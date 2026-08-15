/Nag Panchami 2026: నాగ పంచమివేళ మరో అద్భుతం.!. ఈ రోజు తప్పకుండా పాటించాల్సిన నియమాలు ఏమిటంటే..?..

Nag Panchami date puja vidhi shubh muhurat: ప్రస్తుతం శ్రావణమాసం నడుస్తుంది. ఈ మాసంలో చాలా పండగల్ని మనం జరుపుకుంటాం. ఈ నేపథ్యంలో శ్రావణ మాసంలోని శుక్ల పక్షం పంచమి తిథిని నాగ పంచమిగా జరుపుకుంటాం. ఈసారి పంచమి ఆగస్టు 16వ తేదీ సాయంత్రం 4:52 గంటలకు ప్రారంభమై, ఆగస్టు 17వ తేదీ సాయంత్రం 5 గంటలకు ముగుస్తుంది. అందువల్ల, సూర్యోదయంలో ఉన్న లగ్న తేదీని పరిగణనలోకి తీసుకుని, నాగ పంచమిని ఆగస్టు 17వ తేదీ సోమవారం నాడు జరుపుకొవాలని పండితులు సూచిస్తున్నారు.
పూజకు శుభ సమయం
నాగపంచమి నాడు పూజకు శుభ సమయం ఉదయం 6:51 నుండి 9:29 వరకు ఉంటుంది. ఆతర్వాత మరల 11 నుంచి 12.30వరకు మంచిదని పండితులు చెబుతున్నారు. ఈ సమయంలో నాగుల విగ్రహలున్న ఆలయంకు వెళ్లాలి. వాటిపై పాలు పోయాలి. చాలా మంది ఈ రోజున ఉపవాసం చేస్తారు. నవనాగ స్తోత్రంను పారాయణ చేయాలి. కాలసర్పదోష శాంతి కోరకు పూజలు చేయించుకొవాలి. సుబ్రహ్మణ్యస్వామిని ఆరాధించుకొవాలి.
చేయాల్సిన పూజలు...
నాగ పంచమి సోమవారం రోజున రావడం చాలా విశేషమని పండితులు చెబుతున్నారు. అందుకే శివుడికి అభిషేకాలు చేయించుకోవాలి. అంతే కాకుండా నవనాగ స్తోత్రంను పఠించాలి. పొరపాటున కూడా పాములకు హనీ తలపెట్టకూడదు. ఈ విధంగా భక్తి శ్రద్దలతో నాగుల పంచమి రోజున పూజలుచేయాలి.
సంతానంలేని వారు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు వస్తున్న వారు సర్పశాంతి, సర్పపూజలు చేయించుకోవాలి. రాహు, కేతులను పూజించుకొవాలి. ఈ విధంగా భక్తి శ్రద్దలతో పూజిస్తే అన్ని రకాలు సమస్యలు దూరమౌతాయని జ్యోతిష్య పండితులు చెబుతున్నారు.
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