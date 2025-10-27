Mobile Number Numerology: ఈ రోజుల్లో మొబైల్ న్యూమరాలజీ బాగా ప్రాచుర్యం పొందుతోంది. మొబైల్ న్యూమరాలజీ సహాయంతో ప్రజలు తమ అదృష్టాన్ని మార్చుకుంటున్నారు. ఇందులో, మొబైల్లోని 10 సంఖ్యలకు ప్రాముఖ్యత ఉంది. కానీ వాటన్నింటినీ మార్చడం వల్ల ఖచ్చితమైన మొబైల్ నంబర్ను పొందడం అసాధ్యం. దీని కారణంగా, మొబైల్ న్యూమరాలజీలో మొబైల్ యొక్క చివరి 4 సంఖ్యలు ముఖ్యమైనవిగా మారాయి.
సంఖ్యాశాస్త్రం (Numerology), కొన్ని సాంస్కృతిక నమ్మకాల ప్రకారం.. మొబైల్ నంబర్లోని చివరి అంకె - లేదా దాని మొత్తం సంఖ్యా కలయికకు సంబంధించిన ప్రాముఖ్యత ఒక వ్యక్తి జీవితాన్ని, అతని లక్ష్యాలను నిర్దేశిస్తుందని మీకు తెలుసా? ఏ ఒక్క సంఖ్య "అదృష్టం" కానప్పటికీ, ప్రతి అంకె వాటి వాటి అంశాలను ప్రభావితం చేస్తాయి. అలాంటి కొన్ని అంశాలను ప్రభావితం చేసే విధంగా ఉన్న అంకెల ఏంటో వాటి వివరాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
మొబైల్ నంబర్లోని ప్రతి చివరి అంకె అర్థం..
మొబైల్ నంబర్ యొక్క చివరి అంకె న్యూమరాలజీ అర్థానికి ఇక్కడ ఒక సాధారణ వివరాలు ఉన్నాయి.
0: కొంతమంది సంఖ్యాశాస్త్రవేత్తలు దీనిని అశుభంగా భావిస్తారు. కాల్స్ ఎటువంటి ఉత్పాదక ఫలితాలను ఇవ్వవని ఇది సూచిస్తుంది.
1: కొత్త ప్రారంభాలు, నాయకత్వం మరియు స్వాతంత్య్రాన్ని సూచిస్తుంది. వ్యాపారంలో, ఇది మరిన్ని కాల్లకు దారితీయవచ్చు. కానీ ప్రాజెక్టులు చివరి నిమిషంలో చిక్కుకుపోవచ్చు.
2: భావోద్వేగ వ్యక్తీకరణ, సంబంధాలతో ముడిపడి ఉంటుంది. ఈ నంబర్ ఇతరులు మీతో వారి భావోద్వేగాలను పంచుకునే మరిన్ని కాల్లు మరియు సంభాషణలను ఆకర్షించగలదు.
3: కమ్యూనికేషన్, సృజనాత్మకత, ఆశావాదంతో ముడిపడి ఉంటుంది. ఇది ప్రభావవంతమైన పరిచయాలను, సానుకూల కమ్యూనికేషన్ను ఆకర్షించగలదు. విద్యారంగంలో ఉన్నవారికి లేదా ఎక్కువగా మాట్లాడే వారికి ఇది ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.
4: స్థిరత్వం, కష్టపడి పనిచేయడం, ఆచరణాత్మకతను సూచిస్తుంది. 4తో ముగిసే సంఖ్యలు వివిధ రకాల కాల్ చేసేవారిని ఆకర్షించవచ్చు. వీరిలో కొందరు గొప్పగా చెప్పుకునే లేదా పెద్ద వాగ్దానాలు చేసే అవకాశం ఉండవచ్చు. దీని అర్థం కస్టమర్లు బేరసారాలు చేసే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది.
5: అనుకూలత, బహుముఖ ప్రజ్ఞ, పెరిగిన కమ్యూనికేషన్తో ముడిపడి ఉంటుంది. 5 తో ముగిసే మొబైల్ నంబర్లు అనేక విచారణ కాల్లను అందుకుంటాయి. వీటిని వ్యాపార సందర్భంలో డబ్బు ఆర్జించవచ్చు.
6: సామరస్యం, సమతుల్యత, కుటుంబ విషయాలతో ముడిపడి ఉంటుంది. కానీ వ్యాపారంలో, 6 యొక్క చివరి అంకె అంటే కస్టమర్లు తక్కువ ధరల కోసం బేరం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తారని అర్థం.
7: పరిశోధన, ఆత్మపరిశీలనకు సంబంధించిన ఒక ఆధ్యాత్మిక సంఖ్య. ఈ అంకెతో మీరు డెలివరీ చేయడంలో నెమ్మదిగా ఉండే ముఖ్యమైన వ్యక్తుల నుండి హామీలు పొందవచ్చు. కానీ సహాయం ఊహించని మూలాల నుండి కూడా రావచ్చు.
8: తరచుగా సంపద, సమృద్ధి, భౌతిక విజయంతో ముడిపడి ఉంటుంది. కానీ దాని శక్తికి చాలా కష్టపడి పనిచేయడం అవసరం. వ్యాపారం లేదా పనికి సంబంధించిన కాల్లు ప్రత్యక్షంగా, పాయింట్తో ఉండే అవకాశం ఉంది.
9: నాయకత్వం, మానవతావాదంతో ముడిపడి ఉన్న బలమైన, శక్తివంతమైన సంఖ్య. ఈ సంఖ్యపై మీరు చేసే సంభాషణలు అధిక శక్తివంతంగా, ఉత్తేజకరంగా ఉంటాయి.
పూర్తి సంఖ్య కూడా ముఖ్యమైనది
చివరి అంకె ప్రభావవంతంగా ఉన్నప్పటికీ, మొబైల్ న్యూమరాలజీ తరచుగా అన్ని అంకెల మొత్తం మొత్తాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకోవడం ద్వారా సమగ్ర విధానాన్ని తీసుకుంటుంది. మొబైల్ నంబర్ అన్ని అంకెల మొత్తాన్ని ఒకే అంకెకు తగ్గించి.. అది మన లక్కీ నంబరుతో మ్యాచ్ అయితే దాన్ని అదృష్టంగా భావిస్తారు. అదృష్ట సంఖ్య అనేది మీరు పుట్టిన తేదీ నుంచి నిర్ణయిస్తారు.
(గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం కొన్ని నమ్మకాలు, విశ్వాసాల ఆధారంగా రూపొందించింది. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)
Also Read: Guru Gochar: 2026లో ఈ రాశుల వారికి రాజయోగం..రాత్రికి రాత్రే కోటీశ్వరులు..పట్టిందల్లా బంగారమే!
Also Read: Viral Video: నాగుల చవితి నాడు అద్భుతం.. వజ్రంలా మెరిసిపోతూ పడగవిప్పిన నాగదేవత..తండోపతండాలుగా జనం!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook