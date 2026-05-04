Chalisa Yoga: ఒకేసారి చాలీసా యోగం, బుధాదిత్య యోగం.. ఈ రాశులవారికి ఇక పండగే!

Mercury-Venus Conjunction Effect On Zodiac: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో రెండు గ్రహాల కలయికకు చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఈ రెండు గ్రహాల కలయికను సంయోగంగా పిలుస్తారు. ఇదిలా ఉంటే మే 4వ తేదిన బుధతో పాటు శుక్ర గ్రహాల కలయికతో అరుదైన యోగం ఏర్పడబోతోంది. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో ఎంతో శక్తివంతమైన చాలీసా యోగం ఏర్పడబోతోంది. దీని కారణంగా అన్ని రాశులవారిపై ఊహించని ప్రభావం పడుతుంది..
బుధ, శుక్ర గ్రహాల కలయికతో అరుదైన చాలీసా యోగంతో పాటు బుధాదిత్య యోగం కూడా ఏర్పడుతుంది. దీని కారణంగా అన్ని రాశులవారిపై ఊహించని ప్రభావం పడుతుంది. ఆయా రాశులవారికి అనుకున్న పనుల్లో అద్భుతమైన విజయాలు సాధిస్తారు. అంతేకాకుండా నాలుగు రాశుల్లో జన్మించివారికి జీవితంలో అద్భుతమైన సంపాదన కూడా లభిస్తోంది. ఈ కింది రాశులవారికి తెలివితేటలు, సంభాషణ నైపుణ్యాలతో పాటు ఉద్యోగాలు, వ్యాపారాల పరంగా అన్ని రకాల ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. దీంతో పాటు వ్యక్తిగత జీవితంలో సానుకూలమైన మార్పులు కూడా లభిస్తాయి. అయితే, ఈసమయం నాలుగు రాశులవారికి స్వర్ణయుగంలా మారుతుంది.
మేష రాశి
చాలీసా యోగంతో మేష రాశివారికి ఈ సమయంలో అనేక రకాల ఆర్థిక లాభాలు కలుగుతాయి. దీంతో పాటు చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులు కూడా సులభంగా పూర్తవుతాయి. దీంతో పాటు వ్యాపారాల్లో అనుకున్న అద్భుతమైన లాభాలు చేకూరుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.
మిథున రాశి
బుధ గ్రహ ప్రభావంతో మిథున రాశివారికి అనుకోని ఆర్థిక లాభాలు కూడా కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా అనుకున్న పనుల్లో ఊహించని విజయాలు కూడా సాధిస్తారు. అలాగే పనుల్లో నైపుణ్యం కూడా పెరుగుతుంది. ఉద్యోగాల్లో పురోగతికి కూడా అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.
సింహ రాశి
బుధుడి ప్రభావంతో సింహ రాశివారికి గౌరవంతో పాటు సామాజంలో హోదా కూడా విపరీతంగా పెరిగే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా వ్యాపారాల విస్తరణకు కూడా అవకాశాలు కనిపిస్తున్నారు. వ్యాపారాల్లో పెట్టుబడులు పెట్టాలనుకునేవారికి ఈ సమయం చాలా లాభదాయకంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఈ సమయం చాలా అద్బుతంగా ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.
తులారాశి
తులారాశి వారికి ఈ సమయంలో ఊహించని లాభాలు పొందుతారు. అంతేకాకుండా జీవితంలో ఆనందంతో పాటు సౌకర్యం కూడా పెరుగుతుంది. దీంతో పాటు కుటుంబంలో శాంతి కూడా నెలకొంటుంది. దీంతో పాటు వైవాహిక జీవితంలో సంబంధాలు కూడా రెట్టింపు అవుతాయి. దీర్ఘకాలిక సమస్యల నుంచి ఉపశమనం కూడా కలుగుతుంది. అంతేకాకుండా ఆరోగ్యం కూడా చాలా వరకు మెరుగుపడుతుంది.
