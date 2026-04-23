Neechabhanga Raja Yoga 2026: మే నెలలో అరుదైన నీచభంగ రాజయోగం.. ఈ 3 రాశుల వారికి ఇక పట్టిందల్లా బంగారమే!

Neechabhanga Raja Yoga In May 2026: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. ఏవైన రెండు గ్రహాలు కలయిక జరిపినప్పడు ఏర్పడే యోగాలు అన్ని రాశులవారిపై ఏదో ఒక విధంగా ప్రభావం తప్పకుండా చూపుతాయి. అయితే, ఈ ఏడాది మే నెలలో గ్రహాల స్థితిగతుల్లో అరుదైన మార్పులు సంభవించబోతున్నాయి. ఈ సమయంలో అత్యంత శక్తివంతమైన నీచభంగ రాజయోగం ఏర్పడబోతోందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఒక గ్రహం నీచ స్థితిలో బలహీనంగా ఉన్నప్పుడు.. మరో గ్రహం సహాయంతో ఆ దోషం తొలగిపోయి.. రాజయోగంగా మారుతుంది. దీనినే జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో నీచభంగ రాజయోగం అంటారు. ఈ యోగ ప్రభావం కూడా అన్ని రాశులవారిపై సమానంగా పడుతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. కాబట్టి ఈ సమయంలో కొన్ని రాశులవారు అదృష్టాన్ని పొందే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. అయితే, ఈ సమయంలో అత్యధిక లాభాలు పొందే రాశులేవో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
ఈ యోగంతో మూడు రాశులవారికి అదృష్టం వరించబోతోంది..
1. మేష రాశి (Aries)
నీచభంగ రాజయోగం ఏర్పడడం వల్ల మేష రాశివారికి ఈ సమయం స్వర్ణయుగమనే చెప్పాలి. ఎందుకంటే ఈ సమయంలో నిలిచిపోయిన ప్రతి పని వేగంగా పూర్తయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా ఎలాంటి పని చేసిన తప్పకుండా సక్సెస్ అవుతారు. దీంతో పాటు ఊహించని విధంగా ధనలాభం కలిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. పాత బాకీలు కూడా ఈ సమయంలో సులభంగా వసూలవుతాయి. అలాగే ఉద్యోగస్తులకు ప్రమోషన్లు లేదా జీతాల పెంపు ఉండే అవకాశం కూడా కనిపిస్తోంది. ఈ సమయంలో వ్యాపారాలు చేసేవారు నూతన ఒప్పందాలు కలిసివస్తాయి. ముఖ్యంగా పెట్టుబడులు పెట్టే ఛాన్స్ కూడా ఉంది.
2. కర్కాటక రాశి (Cancer)
నీచభంగ రాజయోగం ప్రభావంతో కర్కాటక రాశివారికి కూడా ఈ సమయం చాలా కలిసి రాబోతోంది. అంతేకాకుండా ఆత్మవిశ్వాసం కూడా రెట్టింపు అవుతుంది. కుటుంబంలో ఉన్న ఎలాంటి కలహాలైన సులభంగా తొలగిపోయి.. సులభంగా ప్రశాంతత లభించబోతోంది. దీంతో పాటు ఇంట్లో తప్పకుండా శుభకార్యాలు కూడా జరుగుతాయి. అంతేకాకుండా గత కొంతకాలంగా వేధిస్తున్న అనారోగ్య సమస్యల నుంచి తప్పకుండా పరిష్కారం లభిస్తుంది. ముఖ్యంగా విదేశీ ప్రయాణాలకు మార్గం సుగమం అవుతుంది. అంతేకాకుండా ఈ సమయంలో లక్కీ జాక్పాట్ కొట్టే ఛాన్స్ కూడా కనిపిస్తోంది.
3. కన్య రాశి (Virgo)
ఈ శక్తివంతమైన రాజయోగం ఎఫెక్ట్తో కన్య రాశి (Virgo)వారికి కూడా ఈ సమయం ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఆపారమైన కీర్తి, ప్రతిష్టలు కూడా పొందే ఛాన్స్లు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. దీంతో పాటు సమాజంలో గౌరవం విపరీతంగా పెరుగుతుంది. రాజకీయ లేదా సామాజిక రంగాల్లో ఉన్న వారికి పదవీ యోగం కూడా ఉంది. దీని కారణంగా మంచి పదవులను కూడా త్వరలోనే పొందుతారు. అలాగే వ్యాపారాలు చేసేవారికి కూడా ఈ సమయం చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. కొత్త పెట్టుబడులకు ఇది చాలా అనువైన సమయమని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. దీర్ఘకాలిక సమస్యలు కూడా పూర్తిగా తొలగిపోతాయి.
Also Read: Gajalakshmi Rajayoga 2026: మే 14 నుంచి ఈ 4 రాశుల వారికి మహర్దశ.. గజలక్ష్మి రాజయోగంతో ధన వర్షం ఖాయం!
