు మేలు జరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.
కన్యారాశి
కన్యారాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా జీవితంలో కొత్త కొత్త అవకాశాలు రావడం ప్రారంభమవుతాయి. ఉద్యోగాలు చేస్తున్న వ్యక్తులకు ఊహించని ప్రయోజనాలు కలిగే ఛాన్సులు ఉన్నాయి. దీంతోపాటు ఆత్మవిశ్వాసం కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరగబోతోంది. కొత్త ప్రణాళికలతో ముందుకు సాగడం వల్ల అనుకున్న పనుల్లో విజయాలు సాధించక తప్పదు. అలాగే మీడియా కమ్యూనికేషన్ రంగాల్లో పనులు చేస్తున్న వ్యక్తులకు అనుకోని లాభాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా దూర ప్రయాణాలు చేసే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి.
మీన రాశి
మీనరాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు అనేకమైన మార్పులు రావడం ప్రారంభమౌతాయి. వ్యాపారాల్లో హత్యక పురోగతి లభించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. పెండింగ్లో ఉన్న పనులు కూడా ఎంతో సులభంగా పూర్తవుతాయి. కొత్త ప్రాజెక్టుల నుంచి భారీ మొత్తంలో లాభాలు కూడా పొందుతారు. అలాగే మానసిక ప్రశాంతత కూడా చాలా వరకు మెరుగుపడుతుంది. కుటుంబ వాతావరణం ఎంతో ఆహ్లాదకరంగా మారే అవకాశాలున్నాయి. ముఖ్యంగా ఆధ్యాత్మిక సాధన పై ఆసక్తి కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. అనుకున్న పనుల్లో ఊహించని విజయాలు సాధించగలుగుతారు.
