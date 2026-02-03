English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఆధ్యాత్మికం
  • Mercury Transit 2026: ఒకే నెలలో బుధుడు 3 సార్లు సంచారం.. ఈ రాశుల వారు కుబేరులు కాబోతున్నారు!

Mercury Transit 2026: ఒకే నెలలో బుధుడు 3 సార్లు సంచారం.. ఈ రాశుల వారు కుబేరులు కాబోతున్నారు!

Mercury Transit 2026 Effect On Zodiac: ఫిబ్రవరి నెలలో బుధుడు ఒకేసారి మూడుసార్లు సంచారం చేయబోతున్నాడు. ఇలా జరగడం చాలా అరుదు. అలాంటిది 2026 సంవత్సరం ఈ నెలలోనే జరగబోతోంది. దీంతో ఆయా రాశుల వారికి అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా ఆర్థికంగా విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.

Last Updated : Feb 3, 2026, 10:20 AM IST

Mercury Transit 2026 Effect On Zodiac Telugu: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో బుధుడికి చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుందని మనందరికీ తెలుసు. ఇలాంటి ప్రధాన గ్రహం ఒకే నెలలో రెండు నుంచి మూడుసార్లు కదలికలు జరపడం విశేషం. అయితే, ఫిబ్రవరి నెలలో ఈ బుధుడు మూడుసార్లు సంచారం చేయబోతున్నాడు.. దీని కారణంగా కొన్ని రాశుల వారికి వ్యాపారం ఆర్థిక సంపదపరంగా విశేషమైన మార్పులు సంభవించబోతున్నాయి. ఈ గ్రహాన్ని కమ్యూనికేషన్ తెలివితేటలు అకౌంటింగ్ సూచికగా భావిస్తారు. అలాంటి ఈ గ్రహం మూడుసార్లు సంచారం చేయడం అరుదని కొంతమంది జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా ఈ సమయంలో కొన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో వేగంగా మార్పులు సంభవించే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి.

Add Zee News as a Preferred Source

జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం బుధుడు ఫిబ్రవరి మూడవ తేదీన కుంభ రాశిలోకి ప్రవేశించాడు. ఆ తర్వాత ఫిబ్రవరి 7వ తేదీన శతభిషా నక్షత్రంలోకి సంచారం చేస్తాడు.. మరికొన్ని రోజుల తర్వాత ఫిబ్రవరి 15న పూర్వ భాద్రపదద నక్షత్రంలోకి పరవేశిస్తాడు. ఇలా మూడుసార్లు సంచారం చేయడం కారణంగా కొన్ని రాశుల వారిపై గణనీయమైన ప్రభావం పడుతుంది. బుధుడి నిరంతర మార్పుల కారణంగా కొన్ని రాశుల వారు ఈ సమయంలో వ్యాపారం, ఉద్యోగాలు, ఆదాయం, వ్యక్తిగత నైపుణ్యంలో పెద్ద సానుకూలమైన మార్పులు పొందగలుగుతారు.

ఈ రాశుల వారికి దిమ్మతిరిగే జాక్పాట్..
వృషభ రాశి 
ముఖ్యంగా బుధ గ్రహం సంచారంతో వృషభ రాశి వారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. వ్యాపారాల్లో కొత్త లాభాలు పొందడమే కాకుండా. సరైన ప్రణాళికలతో ముందుకు సాగుతారు అకౌంటింగ్ రంగాల్లో ఉన్న వ్యక్తులకు ఈ సమయంలో గ్రాఫ్ పెరుగుతుంది. అలాగే పనుల్లో అద్భుతమైన బాధ్యతలు లభించడమే కాకుండా నాయకత్వ లక్షణాలు పెరిగి.. మీ అధికారులతో మంచి సత్సంబంధాలు ఏర్పడతాయి. ఇక ఎప్పటినుంచో ఉద్యోగాలు చేస్తున్న వ్యక్తులకు మంచి పదోన్నతులు కూడా లభిస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితులు గతంలో కంటే ఇప్పుడు మరింత మెరుగుపడే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి.

ధనస్సు రాశి 
ధనస్సు రాశి వారికి బుధుడి సంచారంతో అదృష్టం ఒక్కసారిగా రాబోతోంది. సుదీర్ఘ కృషి ఫలాలు ఇప్పుడు వీరి చేతికి రాబోతున్నాయి. అంతేకాకుండా ఆర్థిక పరిస్థితులు మెరుగుపడటంతో మానసిక ఒత్తిడి నుంచి విముక్తి లభించబోతోంది. జీవనశైలిలో చిన్న చిన్న మార్పులు రావడానికి కారణంగా ఆరోగ్యం కూడా మెరుగుపడబోతోందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ఇక పాత పనుల్లో ఆగిపోయిన డబ్బులు కూడా వెంటనే తిరిగి పొందగలుగుతారు. దీంతోపాటు అన్ని రకాల సమస్యలకు ఈ సమయం విముక్తి కలిగిస్తుంది. 

మకర రాశి 
మకర రాశి వారికి కూడా ఫిబ్రవరి నెల ఎన్నో సమస్యల నుంచి గొప్ప ఉపశమనాన్ని కలిగించబోతోంది. ముఖ్యంగా వీరు ఈ సమయంలో కొన్ని సమస్యల నుంచి ఉపశమనం పొందిన వార్తలు కూడా పొందగలుగుతారు. అలాగే వృత్తిపరమైన అంశాల్లో కీలకమైన నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశాలున్నాయి. ఆర్థిక సంబంధాలు మరింత మెరుగుపడే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. దీంతోపాటు బాకీ ఇచ్చిన డబ్బు తిరిగి పొందే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇక వైవాహిక జీవితంలో సంబంధాలు కూడా చాలా వరకు మెరుగుపడతాయి. అంతేకాకుండా ఒంటరిగా జీవిస్తున్న వ్యక్తులు మంచి భాగస్వామితో స్నేహం కుదుర్చుకుంటారు..

