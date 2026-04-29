Narasimha Jayanti 2026: సకల శుభాలు ప్రసాదించే నరసింహ జయంతి.. రేపు ఈ పనులు చేస్తే జీవితంలో గొప్ప అదృష్ట యోగాలు.!

Narasimha Jayanti 2026 date tradition puja rituals: హిందు సంప్రదాయంలో నరసింహజయంతిని ఎంతో భక్తి భావనలతో జరుపుకుంటారు. ముఖ్యంగా వైశాఖ మాసంలో ప్రతి ఏటా నరసింహజయంతిని జరుపుకుంటారు. దేవతల్ని, రుషులు, భూమికి కంటకంగా మారిన హిరణ్యకశివుడ్నిచంపడానికి శ్రీ మహా విష్ణువు నర సింహా రూపాలలో అవతరించారు. స్తంభం నుంచి ఉద్బవించి హిరణ్యకశివుడి కడుపునుతన పదునైన గోర్లతో చీల్చి ప్రహ్లదుడ్ని అనుగ్రహించారు. ఆతర్వాత స్వామి ఉగ్రరూపం శాంతించడం కోసం ప్రహ్లదుడ్ని స్వామివారిని పలు విధాలుగా స్తుతించి స్వామి వారి అనుగ్రహంను పొందాడు.నరసింహ జయంతిని చాలా మంది పండగలా జరుపుకుంటారు. ప్రతి ఏటా వైశాఖ మాసంలో నర్సింహ జయంతిని నిర్వహిస్తారు. మనం ఈసారి గురువారం ఏప్రిల్ 30 న నరసింహ జయంతిని జరుపుకుంటాం.
ఈ రోజు ముఖ్యంగా శ్రీ విష్ణువు అనుగ్రహం కోసం ప్రత్యేకంగా పూజలు నిర్వహిస్తారు. నరసింహుడికిబెల్లం , పానకం నైవేద్యంగా పెడతారు.బెల్లం, నాన బెట్టిన పెసర పప్పును నైవేద్యంగా పెడతారు. నరసింహ స్వామిని పూజించుకుంటే గ్రహా దోషాలు, అన్ని రకాలు సమస్యలు దూరమౌతాయి. నరసింహ జయంతి నేపథ్యంలో ప్రతి రోజు పూజలు నిర్వహించుకొవాలి. నరసింహ జయంతి రోజున చాలామంది తమ ఇళ్లలో సత్యనారాయణ వ్రతాలు ఆచరిస్తారు.
అంతేకాకుండా వేద బ్రాహ్మణుడ్ని ఇంటికి పిలిచి కాళ్లు కడిగి అతని చేతిలో మామిడి పండ్లను సమర్పించుకుంటారు. అంతే కాకుండా నరసింహుడి అనుగ్రహం కోసం ప్రత్యేకంగా పూజలు నిర్వహిస్తారు.. స్వామివారి కోసం నెయ్యితో దీపారాదన, అశ్వత్థ చెట్టు కింద నల్ల చీమలకు చక్కెర, బెల్లంను సమర్పించుకుంటారు.
ఈ విధంగా భక్తి శ్రద్దలతో ఆచరిస్తే స్వామి వారి అనుగ్రహం సిద్దిస్తుంది. నరసింహ స్వామి వారిని కొలుచుకుంటే రుణ బాధలు తొలగుతాయి. ఖచ్చితంగా తులసీ దళాలతో శ్రీ మహా విష్ణువును పూజించుకొవాలి. అంతే కాకుండా శక్తికొలది విష్ణు సహాస్రానామాపారాయణం, అష్టాష్టరీ మంత్రంను పఠించాలి.ఈ విధంగా భక్తితో కొలుచుకుంటే అన్ని రకాల సమస్యలు పోయి,గొప్ప శుభయోగాలు కల్గుతాయని పండితులు చెప్తున్నారు.
