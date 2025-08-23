English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Nava Panchama Raja Yoga Effect On Zodiac: ఆగస్టు 26వ తేదీన చాలా శక్తివంతమైన నవపంచని రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. దీని ప్రభావం కొన్ని రాశుల వారిపై పడి.. జీవితంలో అద్భుతమైన మార్పులు సంభవించబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఆర్థికంగా చాలా వరకు బలపడబోతున్నారు. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Aug 23, 2025, 09:43 AM IST

Nava Panchama Raja Yoga: మరో 3 రోజుల్లో నవ పంచమి రాజయోగం.. ఈ రాశుల వారికి పండగే.. ఇక వీరికి డబ్బే డబ్బు..

Nava Panchama Raja Yoga Effect On Zodiac Telugu: ఈ ఏడాదిలోని ఆగస్టు చివరివారం చాలా ప్రత్యేకమైన భావించవచ్చు. ఎందుకంటే ఆగస్టు 26న ఎంతో శక్తివంతమైన లక్ష్మీనారాయణ రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. అలాగే శని గ్రహంతో పాటు శుక్రుడు ఒకదానికొకటి 120 డిగ్రీల దూరంలో ఉండబోతున్నాయి. దీని కారణంగా కూడా ఎంతో శక్తివంతమైన నవ పంచమి రాజయోగం ఏర్పడబోతోంది. ఇది కూడా ఆగస్టు 26నే జరగబోతోంది. ఆగస్టు 26 మంగళవారం రోజు శని, శుక్ర గ్రహాల మధ్య ప్రత్యేకమైన సంబంధం ఏర్పడబోతోంది. దీనివల్లే ఎంతో శక్తివంతమైన రాజయోగం ఏర్పడుతుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ఈ రాజీవ్గం కారణంగా మిధున రాశి తో పాటు మీన మరికొన్ని రాశుల వారికి అదృష్టాన్ని తెచ్చి పెట్టబోతోందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో కొన్ని రాశులు అద్భుతమైన లాభాలు పొందగలుగుతారు. ఈ నవ పంచమి రాజయోగం కారణంగా విశేషమైన ప్రయోజనాలు పొందబోయే రాశులేవో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

మీన రాశి 
నవ పంచమి రాజయోగం కారణంగా మీనరాశి వారికి కూడా చాలా మేలు జరుగుతుంది. ఎందుకంటే శని మీనరాశిలో ఉన్నప్పుడే ఈ శక్తివంతమైన రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. దీనికి ఆధారంగా ఈ రాశి వారికి కెరీర్ పరంగా చాలా బాగుండబోతోంది. అలాగే వ్యాపారాలు చాలావరకు లాభసాటిగా మారతాయి. ఈ సమయంలో మంచి ఫలితాలు పొందుతారని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా విద్యార్థులు చదువుపై శ్రద్ధ చూపడం వల్ల ఈ సమయంలో గొప్ప గొప్ప ఫలితాలు పొందుతారు. వీరి ఆరోగ్యం కూడా చాలా వరకు మెరుగుపడే అవకాశాలు ఉన్నాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.

మిథున రాశి 
మిథున రాశి వారికి ఈ శక్తివంతమైన నవ పంచమి రాజయోగం వల్ల జీవితంపై సానుకూలమైన ప్రభావం పడుతుంది. దీంతో వీరు ఆర్థికంగా చాలా వరకు లాభాలు పొందుతారు. వృత్తి జీవితం కూడా మెరుగుపడే అవకాశాలున్నాయి. చాలాకాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులు కూడా పూర్తవుతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా ఈ సమయంలో అనేక కోరికలు నెరవేరే అవకాశాలున్నాయి. ముఖ్యంగా వీరు భూమి లేదా ఇల్లుకు సంబంధించిన విషయాల్లో అద్భుతమైన పురోగతి పొందుతారు. ఇక ఆర్థికంగా కూడా బాగా స్థిరపడి.. భారీ మొత్తంలో సంపాదన పొందుతారు. బంధువులతో సంబంధాలు మరింత మెరుగుపడతాయి.

కర్కాటక రాశి 
కర్కాటక రాశి వారికి ఈ శక్తివంతమైన రాజయోగ ప్రభావం చాలా లాభదాయకంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వీరికి జీవితంలో అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అలాగే మంచి మంచి అవకాశాలు కూడా లభిస్తాయి. వీరు విలాసవంతమైన జీవితాన్ని కూడా గడపగలుగుతారు. అంతేకాకుండా విదేశీ ప్రయాణాలు చేసే గొప్ప అవకాశాలు కూడా లభిస్తాయి. ఈ సమయంలో వీరు కొన్ని శుభవార్తలు వినడమే కాకుండా ప్రయాణాలు చేసి అద్భుతమైన విజయాలు సాధిస్తారు. అంతేకాకుండా తోబుట్టులతో సంబంధాలు చాలావరకు మెరుగుపడే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఈ సమయంలో అవసరమైన చర్చలకు దూరంగా ఉండడం మేలని జ్యోతిష్యులు సూచిస్తున్నారు.

Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్‌ అవుతారు!

