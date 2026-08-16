/Nag Panchami 2026: నాగుల పంచమి.. పూజా విధానం, పొరపాటున కూడా రేపు చేయకూడని పనులు ఏంటో తెలుసా..?

Nag Panchami 2026 date puja Vidhi kaal sarp remedy: మనం శ్రావణ మాసంలో అత్యంత పవిత్రమైన నాగుల పంచమిని రేపు అంటే సోమవారం రోజున ఆగస్టు 17న జరుపుకుంటున్నాం. శ్రావణ మాసం పంచమి తిథి రోజున నాగుల పంచమిగా చెప్తారు.ఈ మాసం శివ, కేశవులకు అత్యంత ప్రీతికరమైందని చెప్తారు. రేపుసోమవారం కూడా కలిసి రావడం మరో విశేషంగా చెప్తున్నారు. నాగుల పంచమి రోజున ముఖ్యంగా బ్రాహ్మీమూహుర్తంలో నిద్రలేవాలి.ఉతికిన వస్త్రాల్ని ధరించుకొవాలి.
ఆ తర్వాత దీపారాధన చేయాలి. దగ్గరలోని గుడిలోకి వెళ్లి జంటనాగుల్ని పూజించుకొవాలి. పుట్టకు పూజలు చేయాలి. సుబ్రహ్మణ్యుడ్ని ఆరాధించుకొవాలి. సోమవారం రోజున నాగపంచమి రావడంతో శివుడికి పంచామృత అభిషేకంచేయించుకొవాలి. దీని వల్ల కాలసర్పదోషాలుఅన్ని పోతాయి. నవ నాగుల స్తోత్రాలను చదవాలి.
నెయ్యితో దీపారాధన చేయాలి. యథాశక్తి షోడషోపచారాలతో పూజలు చేయించుకొవాలి. ఆతర్వాత పండ్లు లేదా తీపి పదార్థం నైవేద్యంగా పెట్టాలి.
నాగ పంచమి రోజున చేయకూడని నాలుగు పనులు..
నాగుల పంచమి రోజున పొరపాటున కూడా భూమిని తవ్వడం చేయకూడదు, అదే విధంగా కడయిలో వేయించడం వంటివి చేయకూడదు. కత్తిని, సూదిదారంను, కత్తెరను రేపు ఒక్కరోజు అస్సలు ఉపయోగించకూడదు. కేవలం చేతిలో కట్ చేసే కూరగాయలు. అంటే చిక్కుడు, గోరుచిక్కుడును వండుకొవాలి.
ఆవాలు, జీలకర్రల్ని ఉపయోగించకూడదు. ఇక నిజమైన పాము మీద అస్సలు పాలు పోయకూడదు. వాటిని పాలను జీర్ణం చేసుకునే శక్తి ఉండదని నిపుణులు చెప్తుంటారు. ఈ పనులు మాత్రం తప్పినిసరి అవాయిడ్ చేయాలి.
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