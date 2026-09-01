/ గ్రహ మండలంలో అరుదైన నవ పంచమ యోగం.. ఈ 3 రాశుల వారికి ఇంట్లో ధనలక్ష్మీ తాండవమే..

Nava Panchama Raja Yogam 2026: సెప్టెంబర్ 1న గురు, శని గ్రహాలు నవ పంచమ దృష్టి యోగాన్ని ఏర్పరుస్తున్నాయి. బుధ, కుజులు లాభ దృష్టి యోగాన్ని ఏర్పరుస్తున్నారు. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, ఈ శుభ యోగాల ఏర్పాటు మూడు రాశుల వారికి చాలా ఆనందదాయకంగా ఉండబోతుంది. ఆ అదృష్ట రాశులు ఏవో తెలుసుకుందాం..
కర్కాటక రాశి: ఈ రోజు గురు గ్రహం మీ రాశిలో ఉండి, శనితో కలిసి నవ పంచమ యోగాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. ఈ కలయిక మీకు చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఇది మీరు పెండింగ్లో ఉన్న పనులను త్వరగా పూర్తి చేస్తుంది. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారు పురోగతిని చూస్తారు. మీకు పనిలో ముఖ్యమైన బాధ్యతలు అప్పగించవచ్చు. మీ పై అధికారుల నుండి మీకు పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. ఉద్యోగం మారడానికి సమయం అనుకూలంగా ఉంటుంది. వ్యాపారంలో మంచి లాభాలు వస్తాయని కూడా సూచనలు ఉన్నాయి. మొత్తం మీద, సెప్టెంబర్ ప్రారంభం మీకు అద్భుతంగా ఉండబోతుంది.
మీన రాశి.. : మీన రాశి వారు ప్రస్తుతం ఏల్నాటి శని ప్రభావం ఉంటుంది. కానీ సెప్టెంబర్ ప్రారంభం మీకు మంచిగా ఉంటుంది. మీరు విద్య కెరీర్లో విజయం సాధిస్తారు. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి గతంలో కంటే బలంగా ఉండబోతుంది. మీరు మేధోపరమైన రంగాలలో విజయం సాధిస్తారు. నిరుద్యోగ యువతకు ఉద్యోగాలు లభించే సూచనలున్నాయి. పాత పెట్టుబడులపై మీకు మంచి రాబడి లభించవచ్చు. విద్యార్థులు తమ చదువులలో పూర్తిగా నిమగ్నమవుతారు. వ్యాపారవేత్తలు ఒక ముఖ్యమైన ఒప్పందాన్ని ఖరారు చేసుకుంటారు.
తులా రాశి: సెప్టెంబర్ 1న ఏర్పడిన శుభ యోగాలు తులారాశి వారికి చాలా సానుకూలంగా ఉండోతుంది. గ్రహ స్థానాలు మీకు అనుకూలంగా ఉంటాయి. మీరు మీ కెరీర్లో విజయం సాధిస్తారు. మీ కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. మీరు ఉద్యోగం మారాలని ఆలోచిస్తుంటే, సమయం అనుకూలంగా ఉంటుంది. పదోన్నతికి అవకాశాలున్నాయి. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి గతంలో కంటే మెరుగ్గా ఉండనుంది. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు ఏర్పడతాయి.
Disclaimer (గమనిక): ఈ సమాచారం జ్యోతిష్కులు, పంచాంగాలు, నమ్మకాలు లేదా మత గ్రంథాలు, అది వ్యక్తిగత జాతకం ఆధారంగా మారుతూ ఉంటుంది. ఇది వివిధ మాధ్యమాల నుండి సేకరించి ఇవ్వబడింది. జీ న్యూస్ దీనిని ధృవీకరించడం లేదు.
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