Gemini 2026 Horoscope: మిథున రాశి 2026 ఫలాలు.. కొత్త యేడాదిలో ఈ రాశి వారు జాక్ పాట్ కొట్టబోతున్నారు..

Mithuna Rasi 2026 To 2027 Telugu News: 2026 శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరంతో ప్రారంభమై .. శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరంతో ముగయనుంది. ఇక 2026 శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరంలో వృషభ రాశి వారికి ఆదాయం 14 అయితే.. వ్యయం 2 ఉండనుంది. రాజ్యపూజ్యం 4 అయితే.. అవమానం 3గా ఉంది. మిథున రాశి వారికి 2026 కొత్త యేడాది శక్తికి మించిన పనులు చేస్తారు. సంతానం, కుటుంబ రీత్యా కొన్ని ఇబ్బందులు ఫేస్ చేసే అవకాశాలున్నాయి. ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు ఉద్యోగులకు అన్ని విధాలుగా బాగుంటుంది. తాత్కాలికంగా పనిచేసే ఉద్యోగులు పర్మినెంట్ అయ్యే అవకాశాలున్నాయి.
రాజకీయ నాయకులకు ఈ యేడాది అంతా అనుకూలంగా ఉండబోతుంది. మీరు చేసే పనులే మిమ్మల్ని విజేతలుగా నిలబెడతాయి. ఆరోగ్య పరంగా బాగుంటుంది. ఆకస్మిక ధనలాభం ఉండబోతుంది. కుటుంబ సౌఖ్యం వెల్లి విరుస్తుంది. నూతన వస్త్ర లాభాలను అందుకుంటారు. కొన్ని విషయాల్లో బంధు మిత్రాదులతో విరోధాలుంటాయి. కాబట్టి వాళ్లతో అప్రమత్తత అవసరం. భార్యాభర్తల మధ్య కలహాల కాపురం ఉంటుంది. 8వ ఇంట గ్రహ సంచారం కారణంగా కొన్ని ఇబ్బందులు ఫేస్ చేసే అవకాశాలున్నాయి. విద్యార్థులకు పోటీ పరీక్షల్లో విజయం సాధిస్తారు. వ్యవసాయదారులకు మంచి పంటలు పండుతాయి. ఈ రాశి వారిపై నరఘోష అధికంగా ఉండబోతుంది.
గతంలో కంటే ఆర్ధికంగా మీ పరిస్థితి బాగుంటుంది. ఎంతో కాలంగా ఎదురు చూస్తున్న పనులు పూర్తి చేస్తారు. ఎంతటి వారైనా మీ సలహాలు సూచనలు తీసుకొని బాగుపడుతారు. కొన్ని విషయాల్లో అప్రమత్తత అవసరం. ఉగాది ముందు కొన్ని పనుల కారణంగా ధనం మంచి నీళ్ల వలె ఖర్చు చేస్తారు. ప్రతి చిన్ని విషయానికి గాబరా పడుతారు. సోదర వర్గం వారికితో విరోధాలు వస్తాయి. వారితో కాంప్రమైజ్ కావాలి. శారీరక శ్రమ అవసరం. ఫిబ్రవరి నెలలో ప్రయాణాలు మీకు అంతగా అనుకూలించవు.
ఉగాది ముందు వరకు చేయు వృత్తి, వ్యాపారలందూ విజయం సాధిస్తారు. ఆదాయంలో పెరుగుదల అనూహ్యంగా ఉండబోతుంది. భార్యతో సఖ్యత , ఆనందం వెల్లి విరుస్తుంది. సంఘంలో మీ కీర్తి పెరుగుతుంది. నూతన పరిచయాల వలన ఆర్ధికంగా లాభదాయకంగా ఉండబోతుంది. కొత్త ఇంటితో పాటు వాహానం కొనుగోలు చేసే అవకాశాలున్నాయి. విద్యార్ధులు పరీక్షల్లో విజయం సాధిస్తారు.
మిథున రాశి పరిహారాలు..ప్రతి సోమవారం శివాభిషేకంతో పాటు శనివారం నవగ్రహాల ప్రదర్శనతో మీపై ఉన్న దృష్టి దోషం పోయే అవకాశాలున్నాయి.
సూచన: ఇక్కడ అందించబడిన సమాచారం, జ్యోతిష్య శాస్త్రం తో హిందూ మత గ్రంథాలతో పాటు సాధారణ జ్ఞానం ఆధారంగా ఇవ్వబడింది. జీ మీడియా ఈ వార్తను ధృవీకరించడం లేదు.
