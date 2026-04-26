Mohini Ekadashi 2026: శక్తివంతమైన మోహీని ఏకాదశి.. భక్తులు పాటించాల్సిన నియమాలు..?.. వేటికి దూరంగా ఉండాలి..?..

Mohini Ekadashi 2026 festival: వైశాఖ మాసంలో మోనీహి ఏకాదశిని చాలా శక్తివంతమైందని చెప్తారు. ఈ రోజున కొన్ని పనులకు దూరంగా ఉండాలి. అదే విధంగా కొన్ని వ్రతాలు ఆచరిస్తే అద్బుతమైన యోగాలు సిద్దిస్తాయి.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 26, 2026, 04:14 PM IST
Mohini Ekadashi 2026 dos and what not to do these things: మోహీనీ ఏకాదశిని మనం ఈసారి వైశాఖ మాసం ఏప్రిల్ 27న జరుపుకోబోతున్నాం. ముఖ్యంగా ఈ రోజున చేయాల్సిన పనులు, పూజలు ఏంటో చూద్దాం. ఏకాదశి అనేది శ్రీ మహా విష్ణువుకు అత్యంత ప్రీతికరమైందని చెప్తారు. అందుకే ప్రతిమాసంలో వచ్చే రెండు ఏకాదశి పండగల్లో కూడా ప్రత్యేకంగా పూజలు చేస్తారు. సోమవారం ఉదయం 4 గంటల నుంచి రాత్రి 8 గంటల వరకు ఏకాదశి మూహుర్తం ఉంది. ఈ శుభ సమయంలో అభిషేక ప్రియుడైన  శివుడికి పంచామృతాలతో అభిషేకాలు చేయించుకొవాలి.  ఆ తర్వాత అలంకార ప్రియుడైన విష్ణువుకు  ప్రత్యేక పూలు, వస్త్రాలతో అలంకారాలు చేసుకొవాలి.

ఈ విధంగా ప్రత్యేకంగా పూజలు చేసుకుంటే గొప్ప శుభయోగాలు కల్గుతాయని జ్యోతిష్య పండితులు చెబుతున్నారు. ఈ ఏకాదశి రోజున నెయ్యితో విష్ణుమూర్తి విగ్రహాం దగ్గర దీపారాధన చేయాలి. గోవులకు పశుగ్రాసం తినిపించాలి.  ఏకాదశి వ్రతంను భక్తితో ఆచరించాలి. చాలా మంది వ్రతం అంటే ఉపవాసం ఉండి విష్ణువును షోడషోపచారాలతో పూజించుకుంటారు. తులసీ దళాల్ని సమర్పిస్తారు. ఏకాదశి రోజున వెంట్రుకలు కటింగ్ చేసుకొవడం చేయరాదు. గోర్లు కత్తిరించుకోకూడదు. ఎవరితోను వాగ్వాదాలు చేయరాదు.

ఏకాదశి రోజున అన్నంను చాలా మంది తినడంను మానుకుంటారు. అంతే కాకుండా నాన్ వెజ్, మద్యంలకు దూరంగా ఉండాలి. ఈవిధంగా భక్తి భావనలతో ఏకాదశి వ్రతంను ఆచరించాలి. ముఖ్యంగా ఈ విధంగా ఆచరిస్తే అన్ని రకాల దోషాలు పరిహరం కావడంతో పాటు శుభయోగాలు కల్గుతాయి.

శివపూరాణం, శివుడికి బిల్వపత్రాలతోపూజలు, విష్ణువు సహస్రనామాపారాయణం, తులసీ దళాలతో పూజలు చేయాలి.ఈ విధంగా భక్తితో చేస్తే కోరిన కోరికలు అన్ని కూడా నెరవేరుతాయి. ముఖ్యంగా  పెళ్లికానీ వారు, సంతానం లేని వారు ఈ రోజున పేదలకు అన్న, వస్త్రదానాలు చేయాలి. ఈ విధంగా చేస్తే అన్ని రకాలు దోషాల నుంచి బైటపడతారు. 

 

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

