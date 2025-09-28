English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Kendra Trikona Raj Yoga: నెల రోజులపాటు త్రికోణ రాజయోగం ఎఫెక్ట్.. అదృష్టంతో ఈ రాశుల వారు కోట్లు సంపాదిస్తారు!

Kendra Trikona Raj Yoga Benefits Zodiac: కేంద్ర త్రికోణ రాజయోగం ఏర్పడడం కారణంగా కొన్ని రాశుల వారికి ఈ సమయం చాలా లాభదాయకంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఆర్థికపరమైన ఇబ్బందులు ఎంతో సులభంగా తొలగిపోతాయి. అలాగే అనుకున్న పనుల్లో సింపుల్ గా విజయాలు సాధిస్తారు.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Sep 28, 2025, 08:11 AM IST

Kendra Trikona Raj Yoga Benefits Zodiac Telugu: ప్రతి నెల ఒకటి కంటే ఎక్కువ గ్రహాలు సంచారం చేస్తూ ఉంటాయి. కొన్ని గ్రహాలు రాశి సంచారం చేస్తే మరికొన్ని గ్రహాలు నక్షత్ర సంచారం చేస్తాయి. ఎలాంటి సంచారానికైనా మానవ జీవితం ప్రభావితమవుతుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ఏదైనా ఒక గ్రహం ఒక రాశి నుంచి మరొక రాశికి సంచారం చేయడం చాలా శుభప్రదంగా పరిగణిస్తారు. అలాంటిది సెప్టెంబర్‌లోని చివరి వారంలో బృహస్పతి, రాహువు కుజుడు ప్రత్యేకమైన కదలికల కారణంగా ఎంతో శక్తివంతమైన త్రికోణ రాజయోగాన్ని ఏర్పరచబోతున్నాయి. దీని కారణంగా సెప్టెంబర్ 28వ తేదీ నుంచి అక్టోబర్ 27వ తేదీ వరకు మొత్తం ఒక నెల రోజులు కొన్ని రాశుల వారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.

జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం కుజుడితోపాటు బృహస్పతి, రాహువు గ్రహాలు జాతకంలో ఏడవ స్థానంలో లేదా 11వ స్థానంలో ఉన్నప్పుడు ఎంతో శక్తివంతమైన త్రికోణ రాజయోగం ఏర్పడుతూ ఉంటుంది. ఈ రాజయోగ ప్రభావం వల్ల అన్ని రాశుల వారిపై ఎఫెక్ట్ పడుతుంది రాశుల వారు విశేషమైన ప్రయోజనాలు పొందగలుగుతారు. ముఖ్యంగా వీరికి అదృష్టం సహకరించి ఈ త్రికోణ రాజయోగం వల్ల ఆర్థికపరమైన ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయి. అంతేకాకుండా భారీ మొత్తంలో డబ్బులు కూడా పొందగలుగుతారు.

ఈ రాశులవారికి ఊహించని లాభాలు:
మకర రాశి 
ఈ త్రికోణ రాజయోగం వల్ల ముఖ్యంగా మకర రాశి వారికి చాలా మేలు జరుగుతుంది. వ్యాపారాలపరంగా విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అలాగే వృత్తి జీవితంలో అద్భుతమైన మార్పులు వచ్చి.. పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులు ఎంతో సులభంగా పూర్తవుతాయి. దీంతోపాటు కృషికి తగ్గ.. ప్రతిఫలం కూడా లభిస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితులు గతంలో కంటే ఇప్పుడు మరింత మెరుగుపడతాయి. కుటుంబ జీవితం కూడా చాలా అద్భుతంగా ముందుకు సాగుతుంది. 

ధనస్సు రాశి 
ధనస్సు రాశి వారికి ఈ సమయంలో గౌరవం విపరీతంగా పెరిగి కీర్తి కూడా లభిస్తుంది. అలాగే ప్రయాణాలు చేయడం చాలా లాభదాయకంగా ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా అదృష్టం సహకరించి పెండింగ్లో ఉన్న పనులన్నీ ఎంతో సులభంగా పూర్తవుతాయి. అలాగే ఈ త్రికోణ రాజయోగం వల్ల డబ్బు సంబంధిత సమస్యలు కూడా రాకుండా ఉంటాయి. ఇక ఎప్పటినుంచ అనుకుంటున్న చిన్న చిన్న పనులు కూడా సులభంగా చేయగలుగుతారు. అంతేకాకుండా ఒత్తిడి నుంచి కూడా కాస్త ఉపశమనం కలుగుతుంది.

కన్యా రాశి 
కన్యా రాశి వారికి కూడా శక్తివంతమైన త్రికోణ రాజయోగం వల్ల ఎన్నో రకాల ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయి. ముఖ్యంగా కొత్త ఉద్యోగాలు రావడమే కాకుండా పదోన్నతులు కూడా లభిస్తాయి. అనుకున్న పనుల్లో అద్భుతమైన లాభాలు పొందగలుగుతారు. అలాగే వైవాహిక జీవితం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఈ సమయంలో పెట్టుబడులు పెట్టడం వల్ల భారీ మొత్తంలో లాభాలు పొందుతారు. అనుకున్న పనుల్లో అద్భుతమైన విజయాలు సాధిస్తారు.

Also Read: Venus Transit Effect: ఈ రోజే శుక్రుడి నక్షత్ర సంచారం.. అబ్బబ్బ ఈ రాశుల వారికి డబ్బే, డబ్బు.. దేనికి లోటు ఉండదు.!

