/Navpanchama raj yoga: అదృష్టం అంటే వీరిదే.. నవ పంచమ రాజయోగంతో ఈ రాశులకు సొంతింటి కల సాకారం, ఇంట్లో పెళ్లి బాజాలు.!. మీరున్నారా..?

Navpancham raj yog effect in adhik maas lucky zodiac sings: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం నవపంచ రాజయోగంను చాలా శక్తివంతమైందని చెబుతుంటారు. దేవగురువుతో బృహస్పతి గ్రహం, చంద్రగ్రహం, బుధ గ్రహం కలయికతో ఈ నవపంచమ రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. ఈ సారి నవపంచమ రాజయోగం జూన్ 11న గురువారం ఏర్పడుతుంది. దీని ప్రభావం ద్వాదశ రాశులపై ఉండనుంది. దీంతో కొన్ని రాశుల జీవితాల్లో అనుకొని విధంగా మార్పులు సంభవిస్తాయి. ముఖ్యంగా ఈ యోగంలో ఏది పట్టుకున్న అది బంగారం అవుతుందని చెప్తారు. నవపంచమ రాజయోగం ప్రభావం అనేది చేస్తున్న ఉద్యోగం, వ్యాపారంలోను ఉన్నత స్థితికి తీసుకుని వెళ్తుంది.
మేషం రాశి.. వీరికి ఉద్యోగం , వ్యాపారంలో కలిసి వస్తుంది. కొన్ని నెలలుగా మీరు పడుతున్న చికాకులు దూరమై మంచి శుభయోగాలు కల్గుతాయి. భారీగాధనలాభాలు కన్పిస్తున్నాయి. లాటరీలు తగులుతాయి. పెళ్లియోగం కన్పిస్తుంది.
కన్య.. ఈ రాశివారికి నవపంచమ రాజయోగం ప్రభావం వల్ల ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్లతో పాటు విదేశాలవకు వెళ్లాలనుకునే వారి కోరికలు నెరవేరుతాయి. సంతానం విషయంలో శుభవార్తలు వింటారు. కోర్టు కేసుల్లో విజయాలు సాధిస్తారు.సంఘంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి.
తుల.. ఈ రాశుల వారికి నవపంచమ రాజయోగం వల్ల రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో రాణిస్తారు. చాలా ఏళ్ల నుంచి కుదరని పెళ్లి సంబంధాలు ఇప్పుడు కుదురుతాయి. సర్కారు కొలువులు వచ్చే చాన్స్ లు ఉన్నాయి. కష్టపడి ప్రిపేర్ అవుతున్న ఈ రాశుల వారికి మంచి గుడ్ న్యూస్ అందుతుంది.
కుంభం.. ఈ రాశుల వారికి సంఘంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. రాజకీయాలలో రాణిస్తారు. సోదరులు, మిత్రులలో సరదాగా గడుపుతారు. విందులు , వినోదాల్లో పాల్గొంటారు. దూర ప్రాంతాలకు ప్రయాణాలు చేస్తారు. సొంతింటి కల సాకారం అవుతుంది.
( గమనిక - ఈ కథనం నమ్మకం, విశ్వాసాలపై ఆధార పడి ఉంటుంది. జీ తెలుగు మీడియా దీనికి బాధ్యత వహించదు..)
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి