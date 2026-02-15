Panchabhootha Lingalu: పంచ భూత లింగాల విశిష్ఠత.. మహా శివరాత్రి సందర్భంగా ప్రత్యేక కథనం..

Panchabhootha Lingalu Speciality: నమ: శివాయ పంచాక్షరిలోనే పంచభూతాలున్నాయని పురాణ ఇతిహాసాలు చెబుతున్నాయి. భూతనాధుడు పరమశివుడు... పంచభూతాల్లో ఆయన కొలువై ఉంటాడు. అందుకే పరమేశ్వరుడు పంచభూతాలకు అధిపతిగా చెబుతారు. లింగోద్భవ పుణ్యకాలంలో శివస్మరణ, ముక్తిదాయకమంటారు. భూమి, అగ్ని, నీరు, గాలి, ఆకాశాలన్నిటా వ్యాపించి ఉన్న పంచభూతాత్మ స్వరూపుడు. సాకారుడు, నిరాకారుడు, నిరాధరుడు, లయకారుడు మహాశివుడు. పరమేశ్వరుడు పంచభూతాలతో మమేకమై భక్తులకు దర్శనమిస్తున్నారు. మహాశివరాత్రి పర్వదిన సందర్భంగా పంచభూత లింగక్షేత్రాలను దర్శిస్తే సర్వశుభాలు ప్రాప్తిస్తాయని భక్తుల విశ్వాసం.
పంచభూతాలు దేనికి సంకేతం. వాటి ప్రత్యేకత అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తాయి. ఆకాశం – ఇది శబ్దము లేక ప్రతిధ్వని కలగడానికి ఆధారమైనది. దీనికి శబ్ద గుణం ఉంది. సమస్తం ఉండేందుకు అవకాశం ఇచ్చేది కాబట్టి, దీన్ని ఆకాశంగా ప్రాచుర్యంలోకి వచ్చింది. వాయువు – ఇది ధ్వని, స్పర్శను కలిగించే తత్వం ఉంటుంది. ఇందులో రెండు గుణాలున్నాయి. అగ్ని– ఇది భుగ భుగ మనే శబ్దం. వేడిని కలిగించే స్పర్శ. కాంతిని వ్యాపించే గుణాన్ని అగ్ని కలిగి ఉంటుంది. అగ్ని త్రిగుణాకార స్వరూపం. జలం – ఇది బులు బులు మనే శబ్దాన్ని, చల్లని స్పర్శను, తెల్లని రంగును, రుచిని కలిగి ఉండే గుణం, ఇది నాలుగు గుణాలు కలిగి ఉంటాయి. పృధ్వి– ఇది కట కట మనే శబ్దం, కఠిన స్పర్శ, అనేకమైన రంగులు, అన్ని రుచులు, సువాసన, దుర్వాసనలనే గంధగుణాలను కలిగి ఉంటుంది. తమః ప్రధానమైన ప్రకృతి నుండి ఆకాశము, వాయువు, అగ్ని, నీరు, భూమి పుట్టాయి. శబ్దం, స్పర్శ, రూపము, రసము, గంధము అనేవి ఈ పంచ మహాభూతాల గుణాలు.
Also Read: అత్యంత ధనవంతులైన స్టార్ క్రికెటర్లు వీళ్లే.. కోహ్లీ, విరాట్,ధోని అసలు కాదు..
Also Read: మన శంకర వర ప్రసాద్ సహా ఈ నెలలో ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ కు రానున్న సంక్రాంతి చిత్రాల డేట్స్ ఇవే.
పృథ్వీ లింగం..
