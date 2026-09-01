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గ్రహ మండలంలో అరుదైన నవ పంచమ యోగం.. ఈ 3 రాశుల వారికి ఇంట్లో ధనలక్ష్మీ తాండవమే..

నవ పంచమ యోగం: సెప్టెంబర్ నెల ప్రారంభంలో రెండు అత్యంత శుభప్రదమైన యోగాలు ఏర్పడతాయి. నవపంచమ యోగం,  లాభ దృష్టి యోగం. గురు, శని గ్రహాలు ఒకదానికొకటి ఐదవ, తొమ్మిదవ స్థానాలలో ఉండటం ద్వారా నవపంచమ యోగాన్ని ఏర్పరుస్తాయి. బుధ, కుజుల మధ్య లాభ దృష్టి యోగం ఏర్పడుతుంది. సెప్టెంబర్ 1న ఈ రెండు గ్రహాలు 60 డిగ్రీల దూరంలో ఉండటం వల్ల ఈ శుభ యోగం ఏర్పడుతుంది. ఈ రెండు యోగాల వల్ల ఏ రాశుల వారు ఎక్కువగా ప్రయోజనం పొందుతారో తెలుసుకోండి.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 01, 2026, 11:11 AM IST|Updated: Sep 01, 2026, 11:11 AM IST
గ్రహ మండలంలో అరుదైన నవ పంచమ యోగం.. ఈ 3 రాశుల వారికి ఇంట్లో ధనలక్ష్మీ తాండవమే..
Image Credit: Nava Panchama Raja Yogam (ZEE File Pic/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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