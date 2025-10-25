Nagula Chavithi 2025: ఈ రోజే శక్తివంతమైన నాగుల చవితి.. ఈ రోజునే నాగదేవతలను ఎందుకు పూజిస్తారో తెలుసా..!

Nagula Chavithi 2025: మనలో చాలా మందికి నాగుల చవితి, నాగుల పంచమి విషయంలో కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటారు. ఇందులో కంగారు పడాల్సిన పనిలేదు. నాగులు పంచమి అనేది శ్రావణ శుద్ద పంచమి రోజున జరుపుకుంటారు. అదే నాగుల చవితిని కార్తీక మాసం శుద్ద చవితి రోజున జరుపుకోవడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. ఈ రోజున పాములకు ప్రత్యేకంగా పూజించుకోవడం ఆనవాయితీ వస్తోంది. నాగుల్లో నాగరాజు అయిన వాసుకి శివుడి మెడలో భూషణంగా వెలుగొందుతున్నాడు. మరోవైపు నాగరాజు తమ్ముడైన ఆది శేషువు .. మహావిష్ణువు తల్పంగా ఆయనకు సేద తీరేలా చేస్తున్నారు. దీంతో పాటు వినాయకుడు జందెంగా.. ఇలా దేవతలకు ఇతోథికంగా సహాయ పడుతున్నాయి. అందుకే వాటిని పూజిస్తే.. అవి తమ యజమానులకు భక్తుల కోరికలను విన్నవిస్తాయనేది పురాణాలు ఘోషిస్తున్నాయి. అందుకే ఈ రెండు రోజులను వాటికే ప్రత్యేకంగా కేటాయించారు. వాటి వల్ల మానవులకు ఎలాంటి ప్రమాదాల బారిన పడకుండా మిమ్మల్ని కాటేయకుండా కంటికి రెప్పాలా కాపాడమని కోరడమే ఈ పండగ ప్రత్యేకం అని చెప్పాలి.
నాగుల చవితి రోజున సూర్యోదయానికి ముందుగా ఆకాశంలో తూర్పుదిక్కులో ఆదిశేషుని రూపంలో నక్షత్రదర్శనం ఇస్తుంది. వారి వంశాచారాన్ననుసరించి నాగేంద్రుని ఉద్దేశించి పుట్టలో పాలుపోసి, చలిమిడి, వడపప్పు, నువ్వులతో చేసిన తీపి పదార్థాలు మొదలైనవి నైవేద్యంగా సమర్పించడం ఆనవాయితీ వస్తోంది. దీనివలన ప్రీతి పాత్రుడైన నాగేంద్రుడు ఆ కుటుంబాలకు అనారోగ్యాలు, అరిష్టాలు కలుగకుండా రక్షిస్తాడనేది పురాణ వచనం. నాగుల చవితినాడు రైతులు మొదలైన వారు పనిముట్లను ఉపయోగించరాదు. ఇళ్ళల్లో కూరగాయల్ని కోసేందుకు సైతం కత్తిపీటలు వంటివి ఉపయోగించకూడదనేది శాస్త్రం చెబుతోంది. మంగళవారం - చవితి కలిగినది మహా అలభ్యయోగంగా చెప్పబడుతోంది. ఈ రోజున చేసిన ఏ పుణ్యకార్యమైనా అక్షయఫలతాలను కలుగజేస్తుందనేది శాస్త్ర వచనం.
కార్తిక శుద్ధ చవితి - నాగుల చవితి
కార్తీకమాసంలో వచ్చే చతుర్థి తిథిని నాగులచవితిగా జరుపుకోవడం ఆనవాయితీ వస్తోంది. ఆ రోజు నాగులను పూజించడం వంటివి చేస్తారు. పాములను ఇంటికి తెచ్చుకోవడము అన్న విషయము సాధ్యము కాదు కనక ఆ రోజున పాములు ఉన్నచోటుకే వెళ్ళి పూజలు చేయడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. సాధారణముగా నాగుల చవితిని అన్ని వర్ణముల వారు చేస్తారు. అందరు చక్కగా తలస్నానము చేసి పుట్టకు వెళ్ళి పాము తినే పదార్థములను పుట్టలో ఆవుపాలతో పాటు ఎవరి ఇంటి సంప్రదాయాలను అనుసరించి చలిమిడివి వంటి వేస్తారు. కొంతమంది గుడ్డు కూడా వేస్తారు. పుట్టచుట్టూ తిరిగి పిల్లా పాపలతో ప్రదక్షిణముగా నమస్కారము చేసి ఇంటికి వచ్చేస్తారు. పాముని పూజ చేసేటప్పుడు నాగ పామును దేవతగా భావన చేసి పుట్ట దగ్గర నిలబడి మొక్కుకోవడం ఆనవాయితీ.
నాగదేవత సంతాన కారకుడు అయిన సుబ్రహ్మణ్యుడు. అందుకే పురుష వీర్యములో ఉండే సంతానోత్పత్తి కారక కణములు సర్పరూపములో తిరుగుతూ ఉంటాయని పెద్దలు చెబుతూ ఉంటారు. సుబ్రహ్మణ్యుని యొక్క నామములలో ‘వంశవృద్ధి కారకాయ నమః’ అని ఒక నామము. ఆయన సంతాన కారకుడై వంశమును నిలపెడతాడనేది ప్రతీతి. ఆ కారణము చేత పాముని సుబ్రహ్మణ్యునిగా భావన చేసి పుట్ట దగ్గరకు వెళ్ళి పాలు పోస్తారు.
సర్పాలు పితృ దేవతలకు సంకేతం. వారి అనుగ్రహం ఉంటే ఏ ఇబ్బందులు కలుగవట... జీవితంలో ఉన్నత శిఖరాలు అందుకుంటారు.
నాగుల చవితి సందర్భంగా అపురూపమైన సర్ప గాయత్రి.... ఓం మహా సర్పాయ విద్మహే బహు రక్షాయ ధీమహి
తన్నో పితృ ప్రచోదయాత్ || అని శ్లోకాన్ని పఠించాలి.
అలాగే నిత్యం పఠించవలసిన సర్పశ్లోకం
అనంతం వాసుకిమ్ శేషం పద్మనాభంచ కంబళం |
శంఖపాలం ధృతరాష్ట్రం తక్షకమ్ కాళీయం తథా ||
ఏతాని నవనామాని నాగానాంచ మహాత్మనాం |
సాయంకాలే పఠేనిత్యం ప్రాతఃకాలే విశేషతః ||
తస్య విషభయం నాస్తి సర్వత్రవిజయీ భవేత్ ||
ఈ శ్లోకాన్ని నిత్యం సాయంకాలంలో పఠించాలి. ప్రాతఃకాలంలో పఠించడం వలన మంచి జరగుతుంది. ఈ శ్లోకాన్ని నిత్యం పఠించేవారికి విషభయం ఉండదని శాస్త్రం చెబుతున్న మాట. అన్నింటా విజయమే లభిస్తుందనేది మన శాస్త్రాలు చెబుతున్న మాట.
Disclaimer: మేము ప్రస్తావించబడిన నాగుల చవితి సహా కార్తీక మాసానికి సంబంధించిన అంశాలు.. హిందూ ధర్మ శాస్త్ర గ్రంథాలు.. పీఠాధిపతులు, పండితులు చెప్పిన దాన్నే మేము ప్రస్తావించి ఇచ్చాము. జీ న్యూస్ దీనిని ధృవీకరించడం లేదు.