అసేతు హిమాచలాన... దక్షిణభారతదేశంలో తమిళనాట నాలుగు పంచభూతలింగాలు.. ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఒక పంచభూత లింగ వెలసి నిత్యం భక్తులతో కళకళలాడుతున్నాయి.పంచ భూతాలలో భూమికి ప్రతీకగా ఆ మహాదేవుడు పృథ్వీ లింగ రూపాన ఏకాంబరేశ్వరుడిగా పూజలందుకునే పుణ్యక్షేత్రం కాంచీపురంలో ఉంది. పార్వతీదేవి ఇక్కడ శివునికోసం ఘోర తపస్సు చేసిందని, ఇసుకతో శివలింగం తయారు చేసి అందులో ఐక్యమైందని స్థలపురాణం చెబుతోంది. ఇక్కడి శివలింగం మట్టితో రూపుదిద్దుకుంది. అందుకే ఈ లింగాన్ని నీటితో అభిషేకించరు. మల్లెపూలతో అర్చిస్తారు. ఇక్కడి అమ్మవారు కామాక్షీదేవి. ఈ ఆలయంలో ఒక వెయ్యి ఎనిమిది శివలింగాలుంటాయి. ఈ ఆలయ ప్రాంగణంలో శతాబ్దాలనా నాటి మామిడి చెట్టు ఉంటుంది. దానికున్న నాలుగు శాఖలూ నాలుగు రకాల పళ్లను కాస్తాయంటారు. ఆ శాఖలూ నాలుగు వేదాలకు ప్రతిరూపాలని భక్తుల విశ్వాసం. కాంచీపురంలో ఏకాంబరేశ్వర శివలింగం భూమిని సూచిస్తుంది. ఈ ఆలయానికి నాలుగు వైపులా నాలుగు గాలి గోపురాలు ఉంటాయి. భారతదేశంలోని అతిపెద్ద గాలి గోపురాలు గల ఆలయాల్లో ఇది ఒకటి. ఆలయం లోపల వెయ్యి స్తంభాల మండపంలో 1,008 శివలింగాలు ప్రతిష్టించారు. సంతానం లేని దంపతులు ఈ చెట్టు కింద నిలబడి కింద పడిన మామిడి పండును పట్టుకుని తింటే సంతానం కలుగుతుందని విశ్వసిస్తారు. ఆమ్ర అంటే మామిడి అని అర్ధం. మామిడి చెట్టు కింద వెలసిన దైవం కాబట్టి ఇక్కడి శివలింగాన్ని ఏకాంబరేశ్వర లింగంగా పూజిస్తున్నారు.
జల లింగం..
శివుడు జల తత్వాన వెలసిన దివ్య క్షేత్రం జంబుకేశ్వరం. ఇక్కడి లింగం కింది భాగం నుంచి సర్వకాల సర్వావస్థల్లోనూ దివ్య జలం స్రవిస్తూ ఉంటుంది. ఇక్కడి గర్భగుడి ముఖద్వారం ఎత్తు నాలుగు అడుగులు. ఈ క్షేత్రంలో అమ్మవారు అఖిలాండేశ్వరీ దేవి. ఇక్కడ శివుడు అమ్మవారికి జ్ఞానోపదేశం చేశాడంటారు. వారిరువురి మధ్య గురుశిష్య సంబంధం ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ శివపార్వతుల కల్యాణం నిర్వహించరు. తమిళనాడు రాష్ట్రంలోని తిరుచ్చికి 11 కిలోమీటర్ల దూరంలో జంబుకేశ్వర ఆలయం ఉంది. ఈ ఆలయానికి తిమేవకాయ్, తిరువనైకావల్ అనే పేర్లు కూడా ఉన్నాయి. పూర్వం ఇక్కడ జంబు వృక్షాలు అధికంగా ఉండడంతో ఏనుగుల చేత పూజలందుకున్న క్షేత్రంగా భాసిల్లుతోంది. ఈ ప్రదేశానికి జంబుకేశ్వరంగా పేరు వచ్చింది. ఈ దేవాలయంలో ఐదు ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఎత్తైన 7 గోపురాలతో నిర్మించారు. ఇక్కడ జంబుకేశ్వర లింగం పశ్చిమ ముఖంగా ఉంటుంది. నీటితో నిర్మితమైన ఈ లింగం నుంచి పానపట్టం నుంచి నిరంతరం నీరు ఊరుతూ ఉంటుంది. అందుకే పానపట్టంపై ఓ వస్త్రాన్ని కప్పుతారు. దీనిని కొద్ది సేపటి తర్వాత పిండి.. ఆ నీటిని భక్తులకు చూపిస్తారు.
అగ్ని లింగం..
అగ్నికి ప్రతీకగా తేజోరూపాన శివుడు వెలసిన పవిత్ర క్షేత్రం అరుణాచలం. బ్రహ్మ, విష్ణువులు ఎవరుగొప్ప అని వాదించుకుంటుండగా ఆ సంవాదాన్ని నివారించేందుకు శివుడు తేజోలింగ రూపంగా వెలశారని పురాణ ఇతిహాసాలు చెబుతున్నాయి. అగ్ని లింగం వెలసిన దివ్యక్షేత్రంగా అరుణాచలం భాసిల్లుతోంది. అరుణాచలం ఆలయం ప్రాంగణంలోని మూడో ప్రాకారంలో పంచభూత లింగాలు ఏకాంబరేశ్వర, జంబుకేశ్వర, శ్రీకాళహస్తీశ్వర, చిదంబర లింగాల ఆలయాల నమూనాలను దర్శించుకోవచ్చు. అందుకే అన్ని చోట్లకూ వెళ్ళలేకపోతే ఒక్క అరుణాచలాన్ని దర్శిస్తే పంచభూత ఆలయాలని ఒకచోట దర్శించిన భాగ్యం ప్రాప్తిస్తుంది. అరుణ అంటే ఎర్రని, అచలము అని కొండ అని అర్ధం. దీన్ని బట్టి ఈ క్షేత్రానికి అరుణాచలము అనే పేరు వచ్చింది. కేవలం స్మరణంతోనే ముక్తిని ప్రసాదించే ప్రదేశంగా భక్తులు ఈ క్షేత్రాన్ని నమ్ముతారు. అరుణాచలం కొండ చుట్టూ ప్రదక్షిణ చేస్తే సాక్షాత్తు పరమశివుని చుట్టూ ప్రదక్షిణ చేసినట్లే అని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. వేద, పురాణాల్లో ఈ క్షేత్రానికి ఎంతో ప్రాధాన్యత ఉంది. శివాజ్ఞతో విశ్వకర్మ ఈ అరుణాచలేశ్వర దేవాలయాన్ని నిర్మించినట్లు చెబుతారు. అక్కడ జరగాల్సిన క్రతువులు గౌతమ మహర్షిచే ఏర్పాటు చేయబడినట్లు అరుణాచల మహత్యం ద్వారా తెలుస్తుంది.
ఆకాశ లింగం..
పంచభూత లింగక్షేత్రాల్లో చిదంబరం ప్రత్యకతను సంతరించుకున్న క్షేత్రం. ఆకాశ రూపంలో పరమేశ్వరుడు కొలువై ఉన్న క్షేత్రం చిదంబరం. ఆకాశమంటే అనంత శూన్యం. అందుకే ఇక్కడి గర్భగుడిలో లింగ రూపం కనిపించదు. ఆ ప్రదేశం శూన్యంగా ఉంటుంది. రోజూ అర్చకులు పూజచేసి కొద్దిసేపు ఆ తెరను తీస్తారు. కానీ అక్కడ ఏమీ కనిపించదు. పరమేశ్వరుని అతి పవిత్రమైన పంచభూత లింగాలలో ఆకాశ లింగం ఒకటి. ఆకాశ తత్వానికి ప్రతీకగా ఇక్కడి శివలింగాన్ని పూజిస్తారు. ఈ ఆలయంలో 9 గోపురాలు ఉంటాయి. వీటిని మనిషిలోని నవ రంధ్రాలకు ప్రతీకగా చెబుతారు. 40 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఉన్న ఈ ఆలయం శైవ, విష్ణు భక్తులకు ఎంతో ప్రత్యేకమైనది. ఈ ప్రాచీన దేవాలయం శివుడు నటరాజ స్వరూపంతో దర్శనమిస్తారు. గర్భగుడిలో స్వామి మూడు రూపాలలో ఉంటాడని విశ్వసిస్తారు. ఇక్కడ పరమశివుడు మూడు రూపాల్లో దర్శనమిస్తాడు. శివుడి శాస్త్రీయ రూపమైన లింగానికి భిన్నంగా ఇక్కడ స్వర్ణాలంకార భూషితుడైన నటరాజస్వామి రూపంలో పరమ శివుడు ఉంటాడు. చంద్రమౌళీశ్వర స్పటిక లింగం, రూపం లేని దైవ సాన్నిధ్యంలో పరమేశ్వరుడు దర్శనమిస్తాడు. ఇక్కడ స్వామివారు ఆనంద పారవశ్యంతో దేవేరితో కలసి ఆనంద తాండవం చేశారని విశ్వసిస్తారు. అందుకే ఇక్కడ నటరాజస్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తారు. పరమేశ్వరుని మూడవ రూపాన్నే చిదంబర రహస్యం అంటారు. ఈ ప్రదేశాన్ని యంత్రం చిత్రం కలిగిన తెరతో కప్పి ఉంచుతారు. దీని వెనుక ఎలాంటి ఆకారం లేని శూన్యం మాత్రమే ఉంటుంది. దీనినే ఆకాశ తత్వానికి ప్రతీకగా భావిస్తారు. తెరను తొలగించినప్పుడు బంగారు బిల్వ పత్రాల వరుసలు స్వామి సమక్షాన్ని సూచిస్తాయి. తెరకు బయట వైపు ఉండే నలుపు అజ్ఞానాన్ని, లోపల వైపు ఉండే ఎరుపు జ్ఞానాన్ని సూచిస్తుంది.
వాయు లింగం..
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని చిత్తూరు జిల్లాలో స్వర్ణముఖి నదికి తూర్పు ఒడ్డున శ్రీకాళహస్తి క్షేత్రం భక్తజన సందడితో కళకళలాడుతుంటోంది. పంచభూత లింగాల్లో వాయులింగం శ్రీకాళహాస్తిలో ఉంది. ఇక్కడ శివుడు వాయులింగానికి ప్రతీకగా జ్యోతి స్వరూపంతో భక్తులకు దర్శనమిస్తారు. శ్రీకాళహాస్తి దక్షిణ కైలాసంగా విరాజిల్లుతోంది. ఇక్కడ పరమశివుడు శ్రీకాళహాస్తీశ్వరుడిగా... పార్వతిదేవి జ్ఞానప్రసూనాంబగా దర్శనమిస్తున్నారు. ఈ క్షేత్రంలో శివ లింగానికి ఎదురుగా ఉన్న దీపాలు గాలికి రెపరెపలాడుతుంటాయి. జ్యోతి కదలికలు స్వామివారి ఉఛ్వాస, నిశ్వాసలకు ప్రతీకగా భక్తులు భావిస్తారు. శ్రీకాళహాస్తి రాహు, కేతు, సర్పదోష నివారణ పూజలకు ప్రసిద్ధి. మూలవిరాట్టు శ్రీకాళహస్తీశ్వరుకి అభిషేక పూజలు నిర్వహించరు. ఉత్సవ మూర్తిని మాత్ర ఇంతవరకూ మానవమాత్రు లెవరూ ముట్టలేదట. అభిషేకాలన్నీ ఉత్సవమూర్తికే నిర్వహిస్తారు. ఇక్కడి శివలింగాన్ని వాయు భూతానికి ప్రతీకగా కొలుస్తారు. దీనికి నిదర్శనంగా భక్తులు ఆలయ గర్భగుడిలో ఓ అద్భుతాన్ని వీక్షించవచ్చు. కర్పూర లింగంగా పిలిచే ఈ శివలింగం చుట్టూ అనేక దీపాలు నిశ్చలంగా ఉంటాయి. కానీ స్వామి వారి ఎదురుగా ఉండే దీపం మాత్రం ఎప్పుడూ రెపరెపలాడుతూ కనిపిస్తుంది. అందుకే ఈ లింగాన్ని ప్రాణ వాయు లింగంగా పూజిస్తారు. స్వామి ఉఛ్వాస నిశ్వాసల కారణంగానే ఇది జరుగుతుందని, ఇక్కడి లింగానికి ప్రాణం ఉందని భక్తులు విశ్వసిస్తారు. అందుకే ప్రపంచంలోనే ప్రాణం ఉన్న శివలింగ క్షేత్రంగా శ్రీకాళహస్తికి ప్రత్యేకతను సంతరించుకుంది.
Read more: Top 10 Richest Actors: మన దేశంలో అత్యంత ధనవంతులైన హీరోలు వీళ్లే.. ఫస్ట్ ప్లేస్ ఎవరిదంటే.
Read more: Chiranjeevi Sankranthi Hits:‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’ సహా సంక్రాంతి బరిలో హిట్టైన చిరంజీవి మూవీస్ ఇవే..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.