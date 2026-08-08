/కేతు-చంద్రుల శుభ యోగం.. ఈ 5 రాశుల వారికి తిరుగులేని అదృష్టం..!

Ketu Chandra Gochar: సింహ రాశిలో జరిగే ఈ కేతు-చంద్రుల కలయిక ఆగస్టు 15 వరకు కొనసాగనుంది. ఈ సమయంలో కొన్ని రాశుల వారికి అనుకూల ఫలితాలు లభించబోతున్నాయని జ్యోతిష్యం చెబుతున్న మాట. ఇంతకీ ఆ అదృష్ట రాశులు ఏంటో చూద్దాం.
మేషం, వృషభం, మిథునం, కర్కాటకం, తులారాశి వాళ్లకు ఈ గ్రహాల కలయిక వలన మంచి జరగబోతుంది. ఇది ఆ రాశుల వారికి మంచి ఫలితాలను తెచ్చిపెట్టే అవకాశం ఉందని జ్యోతిష్య శాస్త్రం చెబుతుంది. అదే సమయంలో ఈ రాశుల వారికీ ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఆర్థిక పరిస్థితితో పాటు కుటుంబ జీవితం వంటి విషయాలలో సానుకూల మార్పులు కనిపించబోతున్నాయి. ఇప్పుడు, కేతు-చంద్రుల కలయిక ఏయే రాశుల వారికీ ఎలాంటి ఫలితాలను ఇవ్వబోతుందో చూద్దాం.
మేష రాశి: జ్యోతిష్య అంచనాల ప్రకారం మేష రాశి వారికి కేతు-చంద్రుల కలయిక కొన్ని రాశుల వారికీ అద్భుత యోగాలను తీసుకురాబోతుంది. అంతేకాదు ఆర్థికంగా వీరికి ప్రత్యేక వెసులుబాటు ఉండనుంది. పెట్టుబడి పెట్టేవారికి ఈ సమయంలో లాభాలు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. పనిలో పురోగతి సాధిస్తారు. ఉద్యోగంలో పదోన్నతి లేదా కొత్త బాధ్యతలు స్వీకరించే అవకాశాలున్నాయి. ఈ సమయం వ్యాపారవేత్తలకు కూడా కలిసి వచ్చే అవకాశాలున్నాయి. అదృష్టం కలిసివస్తే మీరు మీ రంగంలో విజయం సాధించే అవకాశాలున్నాయి.
కర్కాటక రాశి: చంద్ర, కేతు గ్రహాల కలయిక కర్కాటక రాశి వారికి మంచి ఆర్థిక ఫలితాలను అందుకోబోతున్నారు. కొత్త వ్యాపారం ప్రారంభించాలనుకునే వారికి ఇదే అనువైన సమయం. వ్యాపారంలో ఊహించని లాభాలు అందుకుంటారు. ఈ సమయంలో చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులు కూడా పూర్తయ్యే అవకాశాలున్నాయి. అదృష్టం తోడుగా, మీ ఆర్థిక పరిస్థితి గతంలో కంటే మెరుగుపడుతుంది.
తులా రాశి: తులారాశి వారికి ఉపాధి, వృత్తి విషయంలో కేతువు, చంద్రుని కలయిక అనుకూలంగా ఉండబోతుంది. ఉద్యోగంలో హోదా, బాధ్యతలు పెరిగే అవకాశాలున్నాయి. ఉద్యోగం మారాలనుకునే వారికి కొత్త అవకాశాలు లభించవచ్చు. వారి ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడటమే కాకుండా, సమాజంలో మీ పేరు ప్రతిష్టలు పెరిగే అవకాశాలున్నాయి.
వృషభ రాశి: కేతు, చంద్రుడి గ్రహాల కలయిక వృషభ రాశి వారికి ఆర్థిక ప్రయోజనాలను అందించబోతుంది. గతంలో చేసిన కష్టానికి మంచి ఫలితం దక్కే అవకాశం ఉంది. మీ ఆదాయ వనరులు అమాంతం పెరుగనున్నాయి. ఊహించని లాభాలు అందుకుంటారు. పూర్వీకులకు సంబంధించిన ఆస్తి కలిసొచ్చే అవకాశాలున్నాయి. ఆర్థిక విషయాలకు సంబంధించిన సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి. అదృష్టం కలిసివస్తే, ఈ రాశి వారు అన్ని రంగాలలో విజయం సాధిస్తారు.
మిథున రాశి: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం కేతు-చంద్రుల కలయిక వలన మిథున రాశి వారిలో ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. ఉద్యోగం కోసం చూస్తున్న వారికి మంచి అవకాశాలు లభించవచ్చు. ఊహించిన దానికంటే మెరుగైన ఉద్యోగం లేదా జీతం లభించే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులను పూర్తి చేయడానికి ఇదే అనువైన సమయం. అదృష్టం తోడుగా ఉంటుంది. మిమ్మల్ని గత కొంత కాలంగా వెంటాడుతున్న సమస్యలన్నింటి నుండి మీకు ఉపశమనం లభిస్తుంది.
Disclaimer (గమనిక): ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం కేవలం జ్యోతిష్య శాస్త్రంలోని గ్రహాల కలయిక ఆధారంగా ఈ కథనం ఇవ్వబడింది. దీనికి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవు. జీ మీడియా న్యూస్ దీనిని ధృవీకరించడం లేదు.
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