/జగన్నాథుడి విగ్రహంలో కొట్టుకునే గుండె చప్పుడు.. పూరిలో దాగున్న 5 అంతుచిక్కని అద్భుతాలు!

Puri Jagannath Temple Latest News: భారతదేశంలోని అత్యంత పవిత్రమైన చార్ ధామ్ పుణ్యక్షేత్రాలలో ఒడిశాలోని పూరి జగన్నాథ ఆలయం ఒకటి.. ఈ ఆలయం కేవలం భక్తికే కాదు.. ఆధునిక సైన్స్ సైతం సమాధానం చెప్పలేని ఎన్నో అతీంద్రియ, అద్భుత రహస్యాలకు నిలయంగా మారింది.. యుగయుగాలుగా ఇక్కడ జరిగే సంఘటనలు స్వామివారి అపారమైన దైవశక్తికి నిదర్శనంగా నిలుస్తూ వస్తోంది..
1999 సంవత్సరంలో అక్టోబర్ 29న ఒడిశా తీరాన్ని వణికించిన పరదీప్ మహా తుఫాన్ సమయంలో పూరి క్షేత్రంలో ఒక అద్భుతం జరిగింది. గంటకు 250 కిలోమీటర్ల వేగంతో వీస్తున్న గాలులు.. కుండపోత వర్షం పూరి వైపు ఊహించని స్థాయిలో దూసుకొచ్చాయి. ఆలయానికి, భక్తులకు పెద్ద ప్రమాదం పొంచి ఉన్న ఆ రాత్రి వేళ.. ఆలయ శిఖరంపై ఉన్న నీలచక్రం నుంచి ఒక రహస్య నీలి రంగు కాంతి కిరణం (Blue Light Ray) అత్యంత వేగంగా సముద్రం వైపు వెళ్లడాన్ని భక్తులు గమనించారు. ఆ మరుక్షణమే పూరి వైపు రావలసిన తుఫాను ఒక్కసారిగా ఆగిపోయి.. జగన్నాథుడు తన ఆలయాన్ని, భక్తులను కాపాడుకున్నాడనేందుకు ఈ ఘటనే సజీవ సాక్ష్యంగా భావించవచ్చు.
గాలికి వ్యతిరేకంగా ఎగిరే జెండా..
ఈ ఆలయంపై ఉన్న జెండా సాధారణ వాతావరణానికి చాలా భిన్నంగా ఎల్లప్పుడూ గాలి వీచే దిశకు వ్యతిరేక దిశలో ఎగురుతుంది. ప్రతిరోజూ సాయంత్రం 4 గంటలకు ఎలాంటి ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానం లేకుండా కేవలం ఒక తాడు సహాయంతో వంశపారంపర్యంగా వస్తున్న పూజారులు వందల అడుగుల ఎత్తుకు ఎక్కి ఈ జెండాను మారుస్తారు. ఈ జెండాపై పక్షులు వాలడం అత్యంత అరుదు.. ఒకవేళ పక్షి వాలితే అది రాబోయే విపత్తుకు సంకేతంగా భావిస్తారట. గతంలో ఒడిశా రైలు ప్రమాదానికి రెండు రోజుల ముందు, అలాగే కోవిడ్ సెకండ్ వేవ్ ప్రారంభానికి ముందు ఈ జెండాపై పక్షులు వాలడం, జెండా గాలికి ఎగిరిపోవడం వంటి అశుభ సూచికలు జరిగాయని స్థానికులు నమ్ముతారు.
ముస్లిం భక్తుడి కోసం ఆగిన స్వామి రథం..
15వ శతాబ్దంలో లాల్ బెగ్ అనే మొగల్ సైన్యాధిపతికి.. ఒక బ్రాహ్మణ స్త్రీకి జన్మించిన సలాబేగ ముస్లిం అయినప్పటికీ.. జగన్నాథుని పరమ భక్తుడిగా మారారు. ఒకసారి రథయాత్ర సమయంలో ఆయన పూరికి రావడం ఆలస్యమైంది. తన ఆరాధ్య దైవాన్ని చూడలేకపోతున్నానని ఆయన మార్గమధ్యంలో బాధపడ్డాడు.. బాలగండి అనే ప్రదేశంలో జగన్నాథుడి రథం నిలిచిపోయింది. వందలాది ఏనుగులు, వేలాది మంది భక్తులు లాగినా రథం ఒక్క ఇంచు కూడా ముందుకు కదల్లేదు... కలలో స్వామి రాజుకు ఆదేశించినట్లుగా.. మూడు రోజుల తర్వాత సలాబేగ వచ్చి స్వామివారిని దర్శించుకున్నాకే రథం ముందుకు కదిలింది. ఈనాటికీ రథయాత్రలో సలాబేగ సమాధి వద్ద రథాన్ని కాసేపు ఆపడం ఒక ఆచారంగా వస్తోంది.
విగ్రహాలకు గుండె చప్పుడు..
పూరి ఆలయంలోని విగ్రహాలు రాతితో చేసినవి కావు.. వీటిని ప్రత్యేక వేప చెట్టు దుంగలతో చేస్తారు. ప్రతి 8, 12 లేదా 19 సంవత్సరాలకు ఒకసారి పాత విగ్రహాలను తీసివేసి కొత్త విగ్రహాలను ప్రతిష్ఠిస్తారు. దీనిని నవకలేబర ఉత్సవంగా చెప్పకుంటారు. పాత విగ్రహం నుంచి కొత్త విగ్రహంలోకి మార్చే అత్యంత పవిత్రమైన అంతర్లీన శక్తినే బ్రహ్మ పదార్థం అంటారు. ఇది శ్రీకృష్ణుని గుండె లేదా నాభి అని జానపద కథలు చెబుతున్నప్పటికీ.. అది సైన్స్ వివరించలేని.. ఒక అపారమైన దైవ శక్తిగా భావిస్తారు. ఈ మార్పిడి ప్రక్రియ అర్ధరాత్రి వేళ.. ఆలయంలోని లైట్లన్నీ ఆర్పివేసి పూర్తి చీకట్లో జరుగుతుంది. పూజారులు కళ్ళకు గంతలు కట్టుకుని.. చేతులకు వస్త్రాలు చుట్టుకుని ఈ బ్రహ్మ పదార్థాన్ని మారుస్తారు. దానిని ఇప్పటివరకు ఎవరూ చూడలేదు.
తరిగిపోని మహాప్రసాదం..
లక్షలాది మంది భక్తులు ఒక్కసారిగా వచ్చినా ఇక్కడ వండే ప్రసాదం ఎప్పుడు తరిగిపోదని భక్తులు భావిస్తారు. అలాగని వృధా కూడా కాదట.. అలాగే ఆలయంలో ఉండే 22 మెట్లలో మూడవ మెట్టును యమశీల అంటారు. దీనిని తొక్కితే పుణ్యం పోతుందని భక్తులు దీనిపై అడుగు పెట్టకుండా దాటుకుంటూ వెళతారు. ఇటువంటి ఎన్నో అంతుచిక్కని అద్భుత రహస్యాలకు నిలయమే.. పూరి జగన్నాథ పుణ్యక్షేత్రం.
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