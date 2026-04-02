Moon Transit 2026: ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్, వ్యాపారంలో లాభం.. చంద్రుడి సంచారంతో మారనున్న వీరి జాతకం!

Moon Transit 2026 Effect On Zodiac Signs: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం గ్రహాల కదలికలు మానవ జీవితంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతూ ఉంటాయి. ఈ క్రమంలోని ఏప్రిల్ 2026 సంవత్సరంలో చంద్రుడు స్వాతి నక్షత్రం లోకి ప్రవేశించడం కొన్ని రాశుల వారికి చాలా శుభప్రదం. ముఖ్యంగా ఈ నెలలోనే చంద్రుడు ఈ నక్షత్ర సంచారం చేయబోతున్నాడు దీనివల్ల ద్వాదశ రాశుల వారిపై ఊహించని ప్రభావం పడబోతోంది. ముఖ్యంగా ఆయారాశుల వారి జీవితాల్లో అనేకమైన మార్పులు చోటు చేసుకోబోతున్నాయి. సూర్యుడి ప్రభావంతో మూడురాశుల వారికి ధన లాభాలు కలగడమే కాకుండా మానసికంగా విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అనుకున్న పనుల్లో ఊహించని ధనం కూడా లభించబోతోంది.
స్వాతి నక్షత్రానికి అధిపతి రాహువు.. అలాంటిది చంద్రుడు ఈ నక్షత్రంలోకి సంచారం చేసినప్పుడు కొన్ని రాశుల వారికి ఊహించని విజయాలు వరించబోతున్నాయి. వృత్తి, వ్యాపారాల పరంగా ఈ సమయంలో విశేషమైన లాభాలు కలుగుతాయి. అలాగే ఈ క్రింది రాశుల వారికి సమయం అత్యంత అనుకూలంగా ఉండడం విశేషం..
ఈ రాశులవారికి లాభాలు:
మేషరాశి
మేష రాశి వారికి ఈ చంద్రుడి సంచారం చాలా అద్భుతమైన ఫలితాలను అందించబోతోంది. ముఖ్యంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులన్నీ పూర్తి కావడమే కాకుండా.. ఆర్థిక స్థిరత్వం లభించబోతోంది. దీంతోపాటు ఉద్యోగస్తులకు అద్భుతమైన ప్రమోషన్లతో పాటు జీతాలు కూడా పెరిగే అవకాశాలున్నాయి. కుటుంబంలో నెలకొన్న కలహాలు తొలగిపోయి.. ప్రశాంతత చేకూరుతుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. అలాగే ఈ సమయంలో అనుకున్న పనుల్లో అద్భుతమైన అవకాశాలు లభించబోతున్నాయి.
తులారాశి
మనసుకు కారకుడుగా భావించే చంద్రుడు స్వాతి నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించడం వల్ల తులా రాశి వారికి కూడా ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. వీరికి ఉత్సాహం రెట్టింపు అవుతుంది. దీని కారణంగా ఎలాంటి పనులైన సింపుల్గా చేయగలుగుతారు. నూతన పెట్టుబడులకు ఇది సరైన సమయంగా మారుతుంది. అంతేకాకుండా సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు కూడా విపరీతంగా పెరుగుతాయి. వైవాహిక జీవితంలో ఉన్న మనస్పార్ధాలు కూడా పూర్తిగా తొలగిపోయి భాగస్వాములతో అద్భుతంగా జీవితాన్ని గడపగలుగుతారు.
ధనస్సు రాశి
ధనస్సు రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు ఈ సమయంలో ఆకస్మిక ధన లాభాలు కలిగే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. గతంలో నిలిచిపోయిన డబ్బులు కూడా ఈ సమయంలో చేతికి అందుతుంది. విద్యార్థులకు పోటీ పరీక్షల్లో అద్భుతమైన విజయాలు లభించబోతున్నాయి. అంతే కాకుండా ఆరోగ్యపరంగా ఉన్న చిన్న చిన్న ఇబ్బందులు కూడా తొలగిపోబోతున్నట్లు జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. అలాగే మానసిక ఉల్లాసం కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. దీని కారణంగా ఎలాంటి పనులు చేపట్టిన మానసిక ఆనందంతో అద్భుతంగా చేయగలుగుతారు.
