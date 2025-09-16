English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Dasara 2025: దసరా నవరాత్రులు స్టార్ట్..తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఈ ఆలయాలు ఫేమస్!

Navratri 2025 Hindu Temple: మరికొద్ది రోజుల్లో దేవి నవరాత్రులు ప్రారంభం కానున్నాయి. ఈ సందర్భంగా దుర్గమ్మకు చెందిన కొన్ని దేవాలయాల గురించి వాటి విశిష్టత గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Sep 16, 2025, 05:44 PM IST

Trending Photos

Old Rs.5 Notes: పాత రూ.5 నోటుకు లక్ష రూపాయలు.. ఇప్పుడే ఇలా పొందండి..
6
5 Rs Note Price
Old Rs.5 Notes: పాత రూ.5 నోటుకు లక్ష రూపాయలు.. ఇప్పుడే ఇలా పొందండి..
Tomorrow Holiday: రేపు అన్నీ కళాశాలలకు బంద్.. పిల్లలకు మూడు రోజుల సెలవు.. కారణం ఏమిటంటే..?
5
Tomorrow Holiday
Tomorrow Holiday: రేపు అన్నీ కళాశాలలకు బంద్.. పిల్లలకు మూడు రోజుల సెలవు.. కారణం ఏమిటంటే..?
Prabhas Marriage: అనుష్కకు నాకు పెళ్లి జరగాల్సిందే.. ప్రభాస్ షాకింగ్ స్టేట్‌మెంట్..!!
6
Prabhas
Prabhas Marriage: అనుష్కకు నాకు పెళ్లి జరగాల్సిందే.. ప్రభాస్ షాకింగ్ స్టేట్‌మెంట్..!!
Gold Rate: తొందరపడకండి.. తులం బంగారం రూ. 25వేలు తగ్గుతుంది..? కారణాలివే..!!
6
gold price
Gold Rate: తొందరపడకండి.. తులం బంగారం రూ. 25వేలు తగ్గుతుంది..? కారణాలివే..!!
Dasara 2025: దసరా నవరాత్రులు స్టార్ట్..తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఈ ఆలయాలు ఫేమస్!

Navratri 2025 Hindu Temple: నవరాత్రుల సందర్భంగా తొమ్మిది పవిత్ర రోజులలో తొమ్మిది అవతారలతో అమ్మవారిని పూజిస్తాము. అయితే చాలా మంది ఇంట్లోనే అమ్మవారిని అలంకరిస్తూ పూజలు చేస్తుంటారు. మరికొందరు అయితే అమ్మవారి అలంకరణ ఆధారంగా ఆయా అవతారాలకు సంబంధించిన ఆలయాలను సందర్శిస్తుంటారు. అలా నవరాత్రులకు ప్రసిద్ధి చెందిన అమ్మవారి ఆలయాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

Add Zee News as a Preferred Source

నవరాత్రి ఉత్సవాల సందర్భంగా తెలుగు రాష్ట్రాలలో దర్శించుకోవడానికి ప్రసిద్ధి చెందిన అమ్మవారి ఆలయాలు చాలా ఉన్నాయి. వాటిలో కొన్ని ప్రముఖ ఆలయాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో అమ్మవారి ఆలయాలు.. 

విజయవాడ శ్రీ కనకదుర్గమ్మ ఆలయం: 
ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని విజయవాడ జిల్లాలోని కృష్ణా నది ఒడ్డున ఇంద్రకీలాద్రి పర్వతంపై వెలసింది శ్రీ కనకదుర్గ అమ్మవారు. ఈ ఆలయం తెలుగు రాష్ట్రాలలో అత్యంత ప్రముఖమైన దుర్గాదేవి ఆలయం. దేవి నవరాత్రి ఉత్సవ వేడుకలు ఇక్కడ ఘనంగా జరుగుతాయి. ఈ 9 రోజుల పాటు కనకదుర్గ అమ్మవారు రోజుకు ఒక అలాంకారంలో భక్తులకు దర్శనమిస్తారు. 

శ్రీశైలంలో శ్రీ భ్రమరాంబికా దేవి ఆలయం: 
శ్రీశైల శైవ క్షేత్రంలోని మల్లికార్జున స్వామి దేవాలయంతో పాటుగా ఇక్కడ భ్రమరాంబ దేవి దర్శనమిస్తారు. ఈ దేవాలయంలో అష్టాదశ శక్తిపీఠాల్లో ఒక శక్తి పీఠం ఇక్కడ కలదు. దసరా ఉత్సవాలను ఇక్కడ కూడా ఘనంగా నిర్వహిస్తారు. 

