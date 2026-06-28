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జగన్నాథుడి విగ్రహంలో కొట్టుకునే గుండె చప్పుడు.. పూరిలో దాగున్న 5 అంతుచిక్కని అద్భుతాలు!

Puri Jagannath Temple: ఒడిశాలోని పూరి జగన్నాథ ఆలయం ఎన్నో రహస్యాలకు నియలంగా భావిస్తూ ఉంటారు. ముఖ్యంగా ఇక్కడ జరిగే బ్రహ్మ పదార్థం ప్రక్రియ చాలా ప్రత్యేకతను కలిగి ఉంటుంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 28, 2026, 12:44 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 12:44 PM IST
జగన్నాథుడి విగ్రహంలో కొట్టుకునే గుండె చప్పుడు.. పూరిలో దాగున్న 5 అంతుచిక్కని అద్భుతాలు!
Image Credit: Zee Telugu NewsSource: Bureau

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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జగన్నాథుడి విగ్రహంలో కొట్టుకునే గుండె చప్పుడు.. పూరిలో దాగున్న 5 అద్భుతాలు!
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