Mokshada Ekadashi: మోక్షద ఏకాదశి, సాయంత్రం ఇంట్లోని ఈ ఐదు ప్రదేశాలలో దీపాలు వెలిగించడం మర్చిపోవద్దు!

Mokshada Ekadashi 2025 Fasting Time: హిందూ మతంలో ఏకాదశి తిథికి ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత ఉంది. వేద క్యాలెండర్ ప్రకారం.. ప్రతి ఏడాది మార్గశిర మాసంలోని శుక్ల పక్ష (చంద్రుని వృద్ది చెందుతున్న దశ) ఏకాదశి తిథి నాడు మోక్షద ఏకాదశి ఉపవాసం పాటిస్తారు. ఈ సంవత్సరం డిసెంబరు 1న ఉపవాసం పాటిస్తున్నారు. ఈ పవిత్ర రోజున విష్ణువు, లక్ష్మీ దేవిని పూజించడం ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉంది. ఈ ఉపవాసాన్ని పాటించడం వల్ల భక్తులకు మాత్రమే కాకుండా వారి పూర్వీకులకు కూడా మోక్షం లభిస్తుండడంతో పాటు విష్ణువు ఆశీస్సులు లభిస్తాయని భక్తుల నమ్మకం.
జ్యోతిష్యం, మత గ్రంథాలు ఈ రోజుకు అనేక సాధారణ పరిష్కారాలను పాటించవచ్చు. ఈ రోజు సాయంత్రం మన ఇళ్లలోని కొన్ని ప్రదేశాలలో దీపాలు వెలిగించడం వల్ల ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుండి ఉపశమనం లభించడం సహా పురోగతికి మార్గం తెరుస్తుందని భక్తులు నమ్ముతున్నారు. కాబట్టి, ఈ రోజున దీపాలు వెలిగించడానికి అత్యంత పవిత్రమైనదిగా భావించే ఐదు ప్రదేశాలేంటో తెలుసుకుందాం.
లక్ష్మీ దేవి, విష్ణువు పూజ..
జ్యోతిష్యుల అభిప్రాయం ప్రకారం.. మోక్షద ఏకాదశి నాడు ప్రదోష కాల పూజ తర్వాత ఇంటి ఆలయంలో విష్ణువు, లక్ష్మీదేవిని పూజిస్తూ వారి ముందు దీపం వెలిగించాలి. అలా చేయడం వల్ల విష్ణువు, లక్ష్మీదేవి ప్రత్యేక ఆశీస్సులు లభిస్తాయట.
ఇంటి ప్రాంగణంలో
మోక్షద ఏకాదశి నాడు, సాయంత్రం ప్రదోష సమయంలో మీ ఇంటి ప్రాంగణంలో దీపం వెలిగించండి. ఈ రోజున దీపం వెలిగించడం వల్ల ప్రతికూల శక్తి తొలగిపోయి సానుకూలత పెరుగుతుందని భక్తుల విశ్వాసం.
పవిత్ర నది దగ్గర
మోక్షద ఏకాదశి నాడు.. సాయంత్రం ఒక పవిత్ర నది దగ్గర దీపం వెలిగించండి. అలా చేయడం వల్ల మీ జీవితానికి ఆనందం, అదృష్టం లభిస్తుందని నమ్ముతారు. ఈ రోజున మీ పూర్వీకుల పేరుతో దీపం వెలిగించడం కూడా చాలా శుభప్రదంగా పరిగణిస్తారు. ఇది మీ పూర్వీకుల నుండి ఆశీస్సులను తెస్తుంది. వారు మోక్షాన్ని పొందడానికి సహాయపడుతుంది.
తులసి కోట దగ్గర..
హిందూ మతంలో తులసిని లక్ష్మీదేవి రూపంగా భావిస్తారు. ఏకాదశి నాడు తులసిని పూజించడం ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉంటుంది. కాబట్టి, మోక్షద ఏకాదశి సాయంత్రం తులసి మొక్క దగ్గర దీపం వెలిగించండి. అలా చేయడం వల్ల సంపదకు దేవత అయిన లక్ష్మీదేవి కటాక్షం లభిస్తుందని నమ్మకం.
ప్రధాన ద్వారం వద్ద
సాయంత్రం ప్రధాన ద్వారం వద్ద దీపం వెలిగించడంలో జ్యోతిష్యానికి ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఇలా చేయడం వల్ల ఇంటి నుండి ప్రతికూల శక్తులు తొలగిపోతాయి. ఇది లక్ష్మీదేవి ఆశీస్సులను కూడా తెస్తుంది. ఇంటికి సంపద, ఆనందం, శ్రేయస్సును తెస్తుంది.
(గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కొన్ని నమ్మకాలు, మత విశ్వాసాల ఆధారంగా రూపొందించింది. దీన్ని పాటించే ముందు సంబంధిత నిపుణుడ్ని సంప్రదించడం మేలు. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు)
