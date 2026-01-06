Birth Dates: ఈ తేదీల్లో జన్మించిన వాళ్లు పిల్లికి బిచ్చం కూడా వేయనంత మహ పిసినారులు..!

Most Miserly Birth Dates According To Numerology: న్యూమరాలజీ అనేది సంఖ్యల శాస్త్రం. ఇది మనం పుట్టిన తేదీల ఆధారంగా మన స్వభావాన్ని, ఆలోచనలను, ప్రవర్తనను చెప్పగలదు. ప్రతి మనిషి పుట్టిన తేది ఒక ప్రత్యేక సంఖ్యను సూచిస్తుంది. ముఖ్యంగా కొంత మంది డబ్బు విషయంలో చాలా పిసినారులుగా ఉంటారు. ఒక్క రూపాయి ఖర్చు పెట్టడానికి కూడా ఆలోచిస్తుంటారు. వీరు కనీసం పిల్లికి కూడా బిక్షం వేయరు. మరి ఆ తేదిలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
1. నెంబర్ 4 ( 4, 13, 22, 31 తేదీల్లో పుట్టిన వారు)
ఏ నెలలో అయినా 4, 13, 22, 31 తేదీల్లో జన్మించిన వారంతా 4 సంఖ్య కిందకు వస్తారు. ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారంతా రాహువుకు అధిపతి. వీరు చాలా ప్రాక్టికల్ గా ఉంటారు. ఈ తారీఖుల్లో పుట్టిన వారు అనవసరమైన ఖర్చు చేయరు. అలా చేయడం అంటే కూడా వీరికి అస్సలు నచ్చదు. ప్రతి పైసాకు లెక్క చూసి ఖర్చు పెడతారు. అలాగే వీరు భవిష్యత్తు గురించి ఎక్కువగా ఆలోచిస్తారు. అందుకే 10 రూపాయలు ఖర్చు చేయాల్సి వచ్చినా పదిసార్లు ఆలోచిస్తారు. బయట అందరికీ వీరు పిసినారిగా కనిపించినా.. వారి దృష్టిలో మాత్రం అది ఒక క్రమ శిక్షణగా భావిస్తారు.
2. నెంబర్ 8 (8,17, 26 తేదీల్లో పుట్టిన వారు)
ఏ నెలలో అయినా 8, 17, 26 తేదీల్లో జన్మించిన వారంతా 8 సంఖ్య కిందకు వస్తారు. ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారంతా శనికి అధిపతి. వీరు తాము కష్టపడిన సంపాదనను ఊరికే ఖర్చు చేయరు. రూపాయి ఖర్చు చేయడానికి కూడా వంద సార్లు ఆలోచిస్తారు. అలాగే ప్రతి విషయంలోనూ వీరు చాలా పొదుపుగా ఉంటారు. ఎదుటి వ్యక్తి ఎంత అడిగినా కూడా.. తమకు ప్రయోజనం లేనిదే ఒక్క పైసా కూడా బయటకు తీయరు. అందుకే వీరిని అందరూ చాలా పిసినారులని పిలుస్తుంటారు.
3. నెంబర్ 7 (7, 16, 25 తేదీల్లో పుట్టిన వారు)
ఏ నెలలో అయినా 7, 16, 25 తేదీల్లో జన్మించిన వారంతా 7 సంఖ్య కిందకు వస్తారు. ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారంతా కేతువుకు అధిపతి. ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారంతా ఇంట్రోవర్ట్స్గా ఉంటారు. అంత తొందరగా తమ మనసులో ఉన్న విషయాన్ని బయటపెట్టరు. వీరికి విలాసాల మీద పెద్దగా మోజు ఉండదు. తమ అవసరాలకు మించి ఎవరికీ ఏమీ ఇవ్వడానికి ఇష్టపడరు. తెలియని వారికి లేదా సహాయం అడిగేవారికి డబ్బు ఇచ్చే విషయంలో వీరు చాలా వెనకాడుతుంటారు.
