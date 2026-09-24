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అక్టోబర్ 31 వరకు నీచభంగ రాజయోగం.. ఈ 3 రాశులకు బంపర్ లాభాలు!

Neecha Bhanga Raj Yoga Effect On Zodiac: జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు నాగరాజు శర్మ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం..  అక్టోబర్‌ 31వ తేది వరకు నీచ యోగ ప్రభావం కొనసాగుతుందని.. ఈ సమయంలో కొన్ని రాశులవారికి బంపర్‌ లాభాలు కలుగుతాయి. ఆర్థికంగా వస్తున్న సమస్యలు కూడా పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. అయితే, ఈ సమయంలో ఏయే రాశులవారికి ఎలా ఉంటుందో తెలపండి..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Sep 24, 2026, 09:58 AM IST|Updated: Sep 24, 2026, 09:58 AM IST
అక్టోబర్ 31 వరకు నీచభంగ రాజయోగం.. ఈ 3 రాశులకు బంపర్ లాభాలు!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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అక్టోబర్ 31 వరకు నీచభంగ రాజయోగం.. ఈ 3 రాశులకు బంపర్ లాభాలు!
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