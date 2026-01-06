English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఆధ్యాత్మికం
  • Birth Dates: ఈ తేదీల్లో జన్మించిన వాళ్లు పిల్లికి బిచ్చం కూడా వేయనంత మహ పిసినారులు..!

Birth Dates: ఈ తేదీల్లో జన్మించిన వాళ్లు పిల్లికి బిచ్చం కూడా వేయనంత మహ పిసినారులు..!

Numerology Predicts: న్యూమరాలజీ అనేది సంఖ్యల శాస్త్రం. ఇది మనం పుట్టిన తేదీల ఆధారంగా మన స్వభావాన్ని, ఆలోచనలను, ప్రవర్తనను చెప్పగలదు. ప్రతి మనిషి పుట్టిన తేది ఒక ప్రత్యేక సంఖ్యను సూచిస్తుంది. ముఖ్యంగా కొంత మంది డబ్బు విషయంలో చాలా పిసినారులుగా ఉంటారు. ఒక్క రూపాయి ఖర్చు పెట్టడానికి కూడా ఆలోచిస్తుంటారు. వీరు కనీసం పిల్లికి కూడా బిచ్చం వేయరు. మరి ఆ తేదిలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Jan 6, 2026, 08:00 PM IST

Trending Photos

Dhurandhar Vs Allu Arjun: దురంధర్ దర్శకుడికి అల్లు అర్జున్ ఫ్యామిలీకి ఉన్న ఈ సంబంధం తెలుసా..!
5
Dhurandhar Vs Allu Arjun
Dhurandhar Vs Allu Arjun: దురంధర్ దర్శకుడికి అల్లు అర్జున్ ఫ్యామిలీకి ఉన్న ఈ సంబంధం తెలుసా..!
Mercury Transit 2026: పూర్వాషాఢ నక్షత్రంలోకి బుధుడు.. అబ్బబ్బ ఈ రాశులవారికి గోల్డెన్‌ జాక్‌పాట్!
6
Mercury transit
Mercury Transit 2026: పూర్వాషాఢ నక్షత్రంలోకి బుధుడు.. అబ్బబ్బ ఈ రాశులవారికి గోల్డెన్‌ జాక్‌పాట్!
Snake Repellent: వీటిని చూస్తే పాములకు హడల్..దీని వాసనకి ఇంటి దరిదాల్లోకి పాములు అస్సలు దరిచేరవు!
5
Snake prevention
Snake Repellent: వీటిని చూస్తే పాములకు హడల్..దీని వాసనకి ఇంటి దరిదాల్లోకి పాములు అస్సలు దరిచేరవు!
Anasuya Bharadwaj: మరోసారి రెచ్చిపోయిన అనసూయ.. ఏకంగా హీరోయిన్లపై సంచలన వ్యాఖ్యలు.. ఏమనిందంటే..?
6
Anasuya Bharadwaj
Anasuya Bharadwaj: మరోసారి రెచ్చిపోయిన అనసూయ.. ఏకంగా హీరోయిన్లపై సంచలన వ్యాఖ్యలు.. ఏమనిందంటే..?
Birth Dates: ఈ తేదీల్లో జన్మించిన వాళ్లు పిల్లికి బిచ్చం కూడా వేయనంత మహ పిసినారులు..!

Most Miserly Birth Dates According To Numerology: న్యూమరాలజీ అనేది సంఖ్యల శాస్త్రం. ఇది మనం పుట్టిన తేదీల ఆధారంగా మన స్వభావాన్ని, ఆలోచనలను, ప్రవర్తనను చెప్పగలదు. ప్రతి మనిషి పుట్టిన తేది ఒక ప్రత్యేక సంఖ్యను సూచిస్తుంది. ముఖ్యంగా కొంత మంది డబ్బు విషయంలో చాలా పిసినారులుగా ఉంటారు. ఒక్క రూపాయి ఖర్చు పెట్టడానికి కూడా ఆలోచిస్తుంటారు. వీరు కనీసం పిల్లికి కూడా బిక్షం వేయరు. మరి ఆ తేదిలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Add Zee News as a Preferred Source

