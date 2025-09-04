Most Stupid Zodiac: అత్యంత తెలివి తక్కువ రాశుల వారు వీరే.. ఇందులో మీ రాశి కూడా ఉందా?

Most Stupid Zodiac Signs Telugu: నిత్యం మనమేందర్నో తెలివితక్కువ వారిని కలుస్తూ ఉంటాం. అంతేకాకుండా వారితో స్నేహాన్ని కూడా కొనసాగిస్తూ ఉంటాం. ఈ వ్యక్తులకు ఎలాంటి మనసు ఉండదు.. వీరు అప్పుడప్పుడు చేయకూడని పనులు కూడా చేస్తూ ఉంటారు. దీనివల్ల వారి జీవితంలో ఎన్నో సమస్యలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. ఎందుకంటే వారికి కొన్ని అంశాలపై అసలే నాలెడ్జ్ ఉండదు. దీనికి తోడు వారికి త్వరగా అర్థం చేసుకునే స్వభావం కూడా ఉండకపోవడం వల్ల మూర్ఖత్వాన్ని ప్రదర్శించి జీవితంలో ఎదగలేకపోతు ఉంటారు. అంతేకాకుండా అప్పుడప్పుడు వారు తెలివైన వారుగా ప్రవర్తించినప్పటికీ.. ఎక్కడో ఒకచోట దొరికిపోయి తక్కువ తెలివి ఉన్నవారిగా ముద్ర వేసుకుంటారు. ఇలా కొన్ని రాశుల్లో జన్మించిన వ్యక్తులు తెలివి తక్కువ వారవుతారని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అయితే, జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ఏయే రాశుల వారు జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో తెలివి తక్కువ వారుగా పరిగణిస్తారో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశి వారు చాలా బాగోద్వేగానికి గురవుతూ ఉంటారు. వీరు సున్నితంగా కూడా ఉంటారని సమాచారం. జీవితంలో వీరు ఎప్పుడు బాగోద్వేగానికి గురవడం వల్ల కొన్ని రకాల పనులు సరిగా చేయలేకపోతు ఉంటారు. అంతేకాకుండా కర్కాటక రాశి వారు ఏ విషయాల్లోనైనా అతిగా స్పందించే అవకాశాలున్నాయి. ఏదైనా విషయాలు ఎవరికి చెప్పాలో? ఎలా చెప్పాలో అసలు తెలియదు. అంతేకాకుండా వీరు తెలివి తక్కువ నిర్ణయాలు కూడా తీసుకుంటారు. దీనివల్ల జీవితంలో ఈరకాటంలో పడతారని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.
వృశ్చిక రాశి
వృశ్చిక రాశి వారు స్వార్థపరులుగా చెప్పుకుంటారు. మీరు ఎల్లప్పుడు ఏదో ఒక సమస్యలో ఇరుక్కుంటూనే ఉంటారు. అంతేకాకుండా కొన్ని నిర్ణయాలు త్వరగా తీసుకోవడం వల్ల గందరగోళానికి గురవుతారు. అలాగే కొంచెం తెలివి తక్కువ నిర్ణయాలు తీసుకొని జీవితంలో ఎదగాల్సింది పోయి.. ఈరకాటంలో పడతారు. అంతేకాకుండా కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో వీరు తెలివి తక్కువ పనులు కూడా చేస్తారు. అందుకే ఈ రాశి వారు ఎలాంటి పనులు చేస్తారో.. జీవితంలో అంచనా వేయడం చాలా కష్టమని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతున్నారు.
మేషరాశి
మేష రాశి వారు కూడా తెలివి తక్కువ వారుగా జ్యోతిష్యులు భావిస్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే వీరు కొన్ని విషయాల్లో రహస్యంగా ఉంటారు. అలాగే కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో వీరు మూర్ఖులు లాగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారు. ముఖ్యంగా వీరికి తెలివి ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ.. కొన్ని విషయాల్లో తక్కువ తెలివి ఉన్నట్లుగా ప్రవర్తించడం వల్ల ఎన్నో ఇబ్బందుల్లో పడతారు. ముఖ్యంగా సంక్లిష్ట సమయాల్లో కూడా చేయకూడని పనులు చేసి అభాసు పాలవుతూ ఉంటారు.
తులారాశి
తులారాశి వారు కూడా తెలివి తక్కువ వారుగా భావిస్తూ ఉంటారు. వీరు వారికున్న పరిజ్ఞానంతో కొన్ని రకాల పనులు చేసినప్పటికీ పూర్తిగా చేయలేకపోయి తెలివి తక్కువ వారిగా పేరు తెచ్చుకుంటారు. అంతేకాకుండా ఇతరుల బాగోద్వేగాలను అర్థం చేసుకోకపోవడం వల్ల అనేక సమస్యల్లో ఇరుక్కుంటారు. ముఖ్యంగా తెలివి తక్కువ అయిన నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో తులా రాశి వారి ముందుంటారు. అలాగే ప్రజలు చెప్పేది ఏమీ అర్థం చేసుకోలేక అనేక ఇబ్బందుల బారిన పడతారు. ఇలా తులా రాశి తో పాటు మరికొన్ని రాశుల వారిని కూడా తెలివి తక్కువ రాశులుగా చెప్పుకుంటారు.
