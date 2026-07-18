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నవ పంచమ రాజయోగం: ఈ 4 రాశులకు తిరుగులేని అదృష్టం.. ఇంట్లో కనకవర్షమే!

Nava Panchama Raja yogam 2026: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహాలు నిరంతరం ఒక రాశి నుంచి మరొక రాశిలోకి సంచరిస్తూ ఉంటాయి. ఇలా సంచరించడం వలన కొన్ని యోగాలు ఏర్పడుతుంటాయి. అలాంటి యోగాల్లో నవ పంచమ రాజయోగం ఒకటి.  ఈ రాజయోగం వలన కొన్ని రాశులకు అద్భుతమైన అవకాశాలు రాబోతున్నట్టు గ్రహ గతులు చెబుతున్నాయి. ఇంతకీ నవ పంచమ రాజయోగం వలన ఏయో రాశులకు అదృష్ణం వరించబోతుందో చూద్దాం.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 18, 2026, 11:56 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 11:56 AM IST
నవ పంచమ రాజయోగం: ఈ 4 రాశులకు తిరుగులేని అదృష్టం.. ఇంట్లో కనకవర్షమే!
Image Credit: Astrology (File Photo/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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నవ పంచమ రాజయోగం: ఈ 4 రాశులకు తిరుగులేని అదృష్టం.. ఇంట్లో కనకవర్షమే!
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