శ్రీకాళహస్తిలో శ్రీ జ్ఞానప్రసూనాంబ అమ్మవారి ఆలయం: 
శ్రీకాళహస్తిలోని శైవ క్షేత్రంలోని శ్రీకాళహస్తీశ్వర స్వామివారితో పాటు అమ్మవారు జ్ఞానప్రసూనాంబగా కొలువై ఉన్నారు. ఇక్కడ కూడా నవరాత్రి ఉత్సవాలు అంగరంగవైభవంగా జరుగుతాయి.

తెలంగాణలో అమ్మవారి ఆలయాలు..

బాసరలోని శ్రీ జ్ఞాన సరస్వతి ఆలయం: 
ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్..ఇప్పటి నిర్మల్ జిల్లాలోని బాసరలో గోదావరి నది ఒడ్డున శ్రీ జ్ఞాన సరస్వతి అమ్మవారు వెలసింది. దేవి నవత్రుల ఉత్సవాల సందర్భంగా సరస్వతి అమ్మవారు వివిధ రూపాల్లో భక్తులకు దర్శనమిస్తారు. మూల నక్షత్రం రోజున ఇక్కడి సరస్వతి అమ్మవారి దేవాలయంలో చిన్నపిల్లలకు అక్షరాభ్యాసం కోసం భక్తుల తాకిడి ఎక్కువగా ఉంటుంది. 

మెదక్‌లోని ఏడుపాయల వన దుర్గ భవానీ ఆలయం:  
మెదక్‌లోని దట్టమైన అడవి ప్రాంతంలో ఉన్న ఈ ఆలయంలో వనదుర్గ మాత వెలసి ఉన్నారు. నవరాత్రి ఉత్సవాల్లో 9 రోజుల పాటు వివిధ అలంకారాల్లో అమ్మవారు దర్శనమిస్తారు. 

జగిత్యాలలోని మైతాపూర్ కనక దుర్గ దేవి ఆలయం: 
తెలంగాణలోని జగిత్యాల జిల్లాలో ఓ పర్వతంపై కొలువుదీరిన ఆలయం ఇది. శ్రీ కనకదుర్గమ్మకు విజయవాడలోని ఆలయం తర్వాత ఇక్కడ ప్రసిద్ధికెక్కింది. దసరా ఉత్సవాలను ఈ ఆలయంలో ఎంతో వైభవంగా నిర్వహిస్తారు. 

యాదాద్రిలోని యాదగిరిగుట్ట రామలింగేశ్వర స్వామి ఆలయం: యాదాద్రిలోని శ్రీలక్ష్మీనరసింహస్వామి ఆలయానికి  అనుబంధంగా అతిదగ్గరలో ఉన్న శివాలయంలో దసరా నవరాత్రులు వెభవంగా జరుపుతారు. 

వేములవాడ రాజరాజేశ్వరీ దేవి ఆలయం: 
శ్రీశ్రీశ్రీ రాజరాజేశ్వరీ అమ్మవారు కొలువై ఉన్న ఈ ఆలయంలో నవరాత్రి ఉత్సవాల్లో రోజుకో అవతారంలో భక్తులకు దర్శనమిస్తారు.

ఇరు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ఈ దేవాలయాలు ఎంతో ప్రసిద్ధి గాంచాయి. ఇవే కాకుండా మన ఊర్లలోని గ్రామదేవతల వద్ద కూడా దసరా నవరాత్రి ఉత్సవాలను ఘనంగా నిర్వహిస్తారు. భక్తులు వారి ఆసక్తిని బట్టి ఆయా దేవాలయాలను దర్శించి అమ్మవారి కృపకు పాత్రులు అవ్వండి. 

Also Read: OG Advance Booking: ప్రపంచాన్ని ఊపేస్తున్న పవన్‌కల్యాణ్ OG మానియా..ఆస్ట్రేలియాలో 2 నిమిషాల్లే టికెట్లు లేపేశారు!

Also Read: School Holidays: స్కూళ్లకు సెలవులు..9 రోజులు నాన్‌స్టాప్ హాలీడేస్..ఫుల్ ఎంజాయ్!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

 

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Dasara 2025Navratri TemplesNavratri 2025 Hindu TempleNavratri 2025Maa Durga temples in Delhi

Trending News