Leo 2026 Horoscope: సింహరాశి 2026 ఫలాలు.. కఠిన శ్రమతో అఖండ విజయాలు.. ఆర్థికంగా కలిసి వచ్చే కాలం..

Simha Rasi 2026 To 2027 Telugu: 2026 సంవత్సరం సింహ రాశి వారికి మిశ్రమ లాభాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్య పండితులు మాచిరాజు కిరణ్ కుమార్ తెలిపారు. ముఖ్యంగా ఈ సమయాల్లో భాగస్వామ్య వ్యాపారాలు చేసే వ్యక్తులు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి ఉంటుందని కోరారు. అలాగే ఈ సమయంలో ఆర్థికంగా కూడా బలపడతారు.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Dec 28, 2025, 10:03 AM IST

Simha Rasi 2026 To 2027 Telugu News: ప్రతి ఏడాదిలాగా మరికొన్ని రోజుల్లో 2026 సంవత్సరం కూడా ప్రారంభం కాబోతోంది. దీని కారణంగా చాలా రాశుల వారు భవిష్యత్తులో ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకోవడానికి ఎంతో ఆసక్తిగా ఉన్నారు. ముఖ్యంగా కొంతమంది ఆన్లైన్ ద్వారా కూడా వారి 2026 రాశి ఫలాలను తెలుసుకోగలుగుతున్నారు. ఇదిలా ఉంటే కొన్ని రాశుల వారికి 2025 సంవత్సరం కంటే రాబోయే 2026 నూతన సంవత్సరం చాలా అద్భుతంగా ఉండబోతోంది. ఈ ఏడాదిలోనే అద్భుతమైన ధనయోగాలు కలగబోతున్నాయి. ఇలాంటి లాభాలు పొందే రాశుల్లో సింహ రాశి వారు కూడా ఒకటి. ఎందుకంటే ఈ ఏడాది సింహ రాశి వారికి అష్టమ శని ప్రభావం కొనసాగుతూనే.. గురు అద్భుతమైన బలాన్ని అందించబోతున్నాడు. దీని కారణంగా వీరికి ఈ సమయంలో కష్టపడడం వల్ల అద్భుతమైన ఫలితాలు లభించబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఆర్థికంగా కూడా ఎంతో కలిసి రాబోతోందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. 

ఉద్యోగం, ఆర్థిక పరిస్థితులు: 
2026 సంవత్సరంలో సింహ రాశి వారికి ఉద్యోగాలపరంగా లాభాలు కలిగినప్పటికీ.. కష్టపడితే ఈ విజయాలు సొంతం చేసుకోగలుగుతారు. శ్రమ లేకపోతే సమస్యలు తప్పవని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల్లో పనులు చేస్తున్నవారు ఈ సమయంలో సుదూర ప్రాంతాలకు బదిలీ అయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. నిరుద్యోగ యువతకు ఉద్యోగ ప్రాప్తి ఉన్నప్పటికీ.. అర్హత కంటే తక్కువ స్థాయిలో ఉండే ఉద్యోగాలు లభించే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. దీనికి కారణంగా ఉద్యోగ సంతృప్తి కూడా ఉండదని జ్యోతిష్య శాస్త్ర పండితులు మాచిరాజు తెలుపుతున్నారు. అలాగే ఆర్థికంగా ఈ ఏడాది చాలా లాభదాయకంగానే ఉంటుంది. ధన సంపద పెరగడం కారణంగా నూతన గృహాలతో పాటు కొత్త వాహనాలు కూడా కొనుగోలు చేసే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.

వ్యాపారం, రాజకీయాలు..
2026 సంవత్సరం సింహ రాశి వ్యాపారస్తులకు కూడా మిశ్రమ ఫలితాలు ఉండబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా సిమెంట్ ఇసుక ఇనుము గృహ నిర్మాణ సామాగ్రి వ్యాపారాలు చేసే వారికి మెండుగా లాభాలు కలిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారాలు చేస్తున్న వ్యక్తులకు మెండుగా లాభాలు కలిగే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. అలాగే వీరు పెద్దపెద్ద డీల్స్ కుదురుచుకొని అద్భుతమైన జాక్పాట్ కొట్టే అవకాశాలు ఉన్నాయని మాచిరాజు కిరణ్ కుమార్ తెలుపుతున్నారు. భాగస్వామ్య వ్యాపారాలు చేస్తున్న వ్యక్తులకు ఈ సమయంలో గొడవలు వచ్చినప్పటికీ.. వీరు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా రాజకీయ నాయకులు ఈ సమయంలో ప్రజల్లో నుంచి మంచి గుర్తింపు పొంది.. స్థిరమైన పదవులు పొందే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అలాగే కొన్ని విషయాల్లో వీరికి సమస్యలు తప్పవని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.

విద్యార్థులు మహిళలు: 
ముఖ్యంగా 2026 సంవత్సరం విద్యార్థులకు చాలా లాభదాయకంగా ఉండబోతోంది.. వీరికి ఈ సమయంలో జ్ఞాపక శక్తి పెరిగి మెడికల్ సీట్లతో పాటు ఫ్రీగా ఇంజనీరింగ్ సీట్లను కూడా పొందే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఎలాంటి పరీక్షలు రాసిన అద్భుతమైన ర్యాంకులు సాధించగలుగుతారు. మహిళలకు కెరియర్ పరంగా ఊహించని లాభాలు కలిగే ఛాన్స్ ఉన్నాయి. దీంతోపాటు కుటుంబంలో చిన్నపాటి విభేదాలు వచ్చే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. విలువైన వస్తువులను భద్రపరిచే సమయంలో సింహరాశి మహిళలు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి ఉంటుంది. అలాగే పెళ్లయిన మహిళలకు సంతాన భాగ్యం కలిగే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.

Also Read: Chatugrahi Yoga 2026: త్వరలో 4 గ్రహాల అరుదైన కలయికతో రాజయోగం.. జాక్ పాట్ కొట్టబోతున్న రాశులు ఇవే..

శుభ ఫలితాల కోసం ఇలా చేయండి..
2026 సంవత్సరంలో సింహరాశి వారికి మిశ్రమలు ఫలితాలు కలిగినప్పటికీ.. ఈ సమయంలో కొన్ని ప్రతికూల ఫలితాలు కూడా ఏర్పడే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి వీటిని అధిగమించడానికి మంగళ లేదా గురు, శనివారాల్లో తప్పకుండా ఉపవాసాలు పాటించడం చాలా మంచిది. అంతేకాకుండా ప్రతిరోజు ఇరవై ఒక్కసార్లు ఓం నమో నారాయణ అనే మంత్రాన్ని జపించడం చాలా శుభప్రదమని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. దీంతోపాటు శివాలయాల్లో రుద్రాభిషేకం చేయించుకోవడం వల్ల 2026 సంవత్సరం సుఖ సంతోషాలతో గడుస్తుందని జ్యోతిష్య పండితులు మాచిరాజు కిరణ్ కుమార్ తెలిపారు.

Also Read: Chatugrahi Yoga 2026: త్వరలో 4 గ్రహాల అరుదైన కలయికతో రాజయోగం.. జాక్ పాట్ కొట్టబోతున్న రాశులు ఇవే..

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

simha rasi horoscopeSimha Rasi 2026Leo 2026 HoroscopeLeo 2026 Horoscope TeluguHoroscope Telugu

