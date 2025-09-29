Nava Panchama Raja yoga: 62 ఏళ్ల తర్వాత దసరా రోజే నవపంచమ రాజయోగం.. ఈ 6 రాశుల వారు పట్టిందల్లా బంగారమే..!

October 2nd Navapanchama Rajayogam: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం కొన్ని గ్రహాల మార్పుతో ప్రజల వ్యక్తిగత జీవితంపై ప్రభావం పడుతుంది. గ్రహాలు కొన్ని సందర్భాల్లో తమ స్థితిని మార్చుకుంటూ ఉంటాయి. 62 ఏళ్ల తరువాత అక్టోబర్ 2న బుధ, గురు, శుక్ర గ్రహాలు.. తెల్లవారు జామున 3.32 గంటలకు కలవడంతో నవ పంచమ రాజ యోగం ఏర్పడనుంది. ఇది కొన్ని రాశుల్లో మార్పులు తెచ్చి.. అదృష్టాన్ని తీసుకురాబోతుంది. దీని వలన 6 రాశుల వారు అదృష్టవంతులు కానున్నారని.. జ్యోతిష్య పండితులు చెబుతున్నారు. మరి ఆ రాశులు ఏవో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
సాధారణంగా నవ పంచమ రాజయోగం ఏర్పడితే కొన్ని రాశులపై ప్రత్యక్షంగా ప్రభావం పడి.. ఆ రాశులు కలిగిన వారి జీవితాల్లో ఊహించని మార్పులు ఉంటాయి. గతంలో పడ్డ కష్టాల నుంచి బయటపడి.. కొత్తగా ఏ పని మొదలుపెట్టిన విజయం సాధిస్తారు.
సింహ రాశి..
ఈ రాశి వారికి నవ పంచమ యోగం అదృష్టాన్ని తెచ్చిపెట్టనుంది. గతంలో పెట్టిన పెట్టుబడుల నుంచి అధిక లాభాలు పొందుతారు. ఉద్యోగులు అధికారుల నుంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. వీరికి సీనియర్ల మద్దతు ఉండడం వల్ల కొన్ని ప్రాజెక్టులను సులభంగా పూర్తి చేయగలుగుతారు. విదేశాల్లో ఉండే వారి నుంచి గుడ్న్యూస్ వింటారు.
కన్యా రాశి..
ఈ రాశి వారికి నవ పంచమ రాజయోగం వల్ల జీవితంలో సానుకూల ఫలితాలు వస్తాయి. కొంతమందికి శుభవార్తలు అందుతాయి. పనిలో ఉన్నత అధికారులు మీ పనితీరును అభినందిస్తారు. కొంతమందికి కొత్త బాధ్యతలు అప్పగించవచ్చు. వ్యాపారవేత్తలకు మంచి లాభాలు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి బలపడుతుంది. ఊహించని ఆర్థిక లాభాలు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఉండవని జ్యోతిష్య పండితులు సూచిస్తున్నారు.
వృశ్చిక రాశి..
ఈ రాశివారికి నవ పంచమ రాజయోగం వలన గతంలో చేపట్టిన పనుల్లో ఏర్పడిన ఆటంకాలు తొలగిపోతాయి. పూర్వీకుల ఆస్తి కలిసి రావడంతో రుణ బాధలు తీరి సంతోషంగా గడుపుతారు. ఆర్థికంగా బాగుంటుంది. కొత్త ఆదాయ మార్గాల ద్వారా ఆదాయం చేతికందుతుంది. ఉద్యోగస్తులకు అనుకోకుండా ప్రమోషన్ రావడం.. జీతం పెరుగుతుంది. విదేశాల్లో ఉద్యోగం కోసం ఎదురు చూసేవారు శుభవార్త వింటారు. వ్యాపారస్తులు వారి వ్యాపారాన్ని విస్తరించే అవకాశం ఉందని జ్యోతిష్య పండితులు చెబుతున్నారు.
ధనస్సు రాశి..
నవ పంచమ రాజయోగం వలన ఈ రాశి వారికి అన్ని విధాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఏ పని చేపట్టినా ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా సజావుగా సాగిపోతుంది. శత్రువులు కూడా మిత్రులుగా మారతారు.. వీరు పట్టిందల్లా బంగారమే కానుంది. విదేశీ ప్రయాణాలు చేయాలని ఆశపడే వారి కోరిక తీరనుంది. సమాజంలో గొప్ప గౌరవ, మర్యాదలు పెరుగుతాయి. పూర్వీకుల ఆస్తి కలిసి వస్తుంది. ఆర్థిక ఇబ్బందులకు పరిష్కారం లభిస్తుంది.
మకర రాశి..
ఈ రాశి వారికి వారికి నవపంచమ రాజయోగం వలన మంచి లాభాలు వస్తాయి. జీవితంలో సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి. జీవితంలో ఆనందం పెరుగుతుంది. ఆధ్యాత్మికతపై ఆసక్తి పెరుగుతుంది. సంపదలో మంచి పెరుగుదల ఉంటుంది. వ్యాపారులకు మంచి పురోగతి, లాభం లభిస్తుంది. కొత్త బ్రాంచిలు ఏర్పాటు చేసే అవకాశం ఉంది. కొత్త ఆదాయ వనరులు ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. ఆదాయంలో పెరుగుదల ఉంటుంది.
మీన రాశి..
ఈ రాశి వారికి నవ పంచమ రాజయోగం వలన ఆర్థికంగా కలిసి వస్తుంది. వృత్తిపరంగా అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు అందుకుంటారు. ఇప్పటివరకు పడుతున్న ఇబ్బందులు.. అనారోగ్య సమస్యల నుంచి బయటపడతారు. ఉద్యోగస్తులకు అనుకోకుండా కావల్సిన ప్రదేశానికి బదిలీ అవుతారు. వ్యాపారస్తులకు అన్ని విధాల అనుకూలంగా ఉంటుంది.
