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ఆగస్టు 7న నవపంచమ యోగం ఎఫెక్ట్‌.. ఈ 4 రాశుల జాతకం మారబోతోంది.. ఇక కోట్లలో ధన లాభం!

Navpancham Drishti Yoga Effect: ఆగస్టు 7వ తేదిన నవపంచమ దృష్టి యోగం ఏర్పడబోతోంది. దీని కారణంగా ఈ కింది రాశులవారికి దిమ్మతిరిగే ధన లాభాలు కలుగుతాయి. ఆర్థికంగా ఉన్న సమస్యలు కూడా పూర్తిగా తొలగిపోతాయి..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 24, 2026, 03:08 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 03:08 PM IST
ఆగస్టు 7న నవపంచమ యోగం ఎఫెక్ట్‌.. ఈ 4 రాశుల జాతకం మారబోతోంది.. ఇక కోట్లలో ధన లాభం!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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ఆగస్టు 7న నవపంచమ యోగం ఎఫెక్ట్‌.. ఈ 4 రాశుల జాతకం మారబోతోంది.. ఇక కోట్లలో ధన లాభం!
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