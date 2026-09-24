/అక్టోబర్ 31 వరకు నీచభంగ రాజయోగం.. ఈ 3 రాశులకు బంపర్ లాభాలు!

Neecha Bhanga Raj Yoga Effect On Zodiac Telugu: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహాలు రాశుల మార్పులకు చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. కొన్ని గ్రహాలు వాటి బలహీనమైన రాశుల్లోకి సంచారం చేయడం వల్ల నీచ యోగాలు ఏర్పడతాయి. వీటికి కూడా చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాధాన్యత ఉంటుందని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు తంజావురి నాగరాజు శర్మ తెలిపారు. అయితే, కొన్ని గ్రహాల ప్రత్యేకమైన కలయిక కారణాల వల్ల మోస్ట్ పవర్ఫుల్ నీచభంగ రాజయోగం ఏర్పడిందని అయిన అన్నారు.
కుజుడు సెప్టెంబర్ 18న కర్కాటక రాశిలోకి సంచారం చేశాడు.. కర్కాటక రాశి కుజుడికి బలహీన రాశిగా జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు భావిస్తారు. అయితే, కుజుడు నవంబర్ 12 వరకు అదే రాశిలో సంచార దశలో ఉండబోతున్నాడు.. ఇదిలా ఉంటే అక్టోబర్ 31వ తేదిన గురు గ్రహం కూడా కుజ గ్రహంతో కర్కాటక రాశిలోకి కలయిక జరుపుతుంది. దీని కారణంగా గురు గ్రహం కొంత వరకు బలహీనంగా మరే అవకాశాలు ఉన్నాయి. దీని కారణంగా ఈ నీచ యోగం ఏర్పడుతుందని నాగరాజు శర్మ తెలిపారు. ఈ యోగం కారణంగా కొన్ని రాశులవారికి మంచి జరిగితే మరికొన్ని రాశులవారికి ఊహించని స్థాయిలో సమస్యలు వస్తాయి.
వృషభ రాశి
వృషభ రాశివారికి జ్యోతిష్య శాస్త్రం పరంగా.. కుజుడి ప్రభావంతో విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. వీరికి వైవాహిక జీవితంలో మంచి మంచి అవకాశాలు కూడా వచ్చే ఛాన్స్లు కనిపిస్తున్నాయని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు నాగరాజు శర్మ తెలిపారు. అంతేకాకుండా వీరికి వ్యాపారంలో కొత్త కొత్త పరిచయాలు కూడా సులభంగా ఏర్పడతాయి. దీని కారణంగా వారు భారీ మొత్తంలో ఆదాయ వనరులు కూడా పొందుతారు. ఉద్యోగంలో మంచి పదోన్నతులు సొంతం చేసుకుంటారు. ముఖ్యంగా ఉద్యోగాలు చేసేవారు తప్పకుండా వేరే ప్రదేశాలకు బదీలు కూడా చేసే ఛాన్స్లు ఉన్నాయి. మొదట్లో ఇష్టం లేకపోయిన బంపర్ లాభాలు పొందుతారని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. విదేశాల్లో పనులు చేయాలనుకునేవారికి ఈ సమయం ఎంతో లాభదాయకంగా ఉంటుంది. కోపాన్ని కూడా అద్భుతంగా కంట్రోల్ చేసుకుంటారు.
కన్యారాశి
కన్యారాశి వారికి నీచభంగ రాజయోగం ఎంతో ప్రత్యేకంగా ఉంటుందని.. దీని కారణంగా వీరికి కోరికలన్నీ సులభంగా నెరవేరుతాయని జ్యోతిష్యులు నాగరాజు శర్మ తెలిపారు. వీరికి కొత్త ఆదాయ మార్గాలు రావడమే కాకుండా నిలిచిపోయిన డబ్బులు కూడా సులభంగా తిరిగి పొందే ఛాన్స్లు కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా వ్యాపారాలు చేసేవారు ఈ సమయంలో భారీ మొత్తంలో వస్తువులు కొనుగోలు చేసే ఛాన్స్లు కూడా ఉన్నాయి. అలాగే అద్భుతమై ఆర్డర్లు కూడా పొందుతారు. వ్యాపారాలు చేసేవారికి బంపర్ ప్రయోజనాలు చేకూరుతాయి. అంతేకాకుండా పాత స్నేహితుల సపోర్ట్తో కొన్ని రకాల కోరికలు కూడా సులభంగా నెరవేర్చుకునే ఛాన్స్లు కనిపిస్తున్నాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.
ధనుస్సు రాశి
కుజుడి అనుగ్రహం వల్ల ధనుస్సు రాశివారికి కూడా బోలెడు లాభాలు చేకూరే అవకాశాలు ఉన్నాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఉన్నత విద్య కోసం విదేశాలకు వెళ్లాలనుకునేవారి కోరికలు కూడా సులభంగా నెరవేరుతాయి. విదేశాల్లో చదువు కోవాలని ప్లాన్ చేస్తున్నవారు మంచి శుభవార్తలు వింటారు. అంతేకాకుండా రహస్య విషయాలు ఇతరులతో పంచుకోకుండా ఉండడం చాలా మంచిది. ధనుస్సు రాశివారు తప్పకుండా కొన్ని విషయాల్లో జాగ్రత్త పాటించాల్సి ఉంటుంది. తొందరపడి పెద్ద పెద్ద నిర్ణయాలు తీసుకోవడం వల్ల అనేక రకాల సమస్యల బారినపడే ఛాన్స్లు ఉన్నాయి. కాబట్టి ఈ సయంలో తప్పకుండా ఎన్నో రకాల జాగ్రత్తలు పాటించాల్సి ఉంటుంది.
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