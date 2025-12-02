English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Rahu Transit: మోస్ట్‌ పవర్‌ఫుల్ రాహువు డబుల్‌ ఎఫెక్ట్‌.. ఈ రాశులవారు గుడ్‌న్యూస్‌ వింటారు!

Rahu Transit Effect On Zodiac: 2026 సంవత్సరంలో రాహువు మొత్తం రెండు సార్లు సంచారం చేయబోతున్నాడు. దీని కారణంగా ఈ కింది రాశులవారికి అదృష్టం కలిసి రాబోతోందని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ సమంలో మంచి నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Dec 2, 2025, 08:19 AM IST

Rahu Transit: మోస్ట్‌ పవర్‌ఫుల్ రాహువు డబుల్‌ ఎఫెక్ట్‌.. ఈ రాశులవారు గుడ్‌న్యూస్‌ వింటారు!

Rahu Transit Effect On Zodiac Latest News: రాబోయే 2026 సంవత్సరం గ్రహ సంచారాల పరంగా చాలా ప్రత్యేకమైనగా భావించవచ్చు. ఎందుకంటే చిన్న గ్రహాలతో పాటు అతి పెద్ద గ్రహాలు సంచారం చేయబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఇవి సొంత నక్షత్రాలోకి కూడా ప్రవేశించబోతున్నాయి. అనేక కొన్ని దుష్ట గ్రహాలు కూడా కదలికల జరుపుతాయి. దీని కారణంగా ఈ సమయం కొన్ని రాశులవారి జీవితాల్లో అనేక సమస్యలను తెచ్చిపెడుతుంది. ముఖ్యంగా ఈ ఏడాదిలో రాహువు లాంటి గ్రహం సంచారం చేయబోతోంది. 

2026 సంవత్సరంలో రాహువు గ్రహం డిసెంబర్‌ 5వ తేదిన మకర రాశి నుంచి కుంభ రాశిలోకి సంచారం చేయబోతోంది. ముఖ్యంగా ఆగస్టు 2వ తేదిన రాహువు కుంభ రాశిలోని ధనిష్ఠానికి వెళ్లబోతున్నాడు. దీని కారణంగా రాహువు సంచారం రెండు సార్లు జరుగుతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అయితే, ఈ సమయంలో కొన్ని రాశులవారికి అదృష్టం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా అదృష్టం కూడా కలిసి వస్తుంది. అయితే, ఈ సమయంలో ఏయే రాశులవారికి ఎలాంటి ప్రయోజనాలు కలిగే అవకాశాలు ఉన్నాయో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.

తుల రాశి
రాహువు సంచారం ఎఫెక్ట్‌తో 2026 సంవత్సరంలో తులరాశివారికి అద్భుతమైన పురోగతి లభించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. వీరు తప్పకుండా కష్టపడి పని చేస్తే శిఖరానికి వెళ్లే ఛాన్స్‌లు ఉన్నట్లు కూడా జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో పిల్లల నుంచి కొన్ని రకాల శుభవార్తలు కూడా వింటూ ఉంటారు. అంతేకాకుండా ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభాలను కూడా పొందుతారని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అలాగే ఈ సమయాల్లో ఆస్తులతో పాటు అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారు. ముఖ్యంగా యాత్రలకు వెళ్లాలనుకుంటున్న వారికి ఇది చాలా అద్భుతమైన సమయంగా భావించవచ్చు. అంతేకాకుండా పూర్వీకుల ఆస్తుల నుంచి కూడా అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. 

మిథున రాశి
రాహువు రెండు సార్లు సంచారం చేయడంతో మిథున రాశివారికి అద్భుతమైన ఫలితాలు కలుగుతాయి. ఈ  సమయంలో వీరు తప్పకుండా అదృష్టవంతులుగా మారుతారు. అంతేకాకుండా ఈ సమయంలో నిరుద్యోగులకు మంచి ఉద్యోగాలు కూడా లభిస్తూ ఉంటాయి. వ్యాపారాల్లో భారీ మొత్తంలో డబ్బు కూడా పొందుతారు. దీంతో పాటు నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగాలు కూడా లభిస్తాయి. భారీ మొత్తంలో డబ్బులు లభించి, వ్యాపారాల్లో పెట్టుబడులు పెట్టే ఛాన్స్‌లు ఉన్నాయి. పరిశోధనా రంగానికి ముడిపడి ఉన్న వ్యక్తులకు ఈ సమయం చాలా బాగుటుంది. మీరు ఈ సమయంలో తప్పకుండా మీ ప్రత్యర్థులను కూడా ఎంతో సులభంగా ఓడిస్తారు. దీంతో పాటు కొన్ని అద్భుతమైన నిర్ణయాలు కూడా తీసుకుంటారు.

Also Read: Sarvartha Siddhi Yoga 2025: ఈ రోజే సర్వార్ధ సిద్ధ యోగం.. ఈ రాశుల వారికి లక్కీ డే.. సక్సెస్‌కి బ్రాండ్ అంబాసిడర్ వీరే!

కుంభ రాశి 
రాహువు సంచారంతో కుంభ రాశివారికి భారీ మొత్తంలో డబ్బులు లభిస్తాయి. వీరు తప్పకుండా పనుల్లో మంచి విజయాలు కూడా సాధించగలుగుతారు. అంతేకాకుండా పేరు ప్రతిష్టలు కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతాయి. దీంతో పాటు వ్యాపార కొత్త ప్రణాళికలతో ముందుకు వెళ్తారు. అలాగే భవిత్తులతో కూడా అద్భుతమైన లాభాలు పొందే అదృష్టాన్ని సంపాదిస్తారు. ఉద్యోగాలు చేస్తున్న వ్యక్తులకు ఈ సమయం మంచి ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. అంతేకాకుండా ఆర్థికంగా మంచి ప్రయోజనాలను తెచ్చి పెడుతుంది.

(NOTE: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణుల నుంచి సేకరించింది మాత్రమే.. ఈ సమాచారాన్ని జీ తెలుగు న్యూస్‌ ధృవీకరించదు.)

