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Nag Panchami 2026: నాగ పంచమివేళ మరో అద్భుతం.!. ఈ రోజు తప్పకుండా పాటించాల్సిన నియమాలు ఏమిటంటే..?..

Nag Panchami date: శ్రావణమాసంలో మనం నాగపంచమిని ఈసారి సోమవారం రోజున అంటే ఆగస్టు 17న సోమవారం రోజున జరుపుకుంటాం. ఈ రోజున కొన్నిన పూజలు, నియమాలు పాటిస్తే కాలసర్పదోషాలు పోతాయని పండితులు చెబుతున్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 15, 2026, 07:24 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 07:26 PM IST
Nag Panchami 2026: నాగ పంచమివేళ మరో అద్భుతం.!. ఈ రోజు తప్పకుండా పాటించాల్సిన నియమాలు ఏమిటంటే..?..
Image Credit: nagpanchamipuja(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Nag Panchami 2026: నాగ పంచమివేళ మరో అద్భుతం.!. ఈ రోజు తప్పకుండా పాటించాల్సిన నియమాలు ఏమిటంటే..?..
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