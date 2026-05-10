Moon Transit In Ashwini Nakshatra Effect On Zodiac 2026: ఈ ఏడాది మే 14వ తేదీన గురు ప్రదోష వ్రతం వచ్చింది. ఈ ఈ శుభదినం రోజునే చంద్రుడు కేతు ఉగ్రహానికి సంబంధించిన అశ్విని నక్షత్రంలో ప్రవేశించబోతున్నాడు. మే 14 గురువారం రాత్రి 10 గంటలకు చంద్రుడు అశ్వినీ నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తాడు. చంద్రుడు మే 15న రాత్రి 8 గంటల వరకు అదే నక్షత్రంలో సంచార దశలో కొనసాగుతాడు. దీని కారణంగా ఈ ప్రభావం అన్ని రాశుల వారిపై కొనసాగుతుంది. ముఖ్యంగా చంద్రుడి ప్రభావంతో ఈ సమయంలో కొన్ని రాశుల వారికి ఆర్థికంగా అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు చేకూరే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా గతంలో పోయిన డబ్బు కూడా తిరిగి వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా దీర్ఘకాలిక సమస్యలతో బాధపడుతున్న వారికి విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ఈ రాశులవారికి బంపర్ జాక్పాట్:
మేషరాశి
అశ్విని నక్షత్రంలోకి చంద్రుడు సంచారం కారణంగా మేషరాశి వారికి ఈ సమయం చాలా లాభదాయకంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులు ఎంతో సులభంగా పూర్తవుతాయి. అలాగే వృత్తిపరమైన సమస్యల నుంచి చాలావరకు పరిష్కారం లభిస్తుంది. ముఖ్యంగా ఉన్నత అధికారులకు మీరు ఇష్టమైన వ్యక్తిగా మారతారు. అలాగే కొత్త ప్రాజెక్టు లభించడమే కాకుండా కుటుంబంలో శాంతి కూడా నెలకొంటుంది.
మిథున రాశి
మిథున రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా ఈ సమయం చాలా లాభదాయకంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఈ శుభ సమయంలో ఎలాంటి పనులు చేసిన అద్భుతమైన ధన లాభాలు పొందుతారు. అలాగే డబ్బుకు కూడా కోరత ఉండదని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా ఆత్మవిశ్వాసం ఊహించని స్థాయిలో రెట్టింపు అవుతుంది. దీని కారణంగా ఎలాంటి పనులైన చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. మానసిక ప్రశాంతత కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది.
సింహరాశి
సింహరాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు చంద్రుడి సంచారం కారణంగా విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా పాత కోరికలు నెరవేరడమే కాకుండా ఉద్యోగాల్లో గొప్ప పురోగతి కూడా లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా ఈ సమయంలో ఊహించని స్థాయిలో ఉద్యోగస్తులకు పదోన్నతులు కూడా లభించబోతున్నాయి. అలాగే జీతం విపరీతంగా పెరుగుతుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. దీంతోపాటు కొత్త క్లైంట్ల సమస్యలు కూడా పరిష్కారం అవుతాయి.
ధనస్సు రాశి
ధనస్సు రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు అశ్వినీ నక్షత్రంలోకి చంద్రుడు ప్రవేశించడం కారణంగా సమాజంలో గౌరవం విపరీతంగా పెరుగుతుంది. దీంతోపాటు మానసిక సమస్యలు ఊహించని స్థాయిలో తొలగిపోతాయి. వ్యాపారాల కోసం ఎదురుచూస్తున్న వ్యక్తులకు మంచి మంచి అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఆర్థిక లాభాలు చేకూరడమే కాకుండా అనేక సమస్యల నుంచి విముక్తి లభిస్తుంది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook