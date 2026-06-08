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Navpanchama raj yoga: అదృష్టం అంటే వీరిదే.. నవ పంచమ రాజయోగంతో ఈ రాశులకు సొంతింటి కల సాకారం, ఇంట్లో పెళ్లి బాజాలు.!. మీరున్నారా..?

Adhik mass Navpacham raj yog effect: అధిక మాసంలో వచ్చే నవపంచమ రాజయోగం అత్యంత శక్తివంతమైందని జ్యోతిష్య పండితులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఈసారి నవపంచమ రాజయోగ ప్రభావం వల్ల కొన్ని రాశులకు  అనుకొని విధంగా ధనలాభాలు కల్గుతాయి.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 08, 2026, 07:19 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 07:42 PM IST
Navpanchama raj yoga: అదృష్టం అంటే వీరిదే.. నవ పంచమ రాజయోగంతో ఈ రాశులకు సొంతింటి కల సాకారం, ఇంట్లో పెళ్లి బాజాలు.!. మీరున్నారా..?
Image Credit: astrology(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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