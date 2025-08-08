English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Numerology: ఈ 4 అక్షరాలతో మీ పేరు ప్రారంభమైతే..త్వరలోనే కోటీశ్వరులు అవుతారు..!

Know Your Horoscope: జోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ఒక వ్యక్తి పేరులోని మొదటి అక్షరం వారి వ్యక్తిత్వం, పాత్ర, జీవితాన్ని సూచిస్తుంది. ఈ విధంగా కొన్ని అక్షరాలతో పేర్లు ప్రారంభమయ్యే వ్యక్తుల జీవితాల్లో డబ్బు ప్రవహిస్తుంది. అలాంటి పేర్లు ఏంటో? ఏ అక్షరంతో మొదలైతే ధనవంతులుగా మారుతారో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Aug 8, 2025, 03:16 PM IST

ప్రతి పేరుకు దాని స్వంత శక్తి, చక్కదనం, అందం ఉంటాయి. అదేవిధంగా, ప్రతి పేరులోని మొదటి అక్షరం అనేక విషయాలను కలిగి ఉంటుంది. మొదటి అక్షరం ఒక వ్యక్తి వ్యక్తిత్వం, వారి పాత్ర, వారి ఇష్టాయిష్టాలు, వారికి సరిపోయేవి వంటి అనేక విషయాలను సూచిస్తుంది. ఆ కోణంలో ఈ  4 నిర్దిష్ట అక్షరాలతో ప్రారంభమయ్యే పేర్లు ఉన్న వ్యక్తులు సంపన్నులు, జీవితంలో ధనవంతులు అని నమ్ముతారు. ఎందుకంటే ఈ అక్షరాలు సంపదను ఆకర్షిస్తాయని చెబుతారు.

అక్షరం A: మీ పేరు A అక్షరంతో ప్రారంభమైతే.. మీరు అదృష్టవంతులుగా భావిస్తారు. జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం.. ఈ అక్షరాలు ఉన్న వ్యక్తులు ఆర్థిక సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కోరు. వారికి ఎల్లప్పుడూ తగినంత సంపద ఉంటుంది. వారు తమ లక్ష్యాలను సాధిస్తారు. ఆర్థిక స్థిరత్వాన్ని సాధిస్తారు.

అక్షరం R: ఈ వ్యక్తులు ఉల్లాసంగా, స్నేహపూర్వకంగా ఉంటారు. వారు సాహసయాత్రలు చేయడానికి ఇష్టపడతారు. వారు జీవితంలో ప్రారంభంలోనే ఆర్థిక స్థిరత్వాన్ని సాధిస్తారు. వారు క్రమంగా తమ సంపదను పెంచుకుంటారు. డబ్బు విషయంలో వారు చాలా తెలివైనవారు.

అక్షరం S: S అక్షరంతో ప్రారంభమయ్యే పేర్లు తెలివితేటలు, పట్టుదలను సూచిస్తాయి. ఈ వ్యక్తులు అరుదుగా డబ్బు సమస్యలను ఎదుర్కొంటారు. వారు ఇతరుల నుండి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. విలాసవంతమైన జీవనశైలిని ఆస్వాదిస్తారు.

V అక్షరం: V అక్షరంతో ప్రారంభమయ్యే పేర్లు వినయం, కృషిని సూచిస్తాయి. వారి దృఢ సంకల్పం చిన్న వయస్సులోనే విజయానికి దారితీస్తుంది. వారు సంపదను సంపాదించగలరు. ఉన్నత హోదాను సాధించగలరు. 

(గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన సమాచారం అంతా ఇంటర్నెట్‌లో ప్రచురించబడిన సమాచారం మాత్రమే. జీ తెలుగు న్యూస్ దీనిని ధృవీకరించడంలేదు.)

Also Read: Andhra Premier League: నేడే ఆంధ్రా ప్రీమియర్ లీగ్ ప్రారంభం..విక్టరీ వెంకటేష్, ప్రగ్యా జైస్వాల్ స్పెషల్ ఎంట్రీ!

Also Read: Kantara Movie: గుండెపోటుతో 'కాంతార' నటుడు మృతి!

