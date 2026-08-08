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కేతు-చంద్రుల శుభ యోగం.. ఈ 5 రాశుల వారికి తిరుగులేని అదృష్టం..!

Moon Ketu Conjuction: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహాల కలయికకు చాలా ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. ఒక్కోసారి కొన్ని గ్రహాలు ఒకే రాశిలో కలిసినప్పుడు కొన్ని అద్భుత యోగాలు ఏర్పడుతాయి. ఇవి ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో ఒక ప్రత్యేక ప్రభావాన్ని చూపుతుంటాయి. త్వరలో కేతువుతో చంద్రుడు కలయిక వలన ఈ 5 రాశులకు తిరుగులేని అదృష్టం దక్కబోతుందని జ్యోతిష్య శాస్త్రం చెబుతున్న మాట.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 08, 2026, 05:49 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 05:50 AM IST
కేతు-చంద్రుల శుభ యోగం.. ఈ 5 రాశుల వారికి తిరుగులేని అదృష్టం..!
Image Credit: Chandra Ketu Conjuction (File Photo/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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కేతు-చంద్రుల శుభ యోగం.. ఈ 5 రాశుల వారికి తిరుగులేని అదృష్టం..!
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