Most Romantic Zodiac: ఈ రాశులవారిని పెళ్లి చేసుకుంటే.. లక్కే, లక్కు!

Most Romantic Zodiac Signs: కొన్ని రాశులవారు తమ భాగస్వామితో ఎల్లప్పుడూ చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. వీరు చాలా ప్రేమగా ఉండే ఉందుకు ఇష్టపడతారు. దీంతో పాటు ఆరోగ్యంగా ఉంటారు. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Feb 18, 2026, 11:06 AM IST

Most Romantic Zodiac: ఈ రాశులవారిని పెళ్లి చేసుకుంటే.. లక్కే, లక్కు!

Most Romantic Zodiac Signs Telugu: ప్రేమ అనే భావన రాశిచక్రాలపై కూడా ఆధారపడి ఉంటుందంటే మీరు నమ్ముతారా? తప్పకుండా నమ్మాల్సిందే.. ఎందుకంటే రాశి ఫలాలపై కూడా కొన్ని సార్లు ప్రేమ, వ్యక్తిగత జీవితం ఆధారపడి ఉంటుందని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. అంతేకాకుండా కొన్ని రాశులవారు ఎల్లప్పుడు జీవితభాగస్వామితో ప్రేమగా కూడా ఉంటారు. అయితే, ఆ రాశులేంటో వారికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ రాశులవారు ఎల్లప్పుడు ప్రేమగా ఉంటారు..
తుల రాశి: 
తుల రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు ఈ సమయం చాలా శృంగారభరితంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా వీరు మానసికంగా భాగస్వామితో చాలా సంతోషంగా కూడా ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయి. దీంతో పాటు సంబంధాల్లో అవగాహన కూడా చాలా ప్రాముఖ్యతను ఇచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా చిన్న చిన్న సమస్యలు అప్పుడప్పుడు వచ్చినప్పటికీ ఎన్నో రకాలుగా పరిష్కారం కూడా పొందే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా వీరు చాలా సున్నితంగా ఉంటారు. అలాగే వీరు భాగస్వామితో కూడా ఎంతో ఆరోగ్యంగా జీవితం కొనసాగిస్తారు. 

వృషభ రాశి:  
వృషభ రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా మంచి భాగస్వాములు లభిస్తూ ఉంటారు. అంతేకాకుండా తమ భాగస్వామి భావాలను కూడా ఎంతో సులభంగా బాగా అర్థం చేసుకునే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. దీంతో పాటు అభిప్రాయభేదాలు కూడా లభిస్తాయి. వీరు చిన్ని చిన్న విషయాల్లో కూడా భాగస్వామితో చాలా ప్రేమగా ఉంటారు. అంతేకాకుండా వీరు కుంటుంబ పట్ల బాధ్యతాయుతంగా ఉండే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. అలాగే ఈ వృషభ రాశివారు చాలా సంతోషంగా జీవిస్తారు. 

సింహ రాశి: 
సింహ రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులు కూడా చాలా రొమాంటిక్‌గా ఉంటారు. వీరు తమ ప్రేమను వక్తపరచడంలో ఎప్పుడూ ముందుంటారు. అంతేకాకుండా తమ భాగస్వామిని కూడా ఎప్పుడు ప్రశంసిస్తునే ఉంటారని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అలాగే వీరు తమ భాగస్వామిని ఆశ్చర్యపరిచేందుకు కూడా చాలా అసక్తి చూపుతూ ఉంటారు. వీరికి ప్రతిరోజూ కొత్త కొత్త సంఘటనలు కూడా జరుగుతూనే ఉంటాయి. దీని వల్ల వీరు మనసులో ఉన్న ప్రేమను కూడా చూపించగలుగుతారు. 

Also Read: Mercury Transit 2026: బుధుడి శక్తివంతమైన ప్రభావం.. మార్చి 13 నుంచి ఈ రాశుల వారికి ఊహించని సంపాదన!

వృశ్చిక రాశి:  
వృశ్చిక రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు భాగస్వామ్య జీవితం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా వీరు చాలా నిజాయితీపరులుగా వ్యవహరిస్తూ ఉంటారు. అలాగే వీరికి విశ్వాసం కూడా రెట్టింపు అవుతుంది. వారు తమ భాగస్వాములతో ప్రేమగా ఉండేందుకు ఇష్టపడతారు. ఈ రాశివారు భాగస్వామితో ఎల్లప్పుడూ ఒకరికొకరు ఎంతో అండగా కూడా ఉండేందుకు ఇష్టపడతారు. అలాగే వ్యక్తిగత జీవితంలో సమస్యలు కూడా ఎప్పటికప్పుడు పూర్తిగా పరిష్కారం అవుతూనే ఉంటాయి.

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