1. నెంబర్ 4 ( 4, 13, 22, 31 తేదీల్లో పుట్టిన వారు)
ఏ నెలలో అయినా 4, 13, 22, 31 తేదీల్లో జన్మించిన వారంతా 4 సంఖ్య కిందకు వస్తారు. ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారంతా రాహువుకు అధిపతి. వీరు చాలా ప్రాక్టికల్ గా ఉంటారు. ఈ తారీఖుల్లో పుట్టిన వారు అనవసరమైన ఖర్చు చేయరు. అలా చేయడం అంటే కూడా వీరికి అస్సలు నచ్చదు. ప్రతి పైసాకు లెక్క చూసి ఖర్చు పెడతారు. అలాగే వీరు భవిష్యత్తు గురించి ఎక్కువగా ఆలోచిస్తారు. అందుకే 10 రూపాయలు ఖర్చు చేయాల్సి వచ్చినా పదిసార్లు ఆలోచిస్తారు. బయట అందరికీ వీరు పిసినారిగా కనిపించినా.. వారి దృష్టిలో మాత్రం అది ఒక క్రమ శిక్షణగా భావిస్తారు.

2. నెంబర్ 8 (8,17, 26 తేదీల్లో పుట్టిన వారు)
ఏ నెలలో అయినా 8, 17, 26 తేదీల్లో జన్మించిన వారంతా 8 సంఖ్య కిందకు వస్తారు. ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారంతా శనికి అధిపతి. వీరు తాము కష్టపడిన సంపాదనను ఊరికే ఖర్చు చేయరు. రూపాయి ఖర్చు చేయడానికి కూడా వంద సార్లు ఆలోచిస్తారు. అలాగే ప్రతి విషయంలోనూ వీరు చాలా పొదుపుగా ఉంటారు. ఎదుటి వ్యక్తి ఎంత అడిగినా కూడా.. తమకు ప్రయోజనం లేనిదే ఒక్క పైసా కూడా బయటకు తీయరు. అందుకే వీరిని అందరూ చాలా పిసినారులని పిలుస్తుంటారు.

3. నెంబర్ 7 (7, 16, 25 తేదీల్లో పుట్టిన వారు)
ఏ నెలలో అయినా 7, 16, 25 తేదీల్లో జన్మించిన వారంతా 7 సంఖ్య కిందకు వస్తారు. ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారంతా కేతువుకు అధిపతి. ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారంతా ఇంట్రోవర్ట్స్‌గా ఉంటారు. అంత తొందరగా తమ మనసులో ఉన్న విషయాన్ని బయటపెట్టరు. వీరికి విలాసాల మీద పెద్దగా మోజు ఉండదు. తమ అవసరాలకు మించి ఎవరికీ ఏమీ ఇవ్వడానికి ఇష్టపడరు. తెలియని వారికి లేదా సహాయం అడిగేవారికి డబ్బు ఇచ్చే విషయంలో వీరు చాలా వెనకాడుతుంటారు.

గమనిక: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం ఇంటర్నెట్ నుంచి సేకరించి రాసింది మాత్రమే. దీనిని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించదు. అలాగే ఇక్కడ అందించిన సమాచారం నమ్మకాలపై మాత్రమే ఆధారపడి ఉంటుంది.

Also Read: Traditional Beliefs: మీ జోలికి దరిద్ర దేవత రావద్దన్నా.. మీకు లక్ష్మీ కటాక్షంతో కనక వర్షం కురవాలన్నా ఇలా చేస్తే చాలు..!

Also Read: Tuesday Astrology: మంగళవారం స్త్రీలు అస్సలు చేయకూడని పనులు..అవి చేస్తే దరిద్ర దేవతని బొట్టుపెట్టి పిలిచినట్టే!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Birth DatesNumerology PredictsNumerology AlertNumerologyMost Miserly Birth Dates

Trending News