/Padmini Ekadashi 2026: పద్మిని ఏకాదశి ఎప్పుడు..?.. తప్పకుండా ఈరోజు ఇచ్చుకొవాల్సిన అధిక దానాలు ఏమిటో తెలుసా..?.

Padmini Ekadashi date 2026 significance and tradition: హిందూ ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం ఏకాదశికి చాలా ప్రాముఖ్యత ఉంది. మనకు ప్రతినెలలో రెండు ఏకాదశులు వస్తాయి. అవి శుక్ల పక్షంలో ఒకటి, కృష్ణ పక్షంలో మరోకటి. ఈ క్రమంలో ఏకాదశి తిథి అనేది శ్రీమహా విష్ణువుకు అత్యంత ప్రీతికరమైందని చెప్తారు. మనం ఈసారి మే 17, ఆదివారం, అధిక జ్యేష్ఠ శుద్ధ పాడ్యమి నుంచి, జూన్ 15, సోమవారం వరకు అధిక మాసంను జరుపుకుంటున్నాం. మరోవైపు మే 27వ తేదీన పద్మిని ఏకాదశిని జరుపుకుంటాం. ఈ రోజున ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు మంచి శుభతిథి ఉంది.
ముఖ్యంగా రోజంతా విష్ణుభగవానుడ్ని శక్తి కొలది పూజించుకొవాలని పండితులు చెప్తున్నారు. సత్యనారాయణ వ్రతాలు, నదీస్నానం, శాంతి పూజలు, ఆలయాల సందర్శన చాలా గొప్ప యోగాల్ని కల్గిస్తుంది. అంతే కాకుండా ఈ రోజున అధికమాసం కూడా కలిసి ఉండటంతో కొన్ని దానాలు చేసుకుంటూ మరింత మంచి జరుగుతుంది.
జ్యేష్ట అధికమాసం ఏకాదశి వేళ ఇచ్చుకొవాల్సిన దానాలు..
అధిక జ్యేష్ట మాసం దీన్ని పురుషోత్తమ మాసం అని కూడా పిలుస్తారు. ఈరోజున తప్పకుండా నువ్వుల అప్పాలు ఇంటి అల్లుళ్లకు 33 సంఖ్యలో దానంగా ఇవ్వాలి. పండ్లు, డ్రైఫ్రూట్స్, మొదలైనవి ఏవైన 33 సంఖ్యలో పండితులకు దానంగా ఇవ్వాలి.అంతే కాకుండా దీపదానం, వస్త్రదానం, జలదానం (చలివేంద్రాల ఏర్పాటు).. తమకు శక్తి కొలది ఏమైన ఇవ్వవచ్చని పండితులు చెప్తారు.
అంతే కాకుండా ముఖ్యంగా పేదవారికి, నోరులేనీ మూగ జీవాలకు,అన్నార్థులకు ఏదైన చేస్తే అది వెయ్యిరెట్లు మంచి ఫలితాలను ఇస్తుంది. అందుకే అధిక మాసంలో పద్మిని ఏకాదశి వేళ పైన చెప్పిన దానాలు ఇచ్చుకుంటే విశేషమైన గొప్ప శుభయోగాలు ప్రాప్తిస్తాయి.
అధిక మాసంలో చేయకూడని పనులు..
అధిక మాసంలో వివాహం, గృహప్రవేశం, కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించడం, కొత్తిళ్లకు వెళ్లడం, ఉపనయనాలు వంటివి చేయకూడదని పండితులు చెప్తున్నారు. అన్నప్రాసన, అక్షరాభ్యాసాలు, కొత్తగా ఏదైన పనులు చేయడం కూడా వాయిదా వేసుకొవాలి.
